В ожидании приговора Юрию Мелю литовцы пачками ловят «российских шпионов»

Понедельника, 18 февраля многие калининградцы ожидали с особым нетерпением. Ведь именно в этот день литовский суд должен был начать оглашение приговора бывшему танкисту Юрию Мелю. Напомним: наш земляк находился в одном из танков, которые 13 января 1991 года пытались рассеять толпу протестующих, собравшуюся у Вильнюсского телецентра. И даже якобы произвел из пушки три холостых выстрела. Пять лет назад, когда уже бывший военнослужащий, страдающий сахарным диабетом, отправился в соседнее государство, чтобы купить инсулин, Юрия прямо на границе задержали сотрудники службы безопасности Литвы. С тех пор Мель так и томится за решеткой, хотя по действующим нормам Евросоюза должен был быть освобожден еще пару лет назад!

В преддверии события, которое по всем признакам грозило спровоцировать громкий международный скандал, в БФУ имени Канта состоялось заседание дискуссионного клуба RuBaltic.Ru. Выступали специально приглашенные спикеры: Альгимантас Науджюнас, бывший секретарь ЦК компартии Литвы в 1991 году, и Михаил Головатов - командир группы спецназа КГБ «Альфа» во время штурма Вильнюсской телебашни. Обсуждали, в том числе, и возможность пикетирования генконсульства Литвы в Калининграде. Однако этому не суждено было состояться – суд взял и перенес оглашение своего вердикта на 27 марта!

Пять лет назад Юрия Меля прямо на границе задержали сотрудники службы безопасности Литвы.Фото: odnoklassniki.ru

Официальной причиной названа нехватка времени и слишком большой объем уголовного дела – оно состоит из 762 томов и по нему проходят 67 человек в качестве обвиняемых. По информации портала 15min.lt, еще и одна из судей коллегии, как назло, умудрилась заболеть. Вынужденную паузу литовские политики заполняют привычным способом, объявив, что Россия якобы стремится сфабриковать дела против судей, прокуроров и иных литовских должностных лиц, которые заняты в деле Юрия Меля.

- Мы должны очень серьезно подумать об их защите, поскольку, если Россия возбудит против них уголовные дела и выдвинет заочные обвинения, могут включиться международные процессы, каналы Интерпола, когда такой служащий может быть задержан в любой стране Европы, - встревожено прокомментировал эту новость глава комитета по нацбезопасности и обороне литовского сейма Витаутас Бакас.

По его словам, информацию по заказу России собирала целая группа, в которой был известный в стране политик Альгирдас Палецкис.

- Необходимые меры принимаются, хотя о методах я не хотел бы говорить, - успокаивает парламентария руководитель департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис.

Методы, впрочем, давно и хорошо известны. Все предполагаемые участники пресловутой группы в конце 2018 года были арестованы по обвинению в шпионаже в пользу РФ.

Возвращаясь к делу Меля: в целом в Литве существует консенсус относительно того, как именно оно должно закончиться. Как сами судьи, так и СМИ не сомневаются, что обвинения будут подтверждены судом. Об этом говорит и решение Апелляционного суда Литвы, который в середине января в очередной раз постановил запрет о смягчении условий содержания калининградца в тюрьме.