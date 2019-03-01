Мусорная реформа в Калининграде: за вывоз отходов жители заплатили 13 млн рублей, бизнес - всего миллион

«Не все платят больше»

На этой неделе редакция РБК-Калининград организовала круглый стол под названием «Мусорная реформа: за что бизнес стал платить больше?», на котором собрались представители министерства природных ресурсов и экологии региона, бизнеса и эксперты. Правда, в самом начале министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин заявил, что с темой круглого стола он не совсем согласен, так как, по его словам, больше стали платить далеко не все компании, предприятия и учреждения.

- Я считаю, что вы не совсем корректно сформулировали тему, - заявил Ступин, - потому что кто-то стал больше платить, но у нас есть и очень много примеров того, когда бизнес стал платить меньше, и госучреждения стали платить меньше. Естественно, мы слышим только тех, кто стал платить больше, и мы их проблемы понимаем.

В ходе дискуссии министр сообщил, что целый ряд социальных учреждений за вывоз мусора «стал платить однозначно меньше». В числе тех, кто стал экономить на отходах, оказалось и министерство обороны, а также часть жителей частного сектора.

- Для жителей стоимость вывоза отходов в частном секторе четыре раза в месяц составляла порядка 500 рублей с дома, - объяснил Ступин. – Сейчас, если в частном доме зарегистрировано меньше четырех человек, то у них стоимость вывоза отходов меньше. У нас 127 рублей с человека вывоз отходов там стоит. При этом, регулярность вывоза отходов повысилась.

«Мусорная реформа – это не про деньги»

Далее Ступин немного ввел собравшихся в курс дела, заявив, что мусорная реформа – «это реформа не про деньги, так как она экологическая». По его словам, те, кто сегодня возмущаются из-за высоких платежей, раньше платили сомнительным перевозчикам, высыпавшим отходы чуть ли не в ближайшей придорожной канаве.

- Полигонов у нас сейчас по Калининградской области 14 штук, - заявил Олег Ступин. - Это только старые закрытые полигоны. Мы считаем, сколько стоит полностью ликвидировать их экологические последствия и понимаем, что это сделать уже невозможно. Можно лишь минимизировать ущерб, но нам придется рядом с этим какое-то время существовать.

Ступин также заявил, что в Калининградской области сегодня необходимо, во-первых, радикально снизить количество отходов, поступающих на полигоны, во-вторых, вывести сферу обращения с отходами из тени.

- У некоторых муниципалитетов тариф для населения был установлен ниже, чем был установлен тариф на официальный полигон, - добавил Ступин. – Отсюда вопрос: а куда они складировали эти отходы? По итогам прошлого года все это вылилось в уголовные дела, поэтому в этой сфере уже давно нужно было навести порядок.

Несмотря на то, что твердые коммунальные отходы, по словам министра, составляют всего 7-15% от общего объема мусора в муниципалитетах Калининградской области, работать с этой сферой сложнее всего. Тем не менее, в ведомстве надеются на понимание населения.

- Результатом этой реформы станет закрытие полигонов, особенно в западной части. Тех, которые, по нашему мнению, не соответствуют современным технологиям и современному пониманию того, что такое полигон, - заявил Ступин. - Первый такой шаг – создание полноценной отрасли по обращению с отходами, который позволит извлекать полезные фракции и минимизировать вред окружающей среде. Во всем мире это работает. Есть лишь исключительные случаи, где сбор и вывоз коммунальных отходов не централизован.

- Уход от полигонной системы обращения с отходами – это мечта всех развитых стран, - добавил руководитель регионального союза переработчиков отходов Калининградской области Святослав Лавриненко.

Бизнес может экономить за счет потребителей

Возвращаясь к повышению стоимости вывоза отходов, ведущий дискуссии привел Олегу Ступину конкретный пример предпринимателя из продуктового магазина на улице Рокоссовского, которому приходится с января этого года платить в шесть раз больше.

- По законам экономики, он должен всю эту разницу компенсировать за счет повышения цены, - добавил ведущий.

- Для ответа на вопрос, что ему дальше делать и как оптимизироваться, нужно было бы сюда пригласить министерство экономики, - ответил Ступин. – Но давайте эту историю все-таки до конца докрутим. Допустим, предприниматель платил 12 тысяч рублей в год. Но куда он отходы выносил? Я жил на Рокоссовского, снимал тут квартиру, и хорошо знаю район. Тут ужас был с вывозом отходов. Ни одной нормальной площадки тут не было. У этого предпринимателя была своя площадка? Кому он платил? Соседний магазин мог платить больше, так как работал с другой управляющей компанией. Так что этот пример не очень репрезентативен.

У предпринимателей, присутствовавших на круглом столе, тут же возник резонный вопрос: можно ли экономить при введении новой системы обращения с отходами. Оказалось, что можно, но для этого бизнесмены должны вводить на своих предприятиях раздельный сбор мусора.

- При раздельном сборе можно не применять норматив, - объяснил министр. - Для того, чтобы перейти от норматива, необходимо не только внедрить раздельный сбор, но и подтвердить его и соблюдать. В этом случае плата за вывоз отходов действительно будет меньше. Нужно просто отсортировывать те отходы, которые запрещены к захоронению. Но для бизнеса нужна и санкция: если он будет нарушать режим раздельного сбора, его вернут к нормативу. И снова будет рост тарифа в 5-6 раз.

Пока почти никто не заплатил за мусор

А вот руководитель предприятия «Единая система обращения с отходами» Алексей Хряпченко еще до начала мероприятия пожаловался на то, что бизнес, поднявший вопрос о повышении тарифа, шумит до того, как хоть что-то заплатит. После круглого стола Хряпченко сообщил «Комсомолке», что за минувший месяц с населения получилось собрать куда больше денег, чем с предпринимателей.

- По тем квитанциям, которые мы выставили напрямую, с физлиц собрано всего 13 миллионов рублей, - сообщил Хряпченко. – Платежей от управляющих компаний мы еще не видели. Начислили же мы порядка 57 миллионов рублей за первый месяц.

Хряпченко уточнил, что его предприятие выставило 390 тысяч лицевых счетов физлицам. При этом, с них сбор средств налажен куда лучше, чем с юрлиц, так как с них ЕСОО получила всего миллион рублей.

- В целом, в бюджет предприятия с юрлиц должно поступить 135 миллионов за месяц, - заявил Хряпченко. – Дело в том, что кто-то не платит в силу того, что не хочет платить. Но это уже работа для судебных органов. Некоторые не платят, так как несвоевременно подали заявку на заключение договора. Мы такие вещи, как площадь складских помещений или торговые площади, а также количество сотрудников из открытых источников узнать не можем. Мы, конечно, выставим счета, но насколько они будут актуальны - это вопрос уже потребителя. Дальше в судах будем рассматривать вопрос.

Главный мусорщик пожаловался, что только транспортные расходы у него уже составили 63 миллиона рублей. 13 миллионов он отдал в качестве налога на добавочную стоимость, а также более 25 миллионов потрачено на другие нужды.

Директор Центрального рынка Сергей Званок, узнав о расходах предприятия, спросил у Хряпченко, есть ли у него какой-нибудь план «Б» на тот случай, если жители области и юрлица так и не начнут платить за вывоз мусора.

- С точки зрения финансового обеспечения у нас есть еще «жирок» старый, и план у нас есть, - ответил Хряпченко.

- То есть, есть гарантия, что к нам и через три месяца приедет транспортник и этот мусор вывезет? – переспросил директор рынка.

- Да, но все-таки желательно за вывоз платить, - уточнил Хряпченко.