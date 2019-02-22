Каким будет остров Канта в Калининграде: опубликовано видео проекта благоустройства

Стало известно, как будет выглядеть остров Канта в Калининграде. Видео проекта благоустройства в своем Инстаграме выложил Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Глава региона в подписи под записью оставил лишь хештеги: #островКанта #заданиеналето #планработ #Калининград #городК.

На видео видно, что на остров ведут четыре моста, а вокруг по Преголе плавают белоснежные яхты. Сам остров по большому счету ничем не отличается от его нынешнего состояния и наполнения. Застройки нет, те же деревья и дорожки. Впрочем, власти изначально говорили, что кардинально менять функционал острова Канта не планируют.

Задача – продолжить улучшать остров и сделать его местом для прогулок и проведения досуга.

Благоустройство этой территории обсуждали на совете по культуре в областном правительстве еще в декабре 2018 года. С докладом на заседании выступил тогда архитектор Владимир Панифедов. Говорил он о том, что территорию вокруг собора хотят полностью освободить от асфальта и бетонной плитки и создать аутентичную атмосферу, замостив все брусчаткой. В планах асфальт перед памятником архитектуры заменить мелкой брусчаткой, которую сняли у рынка с улицы Баранова. Тут же появятся афишные тумбы в ретро-стиле.

Под мостом предлагают расположить стеклянный павильон с двумя площадками для сквоша, открытый кинотеатр с большим экраном и памп-трек – это такая специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и всяческих уклонов.

Появится под мостом и кафе для семейного отдыха. Существующую сейчас детскую площадку на острове Канта доработают, установят батуты и другие современные примочки. В помощь – два лифта с эстакадного моста.

Губернатор на том заседании Совета отметил, что не очень доволен презентацией концепции развития острова, которую подготовили архитекторы. Он и попросил архитекторов представить обновленную, подробную презентацию с видеофильмом. Что и было сделано.