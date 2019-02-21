2019-02-21T13:29:59+03:00
Общество

Был кондуктор, стал валидатор: когда транспорт в Калининграде перейдет на электронные билеты

В городской администрации заверили, что новая "техническая революция" на транспорте будет удобна для всех
Иван МАРКОВ
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К 2021 году кондукторы в калининградских автобусах должны стать достоянием истории.К 2021 году кондукторы в калининградских автобусах должны стать достоянием истории.Фото: Иван МАРКОВ
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После оперативного совещания в мэрии Калининграда руководитель отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения Александр Химич довольно долго общался с журналистами. Главный вопрос, интересовавший их, касался внедрения единого электронного билета на городском общественном транспорте. Химич отвечал долго и подробно, и ему даже удалось немного прояснить ситуацию.

Останутся ли льготы?

Начал он с вопроса о льготах.

- Концепция электронного билета предусматривает у нас несколько льготных категорий граждан: пенсионеры, многодетные, дети и инвалиды. Все эти категории граждан будут ездить по своим карточкам и иметь соответствующие льготы, - заявил главный транспортник.

- То есть, кондуктор теперь не будет у школьников справки просить? – переспросили журналисты.

- На первом этапе, когда мы будем только вводить его, и пока мы не распространим эти карты для школьников (все-таки это очень большая работа, и за один день это не делается, так как все карточки будут персонифицированы), будет, как сейчас.

Когда появятся электронные карты?

Далее чиновник пояснил, что с 1 июня этого года оплата картами будет внедрена и в муниципальном транспорте, и в автобусах частников. Причем, внедрение такого вида оплаты будет происходить в несколько этапов.

- Первый этап внедрения этого электронного билета подразумевает, что на всех транспортных средствах появятся ручные валидаторы, а они предусматривают наличие кондукторов, - медленно выговаривал Химич. - На втором этапе мы установим стационарные валидаторы в транспортных средствах нашего муниципального предприятия, и начнется плавный переход от кондукторной к бескондукторной системе. По частным предприятиям: мы не будем возражать, если они начнут вливаться в нашу систему, и установят такое же оборудование.

"Требовать от частников мы не можем"

Несмотря на то, что уже с 1 июня в автобусах можно будет расплачиваться картой, окончательно электронный билет в Калининграде утвердится только к 2021 году. Химич также уточнил, что требовать от частников установки стационарных валидаторов в автобусах город не имеет права, так как это «довольно дорогостоящая процедура», и это будет «превышением полномочий».

Транспортный чиновник также заверил, что введение единого электронного билета будет осуществляться прежде всего «для удобства граждан». Когда же журналисты насторожились, Химич попытался доказать свою правоту.

- Удобство граждан будет заключаться в том, что человек будет не ограничен в вариантах оплаты проезда. У него будет и возможность оплаты наличными, и банковской картой, и телефоном, и транспортной картой. Соответственно, когда человек будет оплачивать проезд наличными, кондуктор проведет своей служебной картой по валидатору, и информация об оплате проезда поступит в нашу центральную диспетчерскую. Получается, мы все транзакции и всех пассажиров посчитаем (подсчет пассажиропотока был одним из главных условий внедрения новой системы – Ред.). И у частных перевозчиков тоже.

А как в других городах?

По словам Химича, опыт других российских городов подсказывает, что когда стационарный валидатор будет установлен во всех муниципальных автобусах, и кондукторы исчезнут, то ручной валидатор останется в кабине водителя.

- Поскольку основная часть платежей на этот момент уже будет производиться бесконтактным способом, то людей, которые захотят оплатить проезд наличкой, будет категорически мало. Мы смотрели по опыту того же Липецка, где этот проект существует довольно давно, наличкой платит буквально один-два человека. Остальные платят картой, и никаких проблем не возникает.

Химич также оговорился, что заманивать калининградцев какими-то особыми условиями на переход к электронным билетам город не собирается.

- На момент введения карт подобных мер не подразумевается. В дальнейшем, когда проект уже стартанет, и мы все поедем, мы будем рассматривать в том числе и условия какого-то дисконта на пользование электронными картами, - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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