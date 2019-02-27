В Калининграде открывается филиал Московской государственной академии хореографии: что нужно знать родителям о поступлении

В Калининграде откроется филиал Московской государственной академии хореографии. Об этом на встрече договорились губернатор Антон Алиханов и ректор академии Марина Леонова. Руководитель нашего филиала - артист балета, бакалавр искусств Артем Шпилевский свое первое интервью в Калининграде дал радио «Комсомольская правда». В программе «Только у нас» бывший солист Большого театра, выступавший семь лет за границей, рассказал о том, как в Калининграде будут готовить новых звезд балета.

- Где будет находиться академия?

- Здание для нее построят на Октябрьском острове. Но пока мы ищем другие здания, где можно будет организовать работу уже в этом году.

- Когда стартует набор в балетные группы?

- Набор состоится уже этой весной. В марте на сайте Московской государственной академии хореографии появится отдельная страница для Калининграда, где объявим правила приема, а в апреле вывесим графики. Отбор проведем в мае. В этом году будем набирать детей шести и семи лет на предпрофессиональную программу, обучение в которой займет четыре года. Параллельно наберем ребят постарше (9-10 лет) на общеразвивающие программы длиной в год.

- За обучение надо будет платить?

- В Калининграде будет восемь бюджетных мест (это вдвое больше, чем в Москве). Сколько будет стоить оплата занятий, мы пока выясняем. Но эта сумма точно будет меньше, чем в столице (там месяц стоит 11 тысяч). Возможно, даже вдвое меньше.

- Как будет проходить отбор?

- На первом этапе комиссия смотрит на общие физические данные ребенка - потенциальный рост, гибкость, выворотность ног, подвижность суставов, шаг, прыжок, пропорции тела. Второй этап - медкомиссия, которая проверяет отсутствие врожденных заболеваний, ведь нагрузки предстоят большие. На третьем этапе кандидата просят повторить движения за педагогом, показать координацию. Дети, получившие самый высокий бал, набираются на бюджетные места. Остальным перспективным предложат заниматься платно.

- Как будет организована учеба?

- Ребята, которые пройдут отбор, будут заниматься три раза в неделю в вечернее время. Занятия - классический танец, гимнастика, танцевальные этюды, ритмика, импровизация, введение в профессию и прослушивание музыки, чтобы определялись такты, четверти, половины.

- Кто будет преподавать в калининградском филиале академии?

- Большинство педагогов - из Москвы или проходили там переподготовку. Сейчас я рассматриваю и кандидатуры из Калининграда.

- Балет часто ассоциируется с жесткими пищевыми ограничениями и деформированными ступнями. Надо ли к этому быть готовым с самого начала?

- Нет, небольшая деформация проявляется через много лет и у профессионалов (причем у женщин, у мужчин — нет). Что касается питания, все зависит от индивидуального обмена веществ. В любом случае, детей научат питаться насыщенно и правильно. В самой академии есть столовая, в которой нет бургеров, но обязательно есть мясо, супы, чаи, компоты, даже десерты (хоть и с небольшими ограничениями по выпечке).

- Вы помните свой день приема в балетную школу?

- Конечно! Это были «подготовишки» Академии Ваганова Питере. Мне было лет девять, и я пришел не из балетной семьи - просто был единственным мальчиком в своей школе, кто ходил на ритмику и любил танцевать. В этом-то и есть задача родителей — увидеть потенциал в ребенке и развить его. А наша задача — не отпугнуть и научить всему, играючи. Балет - профессия тяжелая, но перспективная. Просто там тратить на нее время не надо, но в Калининграде мы планируем профессионально готовить будущие кадры, которые смогут работать в Большом театре, и вообще где угодно в мире.

Полностью интервью с Артемом Шпилевским полностью слушайте ЗДЕСЬ.

СПРАВКА "КП"

В состав культурно-образовательного кластера на Октябрьском острове в Калининграде войдет музейный комплекс, филиал Большого театра, театрально-образовательный комплекс и жилые помещения. Строительство учебных и жилых корпусов будущего культурно-образовательного комплекса планируется завершить к 1 сентября 2020 года, а полностью построить комплекс к 2023 году.