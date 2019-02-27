Мусорная реформа в Калининграде: почему прислали две платежки и не вывозят мусор

Калининградцы наконец-то получили первые платежки от единого оператора обращения с отходами. Что спровоцировало новые конфликты. В программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» постарались ответить на самые популярные вопросы, которые можно решить прямо сейчас.

1. Почему для некоторых калининградцев цены за вывоз мусора выросли в 6-10 раз?

«У меня цена в платежке выросла в десять раз!» - пожаловался в эфире житель многоквартирного доме по улицы Харьковской. Раньше он платил от квартиры 20 рублей в месяц, а теперь за семью из трех человек ему насчитали 250 рублей.

За объяснением мы обратились в государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами".

- В каждом случае надо разбираться индивидуально. Как раньше платил, кому? Оказывался ли весь спектр услуг? Или какой-то недобросовестный перевозчик этот мусор выбрасывал на соседнюю несанкционированную свалку? - говорит начальник департамента по работе с потребителями услуг Алексей Копылов. - Сейчас тариф включает в себя весь оборот мусора от потребителя до полигона, а за всеми действиями оператора налажен контроль на сайте. Область у нас маленькая, дальше не может продолжаться, как было.

Тариф по вывозу мусора для Калининграда — 85 рублей 13 копеек с проживающего человека. В эту сумму входит погрузка, уборка места погрузки (если что-то просыпалось), доставка мусора до полигона и там его размещение.

2. Что делать, если получил две платежки?

Многие калининградцы получили в этом месяце две квитанции со включенными в них суммами за вывоз отходов — от управляющей компании и от единого оператора. Некоторые даже успели заплатить по одной из них. Оказывается, предпочтение пока надо оказывать жировке от управляющей компании. И сообщить о ситуации в "Единую систему обращения с отходами".

- Мы это и на квитанциях прописали — что в приоритете квитанция от УК. Если ваш дом не провел собрание и не принял решение о прямых расчетах, мы пока не выставили квитанцию. А путаница — из-за системы ГИС ЖКХ. Просто сообщите нам, и в следующем месяце вам придет одна платежка, - говорит Копылов.

3. Как дозвониться и не застрять в очереди?

Получив квитанции, калининградцы бросились разбираться, и у центра обслуживания клиентов по улице Коперника, 2–4 выстраивались длинные очереди, а телефоны были постоянно заняты. Оказалось, что можно оставить заявление прямо на сайте esoo39.ru.

- Многие привыкли разбираться лично, чтобы «посмотреть в глаза» тому, кто выставил квитанцию. Но мы призываем пользоваться электронной формой на сайте, - говорит начальник департамента по работе с потребителями услуг. - Все обращения граждан обрабатываются. Сейчас открываем представительства в муниципалитетах (они тоже будут работать по будням). В день принимаем по 500-600 звонков. Лучше звонить рано с утра и ближе к вечеру.

4. Что делать, если ваш мусор никто не вывозит?

В Единой системе обращения с отходами предлагают оставлять жалобу на сайте или звонить по их номерам: (4012) 31-07-09 , 31-07-30 (для Калининграда). Не лишним будет сообщить о проблеме и на горячую линию министерства природных ресурсов - (4012) 312-410 и 920-889.

Оператор признает, что в начале этого года сильно сократилось количество обслуживаемых мусорных площадок из-за невозможности их поддерживать. Нагрузка на существующие площадки выросла. В ближайшее время планируют изменить маршруты перевозчиков мусора и добиться от муниципалитетов восстановления площадок.

5. А кто заплатит за бизнес?

Больше всех новыми платежками возмущены индивидуальные предприниматели. Как рассказала Виктория (хозяйка небольшого продовольственного магазина в жилом доме), теперь ей придется платить шесть тысяч рублей в месяц вместо тысячи.

- Общая площадь нашего магазинчика - 30 квадратных метров. И мусора у нас почти нет — это в основном картонные коробки, которые мы раньше выносили в общий контейнер у дома, - возмущается калининградка.

По словам Виктории, она пока не планирует поднимать цены, ведь среди ее клиентов большинство — пенсионеры, которые просто перестанут заходить за дорогими товарами. А вот заместитель директора сети «Спар» Алексей Елаев уже заявил в эфире радио «Бизнес-ФМ», что за все заплатят потребители.

- Конечно, все скажется на розничных ценах! У нас нет других денег, кроме денег потребителей! - эмоционально отреагировал на повышение стоимости вывоза мусора Елаев, призвав бизнес обращаться в прокуратуру и антимонопольную службу.