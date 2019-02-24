Герою-артиллеристу, во время ранения потерявшему медаль под Кёнигсбергом, вручили награду повторно

В субботу 23 февраля в поселок Светлогорск Агаповского района Челябинской области приехала внушительная делегация, в которой были и проделавшие путь в 4 тысячи километров калининградцы. Все эти люди приехали в гости к 93-летнему ветерану Великой Отечественной войны Ивану Кузнецову, воевавшему под Кенигсбергом в рядах 279 гвардейского стрелкового полка 91 гвардейской стрелковой дивизии и попавшему в окружение в начале февраля 1945 года в районе Гермау-Тиренберг. В том же районе гвардии сержант Кузнецов во время тяжелого ранения потерял медаль "За отвагу", а в мае прошлого года эту медаль нашел поисковик отряда "Совесть" Владимир Серебряков. Его коллега Алексей Яковлев занялся архивными изысканиями, и вскоре по номеру на обороте медали ему удалось узнать, что медаль принадлежит челябинцу Ивану Кузнецову.

Дальше к делу подключилась редакция "Комсомолки". Связавшись с редактором районной газеты "Звезда", нам удалось узнать, что ветеран жив-здоров и до сих пор проживает в Агаповском районе Челябинской области. Получив это подтверждение, поисковики пообещали передать медаль к 23 февраля, и свое обещание они выполнили.

Теперь немного о начале этой невероятной истории. По спискам безвозвратных потерь командир расчета 120-миллиметровых минометов гвардии сержант Кузнецов числился пропавшим без вести с 10 февраля 1945 года. Фактически же он сначала был отправлен в медсанбат, прооперирован и далее переправлен ив госпиталь на территорию сегодняшней Польши, а именно в город Штольп (сегодня - Слупск).

Как вспоминает ветеран, спасли его от смерти санитары.

– Рядом разорвался снаряд, меня ранило, всего засыпало землей. Спасибо санитарам: заметили сапоги, откопали, - говорит Иван Константинович.

Гвардии сержант Иван Кузнецов во время Великой Отечественной войныФото: из архива героя публикации

Когда израненного сержанта тащили в медсанбат (ранение было очень тяжелым: осколки попали в грудь, руку, ногу и челюсть, а также боец получил контузию), он не обратил внимания на то, что у него пропала сумка-планшет. Спохватился боец только в медсанбате.

- Медаль «За Отвагу» я в сумке с документами хранил, там же у меня гвардейский значок еще был и знак «Отличный минометчик». Лямку, видимо, осколками перебило, вот я ее во время ранения и потерял, - восстанавливает события февраля 1945-го года ветеран.

О том, что медаль может вернуться спустя 74 года, Иван Кузнецов даже не загадывал. Сами поисковики с таким случаем еще не встречались ни разу за время своей работы.

- У меня, когда рядом с дедом стоял, просто ком к горлу подкатывал, - говорит поисковик Алексей Яковлев, приехавший передать медаль. - Такие случаи бывают один раз на миллион, если не реже. Но больше всего меня удивило то, что Иван Константинович в отличном настроении и мыслит по-прежнему ясно. Все, что с ним случилось, он помнит в мельчайших подробностях.

Поисковик Алексей Яковлев в момент вручения медалиФото: Елена ВАШКЕВИЧ

93-летний Иван Кузнецов заявил, что командиром расчета его поставили , так как у него было хорошо с математикой. Например, вычисления траектории полета мины он производил в уме. Хорошо он помнит и тяжеленные ящики с минами, и стремительное наступление своего полка, от которого гитлеровцы разбегались в панике (к слову, в написанной калининградскими историками Василием Савчуком и Владимиром Беспаловым книге "Прорыв на Земландский полуостров" как раз описываются события, участником которых стал Иван Кузнецов. В частности, в ней говорится, что не успевшие сбежать из Гермау гитлеровцы переодевались в гражданскую одежду и прятались по домам).

- Когда у Ивана Константиновича чиновники спросили, что бы он хотел, - рассказывает Алексей Яковлев, - он ответил шуткой: "Попросите врачей, чтобы они новые ноги мне приделали, а то эти уже еле ходят".

Вместе с отреставрированной медалью "За отвагу" Ивану Кузнецову вручили книгу "Прорыв на Земландский полуостров" (читает ветеран до сих пор без очков), а также листовку маршала Василевского с обращением к немецким солдатам от 24 марта 1945 года.

Так как потерянные значки "Отличный минометчик" и "Гвардия" на месте ранения найдены не были (вероятно, они были похищены копателями, побывавшими на этом месте до поисковиков), отряд "Совесть" заказал идентичные знаки и отправил их почтой в редакцию районной газеты "Звезда". Они будут переданы Ивану Кузнецову чуть позже.

Слова благодарности ветерану передал и заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов, который привез в качестве подарка холодильник «Атлант». Кроме того, чиновники пообещали отремонтировать крышу в доме Ивана Кузнецова. Вероятно, этот подарок будет преподнесен к следующему празднику - 11 апреля ветерану исполнится 94 года.