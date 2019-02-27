2019-02-27T12:20:43+03:00
Общество

«Руку на штурвал, и понежнее!»: 23-летний стажер посадил «Боинг» в аэропорту Калининграда

Видеоролик из кабины пилотов уже набрал больше 75 тысяч просмотров [видео]
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Видео снято в кабине «Боинга». Стажер Артем сидел в кресле второго пилота.Видео снято в кабине «Боинга». Стажер Артем сидел в кресле второго пилота.Фото: YouTube
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Роликом на YouTube поделился пилот авиакомпании «Победа» Алексей Кочемасов, который в интернете также известен как letchikleha. Видео было снято 22 февраля во время рейса Москва - Калининград. При посадке в Храброво Кочемасов частично доверил штурвал 23-летнему стажеру, подсказывая и помогая ему приземлить лайнер с пассажирами на борту.

Съемка длится чуть больше двух минут. Все это время опытный летчик дает советы молодому коллеге и помогает ему управлять воздушным судном. Причем профессиональной лексики в эфире звучит на удивление немного.

- Выдерживай крестик, - подсказывает Алексей. - Чем точнее держишь крестик, тем лучше. Руку на штурвал! И понежнее, понежнее...

В какой-то момент наставник невозмутимо обращает внимание стажера:

- Видишь, жопа как поперла? Ветер 6 узлов, сейчас понесет нас...

В итоге посадка прошла благополучно и, судя по ролику, довольно мягко. В пояснении к видео его автор уточнил, что стажера зовут Артем и он отлетал свои положенные три «обзераерских» полета (это когда начинающий пилот не сидит на рабочем месте, а находится сзади и наблюдает работу экипажа).

«Закончил питерское, высшее летное. Грамотный - до жути! Порой кажется, что он знает вообще все! - похвалил стажера Алексей. - У меня было время на рейсах в Иркутск и обратно поспрашивать его по документам и по знаниям матчасти. Очень повезло с погодой в Храброво. Что называется: «Первый раз - в первый класс» Все так начинали.... Все будет хорошо!»

Опытный Алексей Кочемасов выступил в роли наставника. Фото: vk.com

Опытный Алексей Кочемасов выступил в роли наставника.Фото: vk.com

Видео уже набрало более 75 тысяч просмотров и больше 400 комментариев. Среди них есть и отзывы других профессиональных летчиков.

- Летаю туда довольно часто, как и в другие уголки нашей страны. Аэропорт в Калининграде довольно сложный для новичка, погода может меняться раз в 20-30 минут, а то и вовсе за 5-10, - написал пользователь Андрей Гридин. - Доверить посадку на полосу 06 - это надо иметь стальные нервы! Снимаю перед вами шляпу. Заход с обратной стороны немного проще, но есть боковой ветер с залива.

На «неудобный, противный ветерок» при посадке указали и другие продвинутые комментаторы.

- Знаю трех пилотов, которые постоянно плачут из-за погоды, когда надо в UMKK (Калининград - Ред.) лететь, - признался пользователь Red Twink.

Большинству видео все-таки понравилось:

«По отцовски... Как папка, за ручку... Отличная работа, видео! С таким учителем/инструктором повезло молодым!!!! ».

Пилот-стажёр сажает самолёт в Храброво..

ИСТОЧНИК KP.RU

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