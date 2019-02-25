Поисковики разыскали сестер героя-артиллериста, погибшего под Кёнигсбергом на лафете своего орудия

Несколько лет назад «Комсомолка» писала, что поисковики обнаружили под Калининградом останки советского артиллериста и его медаль «За отвагу». После запроса в архив Минобороны удалось установить, что медаль принадлежит уроженцу Чувашии Гурию Филипповичу Дементьеву. Наша газета начала поиск родственников героя, и уже в четверг 21 февраля появились первые результаты этого поиска: с редакцией связался руководитель регионального отделения поискового движения России из Чебоксар Евгений Шумилов (он также ведет рубрику «Будем помнить» в газете «Советская Чувашия»).

- Мы проделали определенную работу, и родственников Гурия Филипповича нашли, - сообщил Шумилов. – В «Книге Памяти» Чувашской республики Дементьев числится погибшим, также в ней написано, что место его захоронения неизвестно.

По словам Шумилова, самый ближний родственник погибшего ефрейтора – его родная сестра, правда, только по отцу. Дело в том, что после смерти жены Филипп Дементьев женился во второй раз, и от этого брака в 1959 году у него родилась дочь Валентина. Сегодня она проживает в Ульяновской области. Кроме того, поисковики разыскали еще одну сестру Гурия Филипповича, правда, не кровную (у второй жены его отца была дочь от первого брака).

- Этой женщине сейчас 65 лет, зовут ее Антонина Владимировна Филиппова, и проживает она в чувашском городе Шумерля, райвоенкомат которого призывал Гурия Филипповича на фронт. А вот в родной деревне Гурия родственников у него уже не осталось. Этот населенный пункт сейчас умирает, там сегодня живет не больше 20 человек.

Шумилов добавил, что родился Гурий Филиппович вовсе не в Чувашии, как об этом сообщают его наградные документы, а в Горьковской области.

- Его родители переехали из села Митрополье Теплостанского района Горьковской области (сегодня Сеченовский район Нижегородской области – Ред.) в колхоз Путь Ленина Шумерлинского района Чувашской АССР уже после того, как у них родились два сына, - поясняет поисковик. - Поселок этот был совсем молодым, он образовался в 20-е годы прошлого века, и занимались в нем переработкой леса. Вместе с нижегородцами туда направились также переселенцы из Мордовии, а также из соседнего села Большие Алгаши (этот населенный пункт в наградных документах назван родиной Гурия Филипповича – Ред.).

Вопрос с останками бойца пока не решен. Хоронить его на кладбище у деревни, где уже не осталось родственников, не совсем разумно, так как навещать могилу будет просто некому. Вероятно, Дементьева либо похоронят на военном кладбище в Калининградской области, либо место захоронения выберут сами родственники. Что же касается найденной награды, то тут Евгений Шумилов уже успел обсудить некоторые нюансы с сестрой Гурия Филипповича.

- Я сказал, что она может распоряжаться наградой по своему усмотрению: либо хранить, как семейную реликвию, либо передать в музей. По поводу поездки родственников погибшего ефрейтора в Калининградскую область вопрос пока тоже не решен, так как дорога дальняя, и билет стоит недешево, - добавляет он.

С фотографией бойца вопрос самый сложный. Родственники вспоминают, что после войны ее видели, но разыскать никак не могут. Вполне вероятно, что она была утеряна при переезде, так как дом, в котором жила семья Дементьевых, был продан, потом разобран и перевезен на другое место.

К слову, районная администрация к истории с найденной медалью отнеслась с большим интересом. По всей вероятности, чиновники помогут с переправкой медали из Калининградской области.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Под Калининградом нашли останки артиллериста и его медаль «За отвагу»

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