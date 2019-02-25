Александр Ярошук: Новый город на Октябрьском острове - это моя идея

В конце прошлой недели бывший мэр Калининграда, а сейчас депутат Госдумы Александр Ярошук в старых добрых традициях встретился с журналистами. Пресс-конференция, организованная медиагруппой "Западная пресса", состоялась сразу после послания президента Федеральному собранию, и поэтому начал Ярошук именно с этой темы.

Внутренняя повестка

- Послание президента меня очень порадовало, - сообщил депутат. - Прежде всего тем, что на нем в первую очередь поднималась внутренняя повестка, что на моей памяти было впервые. Так, были затронуты демографические проблемы в нашей стране - очень серьезная вещь. Второй важный момент послания - про бизнес. Как мы видим, улучшения буксуют, и эту ситуацию нужно менять. Дана задача силовым структурам разработать порядок обращения бизнеса, чтобы рассматривать вопросы в кратчайшие сроки.

Про ракеты

Часть послания президента была посвящена геополитике. Вот, что думает по этому поводу Александр Ярошук.

- О внешней политике говорить не буду. У нас самые лучшие ракеты. Но эта тема не наш уровень. То, что сделали наши ученые, вызывает уважение. Превосходства у них (у вероятного противника - Ред.) не будет на десятилетия.

Электронные визы

Как известно, этим летом будут введены краткосрочные электронные визы для посещения иностранцами Калининградской области. По мнению Ярошука, это может стать серьезным стимулом для развития туризма в нашем регионе. Сейчас идет работа над перечнем государств, граждане которых смогут получать такие "облегченные" визы.

- Я за то, чтобы там (в этом перечне - Ред.) были все страны кроме запрещенного ИГИЛ. Вспомните, какая русофобская истерия шла в СМИ перед чемпионатом мира по футболу! Но во время чемпионата приехали иностранные болельщик, посмотрели - замечательные люди живут в России. Уехали с замечательным настроением. Пусть дальше приезжают и видят, что у нас тут медведи не бегают, что мы люди открытые и гостеприимные.

Про коллектор и велодорожку на косе

- Я состою в комитете по экономике и предпринимательству, - пояснил Александр Ярошук. - Над чем работаю? Лоббирую интересы Калининградской области, плотно работаю с губернатором и региональным правительством. Приведу пример. 1,8 млрд рублей нужно на канализационный коллектор для Центрального и Ленинградского районов Калининграда. Нет коллектора - некуда сбрасывать отходы жизнедеятельности. На Сельме, например, строить нельзя, инфраструктура не позволяет. Вопрос серьезный, которого раньше у нас в Федеральной целевой программе (ФЦП) не было, теперь есть. Кстати, сама ФЦП продлена до 2015 года.

Еще один важный вопрос - велодорожка на Куршской косе. Ее вычеркнули (из ФЦП - Ред.), я вытащил из стопки документов, в итоге провели три совещания. Спасибо Ольге Голодец (вице-премьер правительства России - Ред.) - очень серьезно поддержала. Сейчас этот проект стоимостью 400 млн рублей опять вернулся. В ближайшие годы велодорожка появится.

Проверка слуха

В последние недели в телеграм-каналах упорно муссировались слухи о вероятном выдвижении Александра Ярошука в качестве кандидата на пост губернатора Севастополя. Как обстоит дело?

- Это неправда, я не хотел бы быть губернатором Севастополя и никаких переговоров на этот счет я не вел, - ответил Александр Ярошук. - Обычный информационный вброс, которых в моей работе было немало.

Мусорная реформа

На пресс-конференции Александр Ярошук высказал отношение к т.н. "мусорной реформе", стартовавшей в России в этом году. Отношение, сразу скажем, не самое восторженное.

- Произошло, как по Черномырдину: хотели, как лучше, а получилось, как всегда, - сказал депутат. - Как можно было входить в этот эксперимент, не продумав технологическую составляющую? То, что произошло такое увеличение стоимости услуг - это фантастика! Для бизнеса, например, в 5-10 раз выросла стоимость (услуг по вывозу мусора - Ред.).

Депутат Госдумы отметил, что вопросы по "мусорной реформе" следует адресовать не региональным или муниципальным властям, а "умам, которые сидят в столице".

По словам парламентария, в правительстве России знают о проблемах, с которыми столкнулись в регионах, в том числе в Калининградской области, и "в течение 3-4 месяцев появится какое-то решение".

- Каким будет это решение, сказать вам пока не могу, - добавил Александр Ярошук.

Напомним, начавшаяся в этом году мусорная реформа обернулась значительным увеличением стоимости услуг на вывоз мусора как для физических, так и для юридических лиц. Причем качественного улучшения в работе с отходами не произошло.

Новый город на острове

Высказал Александр Ярошук и свою оценку развития Октябрьского острова, где учрежден специальный административный район и скоро начнется строительство объектов культурно-образовательного кластера.

- Верю в новый город на острове, - заявил депутат. - Это очень хорошая идея, потому что моя идея (смеется). Пусть приходят инвесторы, которые сделают там Венецию. Каналы, красивые дома, но только не высотки! Я против высоток! Первые шаги правильные - музеи, культурные сооружения.

Хорошеет Москва при Собянине

Александр Ярошук рассказал о своем рабочем графике. Большую часть недели он проводит в столице: вылетает в понедельник утром, возвращается, как правило, в четверг вечером. На Калининград остается три дня. А как же Москва?

- Мне Москва сейчас очень нравится, она каждый день становится лучше, - сказал Александр Ярошук. - А раньше, как вампир, - всю энергию забирала.