2019-03-01T16:21:13+03:00
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Аномалия рядом с Калининградом: в Балтийское море приплыли дельфины

Жители столицы Латвии устроили настоящую фотоохоту за редкими гостями в нашем холодном море
Михаил КИСЕЛЕВ
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Первоначально дельфинов заметили возле Лиепаи.Первоначально дельфинов заметили возле Лиепаи.Фото: Facebook
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Появление дельфинов в Балтийском море – явление необычное, но вовсе не уникальное. В 2015 году у Калининграда были замечены дельфины вида морская свинья обыкновенная.

Но чтобы к нам приплыли афалины, которые любят тепло! Да в еще в зимний период! По словам ихтиологов, это уже из ряда вон. Именно таких дельфинов заметили жители Латвии. Первый раз – еще в январе. В феврале дельфинов на видео засняла команда лоцманского катера «Аусма» у латвийской Лиепаи, всего в трехстах километрах от Калининграда.

А на этой неделе афалины добрались уже до Рижского залива. Жители устроили настоящую фотоохоту. Особенно повезло рижанам Татьяне и Олегу Мизиненко. Поймать удачный кадр удалось только к четвертой поездке, а каждая своеобразная экспедиция длилась по два часа.

- Последняя сенсация в мире дикой природы - это дельфины-афалины, которые гостят у нас в Риге уже несколько недель, - рассказали авторы фото.

Сейчас афалины резвятся уже в устье Даугавы. Как шутят местные жители, в клайпедский дельфинарий теперь ездить не за чем. Вслед за жителями Латвии, к своему побережью устремились и соседи-литовцы. Море – одно.

- Отличный повод для времяпрепровождения на выходных, - поделился житель Вильнюса, который решил специально на первые мартовские выходные из литовской столицы отправиться высматривать дельфинов в Клайпеду.

Кто знает, может заглянут и к калининградскому побережью.

В Балтийское море приплыли дельфины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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