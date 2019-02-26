«Увидел машину в воде, дальше не помню»: завершилось народное голосование «Медиагерой-2019»

На этой неделе в Калининграде впервые вручат премию «Медиагерой-2019». Это премия общественного и медиапризнания, которая будет присуждаться людям, совершившим что-то важное и попавшим на страницы газет, в радиоэфир или на телеэкраны.

- Есть премия для журналистов, есть лучший учитель, врач года, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» координатор проекта Елена Волова. - А ведь у нас в городе и в стране есть люди, которые что-то делают по велению души, а не потому, что где-то работают. Во-первых, их тоже надо как-то отмечать! Во-вторых, проект позволяет показать, как их много.

25 февраля был последний день народного голосования в проекте «Медиагерой-2019». На сайте mediapremia.ru свои голоса за героев отдали 16 тысяч человек. С большим отрывом (42%) в народном голосовании победил Эдуард Калтырин - капитан полиции из Пионерского, который в сентябре 2018 года, гуляя по Светлогорску, спас 66-летнего мужчину из тонущего в озере автомобиля.

- Это было счастливое стечение обстоятельств, что я попал в нужное место в нужное время, - смущаясь, рассказал в эфире программы «Говорит Калининград» Эдуард Калтырин. - Услышал, как люди зовут на помощь, увидел машину в воде, а дальше уже не помню. Это были эмоции - пока разбивал стекла, вытаскивал человека.

Интересно, что сам лидер голосования к такой популярности оказался абсолютно не готов, и сам голосовал за Юрия Узерцова — мужчину, который более 40 лет работает директором в школе поселка Ульяново Неманского городского округа и создал уникальный школьный историко-краеведческий музей.

Василий Перебейнос - выбор редакции "КП".Фото: Иван МАРКОВ

Победителей премии «Медиагерой-2019» торжественно наградят 27 февраля. Награду вручат не только победителю народного голосования. Еще 18 премий получат люди, которых выберут участники и инициаторы акции — СМИ и общественные организации. У "Комсомолки" - свой номинант, которого мы непременно награди. Это - военный пенсионер из Светлогорска Василий Перебейнос. Устав ждать помощи от чиновников, он сам построил дорогу в родном городе.

- Когда-нибудь, лет через пять, мы соберем всех наших героев на площади вместе, - мечтает координатор премии Елена Волова.

Напомним, что узнать истории медиагероев можно на сайте http://mediapremia.ru/vote.