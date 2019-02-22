В Калининграде от осложнений гриппа умер трехлетний малыш

Вызов к тяжелому маленькому пациенту поступил на пульт городской станции скорой помощи днем 20 февраля с улицы Емельянова. Звонила мама малыша, которому было три с половиной года. Медики осмотрели ребенка - он уже с трудом дышал. Ситуация была критическая. Предварительный диагноз: осложнение ОРВИ, острый бронхит. Мама согласилась на госпитализацию в детское инфекционное отделение Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ), хотя ранее письменно отказывалась от лечения сына в стационаре. Ребенок болел две недели, его наблюдал педиатр.

Увы, спасти мальчика не удалось: запущенная «гриппозная» пневмония, когда просто отказывают легкие на фоне тяжелейшей интоксикации организма.

- Мама отказывалась от госпитализации, когда ребенка можно было спасти. Ей все объяснили, почему сына надо лечить в больнице, а не дома. Родители должны нести ответственность за жизнь своих детей, а не обвинять после их смерти врачей. А теперь снова виновата больница! Ведь это не первый случай! Многие мамы отказываются от госпитализации на бумаге, ставят свою подпись, когда промедление смерти подобно, – говорят сотрудники ЦГКБ.

Заместитель руководителя городской станции скорой помощи Валерий Сергеев сообщил «Комсомолке» следующее:

- Наша забота объяснить родителям необходимость госпитализации. Это так называемое «информированное соглашение». В феврале за сутки на фоне подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом было по 200 вызовов именно по этим инфекциям. Каждый десятый человек должен быть госпитализирован, но половина пациентов отказывались. Детишкам до трех лет предлагаем стационар, но мамы дают расписки и отказываются. Знаете, формы гриппа молниеносные, состояние может очень быстро резко ухудшиться, велик риск тяжелых осложнений. Причем против вирусов пока медицина фактически бессильна, антибиотики на них не действуют. Лечить сложно, буквально за двое суток легкие превращаются в органы, которые не могут выполнять свою функцию по обеспечению жизнедеятельности.

Напомним, три года назад во время эпидемии гриппа в Калининграде скончались от осложнений несколько человек. Тяжелых пациентов отправляли в Москву. Там одна молодая женщина скончалась, заболела вскоре после родов. Грудной ребенок остался сиротой. Кроме того, надо знать, что на фоне подъема гриппа и ОРВИ люди заболевают менингитом, внешне симптомы схожи, высокая температура, насморк, горло. Это заболевание протекает молниеносно и нередко заканчивается летальным исходом. Подтвердить диагноз можно лабораторным путем.

В региональном управлении Следственного комитета России пообещали прокомментировать это происшествие позднее.