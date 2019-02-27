Нужно ли мужчинам присутствовать при родах: что говорят акушеры и психологи

В Калининграде почти каждая третья пара решается на партнерские роды. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал акушер Калининградского перинатального центра Александр Бакал.

- Судя по нашему учреждению, это сейчас достаточно популярно. Порядка 30 процентов пар приходит к нам на общие роды. Помогать женщине в процессе может не только муж, но и кто-то из родственников (мать, отец, сестра или брат). А вот друзья уже поприсутствовать не смогут - по закону должна быть семейно-ориентированная пара, - говорит акушер.

Александр присутствовал и при рождении собственного ребенка. Попасть на партнерские роды не так сложно - существуют индивидуальные изолированные родзалы, чтобы пары не соприкасались друг с другом. Отцов готовят на курсах при женских консультациях: объясняют теорию, учат и практике. В роддоме от партнера потребуют справки о результатах флюорографии и анализе крови. Конечно, человека с гриппом или ОРВИ на роды не пустят.

В обморок никто не падает

- Самый распространенный вопрос у отцов - «что я там буду делать?», - говорит перинатальный психолог Вика Васильева. - Главное, что обеспечивает партнер — это ощущение безопасности. Кроме того, надо понимать, что роды - процесс не быстрый. Есть техники массажа, правила дыхания, способы помочь жене расслабиться, напомнить принять новую позу - эти навыки отцы и приобретают на курсах. В родах важна команда.

В обществе мало говорят о процессе деторождения, потому информацию мы нередко черпаем из фильмов, где женщина часами кричит, сидя с широко разведенными ногами, а мужчина все снимает на камеру и в конце падает в обморок. На практике все совершенно не так, утверждают врачи.

- За мою практику ни один отец не упал в обморок, - говорит Александр Бакал. - Мне отцы очень помогают, если они подготовлены. Он поднесет воду жене, поможет правильно дышать, повторит ей наши команды. Бывало, что мужчина в процессе выходил, но потом всегда возвращается. Бывает, что жена не плачет после родов, а новоиспеченный отец рыдает навзрыд.

Сексуальная жизнь не страдает

Есть мнение, что мужчина потеряет сексуальное влечение к женщине после присутствия на родах. Психолог утверждает, что это миф: сохраняются лишь те проблемы, которые были до родов, а если в семье все хорошо, то сексуальные отношения не изменятся. Зато у партнера лучше сформируется эмоциональная с ребенком.

- Отец первым берет ребенка на руки, это первый контакт через кожу. В моей практике ни один мужчина ни разу не сказал, что решился на партнерские роды зря, - говорит Вика Васильева.

- Еще год назад я бы не решилась на это, - рассказала калининградка Мария Масальская. - Но потом мы с мужем попали на курсы и я изменила свое мнение. После родов могу уверенно сказать, что партнер нужен точно не для того, чтобы увидеть, как женщина мучается. Это поддержка: ты просто чувствуешь руку, слышишь голос, часто не видишь человека, но ощущаешь. Конечно, это стоит делать вместе, если у вас все хорошо во взаимоотношениях и муж - ваша опора.

Однако врачи призывают помнить главное: решение о партнерских родах должно приниматься сообща, и далеко не всем женщинам нужна поддержка — некоторых присутствие посторонних в процессе только раздражает. Также не стоит считать, что партнер сможет контролировать медперсонал.

Радиоэфир про партнерские роды слушайте полностью ЗДЕСЬ.