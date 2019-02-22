Остров Русский на Балтийской косе: стали известны перспективы самой западной точки России

В правительстве России обсуждают перспективы развития Балтийской косы - самой западной точки страны. Как сообщил депутат Госдумы, бывший мэр Калининграда Александр Ярошук, весьма высока вероятность того, что на косе начнутся масштабные работы по строительству инфраструктуры, и Балтийская коса может превратиться в новый остров Русский. Как известно, этот остров - часть Владивостока - заметно преобразился: из необжитого клочка земли он стал фактически территорией интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион. В последние годы на Русском выросли новый корпус Приморского федерального университета, океанариум и другие объекты.

- Перспективы Балтийской косы обсуждались на совещании у Дмитрия Анатольевича (Медведева - Ред.), - сказал Ярошук. - Коса должна стать чем-то похожим на остров Русский, со всей инфраструктурой, с дельфинариями и так далее, то есть территорией такого уровня. Такая концепция готовится губернатором Калининградской области и правительством. Конечно, может получиться, может нет, но вопрос такой стоит.

Депутат добавил, что работы по строительству инфраструктуры планируется финансировать из федерального бюджета.

Александр Ярошук на пресс-конференции в медиагруппе "Западная пресса".Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Александра Ярошука спросили, спасут ли уникальные ангары бывшего военного аэродрома "Нойтиф", которые собственник не так давно начал разбирать (впоследствии работы по распоряжению губернатора приостановили).

- Это всё будет в концепции, - ответил Ярошук. - Но я считаю, что это же точка притяжения.

Руины форта Западный на Балтийской косе.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Что известно о концепции косы?

В конце прошлого года правительство Калининградской области подготовило инвестиционный проект «Концепция сохранения и развития территории Балтийской косы». Как нам стало известно, проект предполагает строительство двухполосной автомобильной дороги «Морская набережная» от паромного причала до границы с Польшей, строительство пункта пропуска через госграницу, а также создание музейного комплекса на базе форта «Западный».

Ангары бывшего аэродрома "Нойтиф" на Балтийской косе.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

В рамках развития туристической инфраструктуры предполагается создание на Балтийской косе гидрогавани, строительство яхтенной марины, аквапарка, СПА-отеля с банным комплексом и грязелечебницей, дельфинария, а также создание ЭКО-кемпинга. Общий бюджет проекта предварительно оценивается в 23 млрд рублей.

Кроме того, с целью развития и возрождения водного транспорта на подводных крыльях в рамках проекта предполагается организовать маршруты сообщения из Калининграда в Светлый, Балтийск и на Балтийскую косу с перспективой дальнейшего развития в международном направлении. Также реализация проекта предполагает реконструкцию паромного сообщения между городом Балтийском и территорией Балтийской косы.