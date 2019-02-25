Бездомные для бездомных: в калининградском собачьем приюте прошел субботник

«Комсомолка» продолжает спецпроект «Страна других.Бездомные», в ходе которого мы знакомим наших читателей с жизнью тех, кого горожане обычно стараются не замечать. В рамках проекта появилась идея организации субботника для бездомных, причем поучаствовать в этой акции люди без определенного места жительства быстро согласились.

В пятницу 22 февраля группа из 16 человек прибыла в собачий приют в конце улицы Дзержинского, взяла в руки лопаты и метлы и принялась за дело. При этом так рьяно, что сложилось впечатление, что бездомные в этот приют ходят как на работу. Надо понимать, что приходилось заниматься довольно грязным делом: мести площадку, выгребать нечистоты из собачьих клеток, возить тележки с мусором к «кеске», но бездомные трудиться не стеснялись, так как обычно многие из них занимаются сдачей металлолома и поиском вещей в мусорных контейнерах.

Субботник в приюте для собак на улице Дзержинского.Фото: Иван МАРКОВ

Но если обычно эти люди что-то получали взамен, то тут в качестве награды было только моральное удовлетворение и в качестве бонуса – прогулка с одной из собак на поводке. В субботниках, как призналось большинство бездомных, они участвовали разве что в детстве.

- Я, наверное, когда в школе учился, чем-то подобным занимался, - хрипло говорит один из работников, орудуя лопатой.

- А я вообще в первый раз, - не отрываясь от дела, добавляет парень со сломанным носом.

Субботник в приюте для собак на улице Дзержинского.Фото: Иван МАРКОВ

На земле из-под вороха грязной соломы виднеется крысиный хвост. Сама крыса - величиной с небольшую кошку. Вероятно, одна из собак придушила ее, когда та попыталась забраться в ее миску. Бездомные от вида такой животины не отшатываются.

- Мертвых уже можно не бояться, живые страшнее, - подмигивает бездомный, который только что обнимался с целой стаей собак, и ловким движением отправляет крысу в мусорный мешок.

Парень с тележкой рассказывает, что сам он с Дальнего Востока. Когда он был еще совсем маленьким, его мать лишили родительских прав. Потом его усыновила семья калининградцев. Через некоторое время эти люди поняли, что ребенок им не нужен. Парень оказался на улице.

Субботник в приюте для собак на улице Дзержинского.Фото: Иван МАРКОВ

- С этими собаками у меня много общего. Ими тоже поигрались и выбросили, - говорит бездомный, который сегодня живет в доме ночного пребывания.

Как рассказала руководитель проекта «Суп для людей» Мария Шпунтенкова, собрать народ оказалось очень просто: 21 февраля на вечерней раздаче еды у ТЦ «Акрополь» общественники сделали объявление, и на него сразу откликнулись 11 человек.

- Сегодня они, как штык, стояли в назначенное время в назначенный час, - говорит Шпунтенкова. – А пять человек мы забрали в доме ночного пребывания. Там же нас снабдили горячим чаем в термосе и бутербродами.