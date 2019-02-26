В Советске в музей передали пушку времен Наполеоновских войн, обнаруженную еще в 2015 году

В минувшие выходные в Советске в честь Дня защитника Отечества администрация муниципалитета вместе с сотрудниками музея истории города провели «презентацию пушки эпохи Наполеоновских войн». Мэр города Николай Воищев, несмотря на то, что на мероприятии присутствовал лично, распространяться о нем на своей персональной страничке в фейсбуке не стал. Зато вместо него отчет сделал депутат облдумы Евгений Абарюс, который сообщил, что «этот ствол был найден почти 4 года назад», и что «историческая находка, несомненно, вызовет интерес у посетителей музея».

Теперь напомним, как эта пушка была обнаружена. 17 марта 2015 года в Советске на улице Победы рабочие проводили реконструкцию здания центра культуры и досуга «Парус». Разбив бетонные ступени со стороны Больничной улицы, они наткнулись на чугунное дуло старинной пушки весом в несколько центнеров. Причем затворная часть этой пушки и до демонтажных работ выглядывала из земли, и советчане даже умудрились отполировать ее подошвами своих ботинок, даже не догадываясь о том, что за артефакт они топчут.

Так как здание бывшего кинотеатра было построено уже после войны, появилась версия, что пушка была найдена еще в советское время. Но для строителей, судя по всему, ценностью этот предмет не являлся, и они, приняв пушку за металлолом, просто использовали ее в качестве арматуры.

20 марта того же года директор музея истории города Советска Анжелика Шпилева написала письмо на имя мэра города с просьбой передать пушку ее учреждению. В тексте письма говорилось, что пушка вероятнее всего была произведена в конце XVIII - начале XIX века, и имеет высокую историко-культурную ценность. Музей обещал поставить пушку на учет, обследовать и очистить ее, законсервировать и обеспечить сохранность, а также, конечно, экспонировать в одном из залов. Однако, по словам Шпилевой, ответ на свое письмо она не получила.

Так орудие выглядело в 2015 году, когда его только нашли.Фото: предоставлено очевидцем

К тому же, как сообщала «Комсомолка» в марте 2015 года, к приезду в Советск сотрудников Службы государственной охраны объектов культурного наследия орудие успело исчезнуть в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что пушечное дуло внезапно переехало в Калининград – на склад подрядной организации, осуществлявшей реконструкционные работы у «Паруса». По версии подрядчика, на складе артефакт хранился временно.

Далее орудие было обследовано экспертами. Тогдашний руководитель региональной службы госохраны объектов культурного наследия Лариса Копцева, например, заявила, что подобные пушки были на вооружении нескольких стран на рубеже ХVIII и XIX веков. А историк Александр Панченко, специализирующийся на Наполеоновских войнах, добавил, что пушка вряд ли являлась полевым орудием, «так как она отлита из чугуна, а не из бронзы».

- По всей видимости, это орудие корабельное или крепостное, а может быть и трофейное, попавшее в Тильзит или уже Советск каким-то образом, - добавлял он.

Тем временем, время шло, а пушка продолжала ржаветь, лежа на складе. Журналист районной газеты Владислав Тамга пишет, что орудие власти в музей отдавать не собирались, так как они решили соорудить для пушки лафет с колесами и установить ее на площади Жукова рядом с мемориальным валуном в честь подписания Тильзитского мира.

И лафет, и колеса местные плотники соорудили, но, по словам Тамги, веса пушки конструкция не выдержала. После того, как директор музея была уволена и назначен новый руководитель этого учреждения, советские чиновники согласились сделать пушку предметом музейной экспозиции.

К 23 февраля коммунальщики оперативно сварили стальной каркас для поддержки чугунного ствола, и затащили пушку в музей при помощи экскаватора.