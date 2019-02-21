Почему калининградские фермеры выбрасывают в поле тонны моркови

Недавно соцсети облетела фотография из Черняховского района: среди поля - огромная куча моркови, очевидно выброшенная за ненадобностью кем-то из фермеров. Появились едкие комментарии: "Смотрите, как мы отлично живем - уже хорошую морковку выбрасываем гнить". Кто-то возражал: "Да это польская санкционка! Ее приговорили"!

Мы выяснили, что овощи принадлежат крестьянско-фермерскому хозяйству "Калина". Директор предприятия Сергей Чечулин объяснил, зачем он выбросил морковь.

- В Калининградской области действуют крупные предприятия по выращиванию овощей, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, которые выращивают овощные культуры: морковь, свеклу, капусту, картофель - востребованные населением продукты на рынке продовольственных товаров, - сообщил Сергей Чечулин. - Наше хозяйство свой товар реализует через овощные базы, либо магазины. Более 10 лет наше хозяйство напрямую работает с компанией «Натурово». Начало сотрудничества строилось по схеме: мы выращиваем, а "Натурово" продает овощи с поля без какой-либо обработки с нашей стороны. Постепенно наш партнер перешел от фасовки на новый уровень переработки. Начали мыть овощи, а затем начали чистить и отваривать, фасуя в вакуумную упаковку. Когда мы стали выращивать морковь в большом объеме, тоже задумались о том, как улучшить качество овощей для калининградского покупателя. Получили кредит на строительство овощехранилища с холодильниками и цеха по комплексной предпродажной подготовке по сортировке, калибровке, мойке, шлифовке и фасовке. Теперь продаем морковь и картофель четырех фракций...

Фермер Сергей Чечулин.Фото: Иван МАРКОВ

- Это всё хорошо. Но почему тонны отборной моркови гниют в поле? Зачем вы ее выбрасываете?

- Это не отборная морковь, уверяю вас. Когда мы продавали немытую морковь, то производственных отходов было гораздо меньше. Теперь мы предлагаем товар чистый, кондиционный, тот, который нравится покупателю. В результате после обработки овощей по технологическому регламенту морковь отбраковывается на товарную и некондиционную – корявую, кривую, короткую, ломаную, примерно 10-20 процентов от собранного урожая. Что с этим делать хорошо известно! Такую продукцию продаем животноводам за 5-7 рублей за килограмм. Морковь идет на корм скоту. Но это для нашего производства небольшой рынок сбыта. При невысоком спросе доставка до потребителя стоит дороже себестоимости самой моркови, вот фермеры и утилизируют продукт. Мы, надеюсь, временно вывозим морковь на свое поле, где собираются отходы еще и картофеля, и зерна. Сюда же привозим органику – куриный помет с птицефабрики. Это все мы перемешиваем, делаем бурты. После того, как все перепреет, готовое удобрение вносим на поля, возвращая в почву взятую у неё органику при выращивании овощей.

- То есть на фотографии в соцсетях морковь для удобрений?

- Совершенно верно. В январе охотники на поле увидели ту самую морковь, которую продать мы не смогли и пустили на переработку для удобрения. Такой процесс происходит ежегодно и пока никуда от него не денешься. Эта проблема стоит перед всеми овощеводами, хороший товар продали, а овощи низкого качества остается утилизировать.