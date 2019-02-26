Очаги кори зафиксированы в Литве: защищен ли Калининград от опасного вируса?

На Калининград движется эпидемия кори? Что делать? Как защититься? Ответы на эти вопросы мы искали у руководителя регионального Роспотребнадзора Елены Бабура в эфире радио «Комсомольская правда» в Калининграде.

Вспышка кори в Литве

- В Литве зафиксирована самая крупная вспышка кори за последнее десятилетие. Литовские СМИ сообщают, что с 1 января по 22 февраля в Литве зарегистрировано 67 случаев заболевания корью. Следят ли калининградские санитарные врачи за ситуацией с корью в соседней республике? Мы способны противостоять этому вирусу?

- За неблагополучной ситуацией по заболеваемости корью в европейском регионе следим не только мы, но и вся санитарная служба России, - сказала Елена Бабура. - По итогам 2018 года могу привести такие данные: показатель интенсивности заболевания корью в Украине составил 1200 случаев на миллион населения, в Грузии - 800 на миллион, в Сербии - 600 на миллион. В России случаи фиксируются, но гораздо реже: 17 случаев на миллион населения по итогам 2018 года. Представляете разницу?

- В Калининградской области в прошлом году тоже зафиксированы случаи кори?

- Верно. Ребенок, болеющий корью (мама на тот момент не знала диагноз) пришел в ФАП по месту жительства. И в коридоре этого ФАПА ребенок встретился с другим малышом, которого родители привели за справкой. Этой минутной встречи хватило, чтобы и второй ребенок заболел корью.

- Корью так легко заразиться…

- Вирус летучий. Если у человека нет защиты, а она возможно только в результате вакцинации, вирус мгновенно поражает человека. Высокая температура, сыпь, кашель слезятся глаза – это все признаки кори.

- Вирус кори мутирует, меняется?

- Есть несколько разновидностей вируса, но за ними ведется наблюдение, и существующие вакцины (и российские, и зарубежные) эффективно противодействуют разновидностям.

- Чтобы завершить обсуждение нашего первого вопроса, еще раз спросим. Чем же Калининградская область может ответить вспышкам кори в Литве?

- По итогам 2018 года количество привитых от кори жителей Калининградской области составляет 96%. Это неплохая цифра. Но нам есть над чем работать.

Про отказы от прививок

- Есть над чем работать – это ведь отказы родителей от прививок, в том числе и против кори? В Калининградской области много таких отказов? Какие причины отказов?

- В большинстве случаев родители не отказываются от прививок, а говорят, мол, давайте попозже сделаем, пусть ребенок подрастет. Это не истинные отказы. Когда врач спрашивает: почему не хотите именно в год сделать прививку от кори, мамы, как правило, не могут обосновать отказ, ссылают на чей-то негативный опыт, на информацию из интернета. Человеку, который заблуждается, на самом деле требуется профессиональное разъяснение.

- На ваш взгляд, в Калининграде педиатры достаточно разъясняют родителям важность вовремя делать все прививки?

- Отвечу так. У родителей есть возможность получить информацию о прививках, о рисках. Лучше с этими вопросами обращаться к доктору, а не черпать информацию в интернете.

Сегодня в России фиксируются вспышки кори. Как правило, среди цыганского населения. Но с ними в этом направлении работать можно, достаточно выйти на их барона, убедить его в необходимости и важности. Тяжелее ситуация складывается, когда родители по религиозным соображениям отказываются защищать детей от различных вирусов.

- В российских городах сегодня санитарные службы объявили план «подчищающая иммунизация». Что это за план такой, проводится что-то подобное в Калининграде?

- Да, мы подключились к этой работе. Когда с участковыми педиатрами еще раз смотрим всех детей, у кого есть медотводы. Разбираемся в каждом случае. Если нужно – собираем иммунологическую комиссию. Требуется провести разъяснение для родителей ребенка, которые откзаываются вакцинировать ребенка, проводим и такую работу. Заставить делать прививки невозможно, но достучаться до родителей – можно.

- Когда родитель может получить медотвод от прививки против кори?

- Например, онкозаболевание, тяжелая аллергическая ситуация, а также - острая фаза ОРВИ, гриппа. Приведу личный пример. Когда своему ребенку делала АКДС, у него случился анафилактический шок. Вы думаете я перестала прививать ребенка дальше? Да, дальше вакцинацию мы проводили в условиях стационара, да, при строгом контроле, но мой ребенок привит от всех заболеваний. И прививаю не только своих детей, но и всех родственников. Но вы подумайте сами… Если, не дай бог, с родным что-то случится, а ты знал, что мог его защитить, и не сделал этого. Вот с этим как жить?

Когда, кому, где сделать прививку от кори?

- Ребенку первая прививка от кори делается в 1 год. Бесплатно. В поликлинике по месту прописки. Важно в 6 лет этому же ребенку сделать еще одну прививку. Также – бесплатно. Государство на вакцинацию против кори выделяет средства. Если вы, взрослый человек, не болели корью, не привиты против кори, если вам в детстве сделали только одну прививку от кори, обратитесь в поликлинику по месту прописки и вам также можно пройти вакцинацию против кори, также – бесплатно. Запомните, одной прививки против кори – недостаточно! Их должно быть две.

- Ситуация. Ребенок не привит от кори. А в классе другой ребенок заболел именно корью. Ребенка, который не привит, нужно вакцинировать? Как срочно? Это убережет его?

- Не можно, а нужно! У вас есть 72 часа, чтобы сделать эту прививку.