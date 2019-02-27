2019-02-27T17:13:49+03:00
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Под Калининградом заметили первых аистов. Ученые не верят

По неподтвержденным пока данным, с зимовки вернулись птицы, считающиеся одним из символов Калининградской области
Александр КАТЕРУША
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Обычно аисты прилетают в Калининградскую область в марте.Обычно аисты прилетают в Калининградскую область в марте.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ну, что называется, дождались. Сегодня – предпоследний день зимы. Температура воздуха в нашем регионе уже успела побить февральские рекорды. Вторую неделю калининградцы с радостью смотрят в небо на перелетных птиц.

Ученые говорят, что миграция пернатых в этом году началась раньше, чем обычно. Летят транзитом гуси, журавли и лебеди-кликуны. Появляются и быстренько занимают гнезда в колониях бакланы. И уже нашлись горожане, которые уверяют, что видели аистов. Документальные доказательства этому в виде фотографий, впрочем, отсутствуют.

- Аисты прилетают обычно в марте, как только позволяют погодные условия и корм доступен, когда уже нет снежного покрова. Сейчас как раз так. Но точных сведений о том, что аисты уже у нас, действительно, пока нет, - говорит «Комсомолке» орнитолог Исмаил Нигматуллин и отмечает, что осенний и весенний прилет птиц различаются.

- Осенняя миграция, как правило, растягивается. Ведь если имеются необходимые условия и корм, то птицы могут задержаться у нас и прибыть в места зимовки позже, при этом и ничего не потеряв. Весной же высока конкуренция, птицам важно прилететь и успеть занять участки. Чем раньше аисты прибудут, тем выше их шансы вывести потомство в благоприятных условиях.

Известно, что аисты моногамны – партнеры выбирают друг друга на всю жизнь и распасться этот союз может только в случае гибели одной из птиц. В выборе жилища они тоже постоянны, обычно возвращаются именно в те гнезда, в которых жили предыдущие годы. Впрочем, молодые аисты, прилетев в незнакомое место, строят себе новые обиталища. Обычно делают это на столбах, крышах, развалинах, водонапорных башнях. Но не только. Так, в поселке Большие Бережки Славского района, возле развалин старой кирхи, ежегодно формируется большая аистовая колония. Там они живут, в том числе, на высоких деревьях.

На Куршской косе орнитологи тоже фиксируют косяки перелетных птиц.

- Это гуси и журавли, уже дальние мигранты, но не местные, наши прилетят позже, - говорят в национальном парке. - Весна ожидается ранняя, но орнитологические полевые исследования начнутся как обычно, ближе к 1 апреля. Потому что орнитологическая станция занимается сбором стандартизированных данных и должна начинать исследования в одно и то же время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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