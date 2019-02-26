2019-02-26T17:30:07+03:00
Общество

С 1 марта в России исчезнет понятие «дача». Как теперь быть?

На вопросы «Комсомолки» ответила замначальника отдела земельного надзора, геодезии и картографии регионального управления Росреестра Елена Шевчук
Ольга ГОНЧАРОВА
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В этом году у дачников наступила новая жизнь.В этом году у дачников наступила новая жизнь.Фото: Александр ГЛУЗ
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- Елена Павловна, какие законодательные изменения произошли в жизни дачников -садоводов?

- С 1 января вступил в силу федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает две организационно правовые формы - садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество. Реорганизация некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу настоящего федерального закона, не требуется. Требуется приведение в соответствие с 217-ФЗ учредительных документов и наименований с указанием организационно-правовой формы «товарищество собственников недвижимости». Все данные о характеристиках участка содержаться в правоустанавливающих документах собственника. Если на руках документа нет, то его можно заказать через МФЦ. В выписке будут данные о адресе участка, его площади, кадастровом номере и собственнике.

- Можно ли не вступать в товарищество?

- Ведение садоводства или огородничества на садовых земельных участках или огородных земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, может осуществляться собственниками без участия в товариществе. При этом лица, не являющиеся членами товарищества вправе использовать имущество общего пользования, расположенное в границах территории садоводства или огородничества, на равных условиях и в объеме, установленном для членов товарищества.

В то же время лица, не являющиеся членами товарищества, обязаны вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.

В случае невнесения указанной платы она взыскивается в судебном порядке.

- Касаются ли изменения в законе возможности строительства на садовом и огородном земельном участке?

- Строительство объектов капитального строительства на садовых земельных участках допускается только в случае, если такие земельные участки включены в предусмотренные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, применительно к которым утверждены градостроительные регламенты, предусматривающие возможность такого строительства. На огородных земельных участках строительство объектов недвижимости не допускается.

Предельные параметры разрешенного строительства зданий и сооружений, строительство которых осуществляется на садовых земельных участках, определяются градостроительными регламентами в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки.

- Что будет с уже построенными жилыми домами?

- Расположенные на садовых земельных участках здания, сведения о которых внесены в ЕГРН до дня вступления в силу федерального закона № 217-ФЗ с назначением «жилое», «жилое строение», признаются жилыми домами, а с назначением «нежилое», сезонного или вспомогательного использования, предназначенные для отдыха и временного пребывания людей, не являющиеся хозяйственными постройками и гаражами, признаются садовыми домами. При этом замена ранее выданных документов или внесение изменений в такие документы, записи Единого государственного реестра недвижимости в части наименований указанных объектов недвижимости не требуется, но данная замена может осуществляться по желанию их правообладателей.

- Нужно ли согласовывать проекты построек, с кем?

- Для предстоящего строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик подает в орган местного самоуправления уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. Орган местного самоуправления в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления проводит проверку соответствия параметров планируемого строительства жилого или садового дома правилам землепользования и застройки, градостроительным нормам и по окончании проверки направляет застройщику уведомление о допустимости размещения жилого или садового дома на земельном участке либо о несоответствии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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