2019-02-25T15:39:52+03:00
История современности

К годовщине смерти писателя Снегова: стихи над покосившейся могилой

Надгробный памятник писателя нуждается в ремонте. Непросто к нему и добраться
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Накануне памятной даты поклонники Снегова посетили могилу писателя. Убрали листья и ветки, положили цветы, почитали снеговские стихи...Накануне памятной даты поклонники Снегова посетили могилу писателя. Убрали листья и ветки, положили цветы, почитали снеговские стихи...Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ
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23 февраля исполнилось 25 лет, как Сергей Александрович Снегов ушел из жизни. В дату смерти, как говорится, сам бог велел посещать могилу. Только где же похоронен Снегов?

Задавшись этим вопросом, многие отправляются в интернет. Ведь тамошние поисковики уверяют, что «найдется все». Однако в этом случае – увы. Впрочем, не помогут и более традиционные, бумажные источники.

Такая вот странная ситуация. Снегов – самый известный калининградский писатель. Его то и дело поминают по поводу и без. Недавно даже аэропорт Храброво предлагали в честь Снегова «донаименовать». И при этом мало кто знает даже о том, на каком кладбище он похоронен. Удивительно, но факт.

В библиотеке имени Снегова, что на улице 9 Апреля, конечно, в курсе, где он обрел свой последний приют. Периодически ходят туда прибраться. Приходится и водить читателей, которые захотели положить цветы на могилу Снегова, да так и не сумели сами найти ее. К слову, оказавшись там, поклонники автора книги «Люди как боги» все как один выражают недоумение: почему место упокоения ТАКОГО писателя – в ТАКОМ виде? Памятник покосился, сама могила начала проваливаться. Кроме того, чтобы добраться к ней, надо или долго петлять, или идти прямо по надгробиям, перелезать через оградки…

Утром 22 февраля, накануне памятной даты, заведующая «Снеговкой» Ирина Лукшене и библиотекарь Светлана Серебрякова, читатели Лидия Варчик, Михаил Губин и Людмила Горева, а также корреспондент «Комсомолки» посетили могилу Снегова. Убрали листья и ветки, положили цветы, почитали снеговские стихи. Однако больше все-таки было прозы – говорили о том, что могилу необходимо привести в порядок. А также о том, что хорошо бы проложить к этому месту более цивилизованный маршрут. Потому что ведущая сюда тропа какая-то уж слишком… народная.

Наверняка кто-то задался вопросом: а что же родственники? Дети писателя тоже давно не дети. Здоровье подводит, живут непросто. В общем, сын и дочь будут только благодарны, если им помогут привести в порядок могилу отца.

Каким образом можно помочь? Разные предложения звучали над покосившейся могилой. Инициативная группа надеется, что к решению проблемы подключатся общественность и власти. Чтобы к 110-летию Снегова, 5 августа 2020-го, его могила выглядела достойно.

А теперь о том, как отыскать могилу писателя на старом кладбище.

Сначала нужно идти по первой аллее – той, которая проложена от площадки, где торгуют цветами. Дойдя по ней до мусорных баков, надо повернуть направо и по боковой дорожке – до конца. Там, посмотрев влево, увидите зеленый «маяк» – елочку. Она растет прямо за памятником Снегова. Правда, чтобы дойти до него, отсюда придется уже и другие могилы топтать, и ограждения преодолевать…

Есть и другие пути подхода. Но этот – самый понятный для того, кто пойдет туда впервые.

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В феврале 1994-го ему было уже 83. Тем не менее он отнюдь не «доживал» – жил. И был полон планов, в том числе и пресловутых творческих. О чем можно судить хотя бы по его последнему интервью.

Тогда в гости к Снегову пришла Жанна Азарова – легенда калининградской журналистики (ныне, увы, тоже покойная). Не успев обо всем поговорить, решили на днях встретиться снова. А 23 февраля 1994-го Снегов скоропостижно скончался… (ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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