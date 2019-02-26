В Советске заработал Центр женского здоровья

Центр женского здоровья открыли на базе женской консультации Советской центральной городской больницы. Закупили цифровой маммограф стоимостью около 10 млн рублей, видекольпоскоп и другое необходимое оборудование. Для приема пациенток подготовлен маммографический кабинет с учетом всех современных требований.

За пару недель работы Центр уже принял 150 человек. Появилась возможность онлайн-консультаций и консилиумов с коллегами из Калининграда.

Губернатор Антон Алиханов, который в понедельник побывал в Советске сообщил, что в 2018 году Центр женского здоровья на улице Иванникова в Калининграде принял 18,5 тысячи человек, а с апреля 2018 года активно работает аналогичный центр в Черняховске. В планах на 2019 год – открыть еще один Центр женского здоровья на базе Центральной городской клинической больницы на улице Летней в Калининграде.

- В случае необходимость будем расширять их возможности, - сказал Антон Алиханов и напомнил, что в регионе запускают специальную программу по скринингу мужских видов рака – на нее предусмотрено около 26 миллионов рублей.

По словам Антона Алиханова, реальный эффект будет виден уже через несколько лет.Фото: Александр КАТЕРУША

Такое направление, как создание сети центров женского здоровья, в рамках совершенствования онкологической службы региона в Калининградской области стартовало в 2017 году. Первый подобный универсальный медицинский комплекс с высокопрофессиональными специалистами, новейшим оборудованием открылся в Калининграде в июле 2017 года. За это время в центре провели более 60 тысяч консультаций и исследований на маммографе и аппаратах УЗИ. Диагностировано 140 раков.

Такое количество центров для женщин оправдано. И, наверное, неплохо было бы открывать еще новые.

- У нас женские виды рака, к сожалению, после закрытия онкодиспансера, отличались очень большой летальностью. Хотя это одни из видов рака, которые можно достаточно легко вылечить, если их вовремя обнаружить. Мы были худшие по Северо-Западу по этим видам рака. Решение по открытию первого Центра женского здоровья было продиктовано, в том числе той статистикой, которую мы наблюдали, - рассказал губернатор. – Сейчас ситуация постепенно выправляется, но для того, чтобы показать статистические видимые и наблюдаемые цифры, нужно подождать хотя бы пару лет. Уже несколько сотен женщин удалось спасти, когда мы не допустили запущенных форм рака.

В Советске сама женская консультация, в которой открылся центр, переехала в здание на улицу Луначарского в 2017 году из аварийного здания. При этом помимо проведения капитального ремонта в этом подразделении Советской больницы была заменена на новое и значительная часть оборудования. Из наиболее значимых приобретений – кольпоскоп, гистероскоп, гинекологические кресла, медицинские светильники, современный электрохирургический аппарат, ультрафиолетовые камеры для хранения инструментов. В составе женской консультации активно работает кабинет доабортного консультирования. На современном УЗ-аппарате экспертного класса исследования проводит высококвалифицированный врач-маммолог.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Техникум в Советске оживет

У Калининградского государственного технического университета есть желание арендовать половину здания бывшего техникума для кинематографистов в Советске под несколько специальностей. Есть планы на учебный корпус, спортзал и общежитие для студентов. Региональные власти намерены поддержать университет в этом вопросе.

- Одна из вещей, которая нужна городу Советску, в том числе для того, чтобы сохранять свой потенциал к развитию – это образовательные учреждения, которые будут поддерживать те отрасли, которые здесь развиваются, - подчеркнул Антон Алиханов.

Речь в данном случае идут о пищепереработке и ряде специальностей по строительству. Также глава региона отметил, что были планы по воссозданию киношколы в Советске. Об этом обещают подумать в 2019 году.