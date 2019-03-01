Угасла на глазах у матери: школьницу из Гусева возили из больницы в больницу, пока она не умерла

Без постановки диагноза

Смерть школьницы из Гусева Ангелины Разиньковой не может оставить равнодушным. Как так получилось, что ребенок в 21 веке погиб «под наблюдением» врачей?! А фактически был оставлен без помощи, несмотря на тяжелейшее состояние. Народ гудит и возмущается! Мама девочки Оксана Мартиновская, после похорон любимого ребенка, нашла в себе силы поговорить с «Комсомолкой» и рассказала страшную историю гибели дочери.

- Гелечка умерла у меня на глазах, в приемном покое психиатрической больницы в поселке Прибрежный. Это на окраине Калининграда. А до этого мы прошли по кругам ада, нас гоняли из одной больницы в другую, врачи, как будто не видели, что ребенок угасает, - плачет мама. – А мы до последнего момента с доченькой верили – помогут, спасут.

Болезнь к жизнерадостной обаятельной девчушке подкралась как-то исподволь. По словам мамы, Ангелина последнее время жаловалась, что болят ноги:

- В 2017 году у нее был перелом и больше болела травмированная левая ножка. Были тянущие боли. Обратились в Гусевскую больницу к хирургу, сдали все анализы. Биохимия, гемоглобин и сахар были в норме. 11 февраля состояние дочери ухудшалось, она чувствовала сильное недомогание, кружилась голова, открылась рвота. Девочку положили под капельницу в стационаре. А на другой день нам дали направление в Калининград, отвезли на «скорой» в детскую областную больницу.

Девять дней школьницу наблюдали в нейрохирургическом отделении. Она лежала в палате вместе с мамой. Диагноз так и не поставили.

- Ничего врачи не могли понять, сначала предполагали, может тяжелый гастрит, раз кушать не может. Обследование на МРТ, томографе, УЗИ, ФГС ничего не показало. А 13 февраля Геля уже не могла ходить, ног не чувствовала, рвота продолжалась, теряла сознание. Возила ее на коляске. Ребенка поддерживали капельницами с глюкозой и витаминами. Лечащий врач направил к психиатру детской больницы. Нас осмотрел специалист и предположил, что у Гели «что-то с головой, тяжелая депрессия». И выписал направление на 21 число в областную психиатрическую больницу, что в центре Калининграда, - вспоминает Оксана Мартиновская.

Нет «скорой»! Езжайте на такси

Последняя ночь в детской нейрохирургии была ужасной, мучительной и безнадежной.

- У моей девочки пропал слух, пропал голос, она начала задыхаться. Вечером я вызвала дежурного врача, та дала таблетку глицина! Посоветовала попытаться заснуть. А утром, перед выпиской, наш доктор даже не осмотрел ребенка, хотя я подходила и говорила, Геле было очень плохо. Кивнул, быстрее собирайтесь и езжайте в психиатрическую! Спасибо медсестре, она померяла давление, оказалось очень низкое, а пульс зашкаливал – 150 ударов.

Добираться маме и дочери до следующей больницы пришлось на такси, так как все «скорые» при стационаре, по словам врачей, были заняты. Оксана с трудом донесла ребенка до машины. В первой психиатрической лечебнице доктора собрали консилиум и думали, что делать с тяжелобольной пациенткой дальше. По словам мамы, прозвучала фраза: «Может вообще домой вас отправить?!» Ангелина, совсем обессилев, ждала решения в больничном коридоре, ее посадили на стул. Девочка закрывала глаза, шептала: «Мамочка, я хочу в палату, не могу больше».

В итоге у медицины появилось новое решение, госпитализировать Гелю в другую психиатрическую больницу, а это более 20 километров пути. Кареты «скорой» опять не оказалось. Мама вызвала такси и когда несла дочь на руках до авто, упала. Им помогли подняться…

А через час в приемном покое больницы в Прибрежном девочка умерла. Последние минуты жизни были страшно длинными, ожидание растянулось на полтора часа. Врачи долго оформляли документы на госпитализацию, была очередь.

- Я посмотрела Геле в глаза и ужаснулась: у неё зрачки будто пульсировали, то увеличивались до размера радужки, то уменьшались до точки. Она сказала, что ослепла, - плачет мама.

Потом медсестра, задумалась, глядя на еле живую пациентку: "А как мы у неё анализы-то брать будем?" Но сказала, что девочке нужно самой расписаться на бланке.

- Она подсовывала нам листок и ручку. Я была в полной растерянности. Пыталась усадить Гелю. И тут лицо дочери перекосилось в судороге. Оно мгновенно пожелтело, челюсти неестественно "переломало". Я закричала, - тихо говорит Оксана.

Дальше все было как в тумане. Вокруг лежащей на полу девочки суетились люди. Сделали укол, медбрат делал массаж сердца. У него было красное и потное от натуги лицо. Когда приехала скорая помощь, Ангелина была мертва. Потом, мама с дочерью пробыли в приемном покое несколько часов.

- Я вытерла ей лицо, переодела в чистую одежду. Приехали следователи, что-то спрашивали... Никогда не забуду этот ужас, - говорит мать девочки.

У 15-летней школьницы не выдержало сердце. Экспертиза установила: «левожелудочковая недостаточность».Фото: odnoklassniki.ru

Хоронил весь город

Оказалось, что у 15-летней школьницы не выдержало сердце. Экспертиза установила: «левожелудочковая недостаточность». Раньше никаких проблем с сердцем у девочки не было:

- Она была здоровым, спокойным, домашним ребенком. Любила рисовать, училась в школе искусств и мечтала стать художницей. Геля с удовольствием занималась с младшей сестренкой, - вспоминает

Хоронил Ангелину весь родной город Гусев. Было море цветов. На прощание 25 февраля пришли сотни людей. Они плакали и негодовали, как там можно нашей медицине относиться к детям?

- Меня поддерживают родные, Гелины одноклассники, знакомые и незнакомые люди. Но я не понимаю, как так могло случиться, как? Ведь мы делали все, что говорили врачи! И поэтому хочу знать, кто виноват в смерти моей девочки, - говорит Оксана Мартиновская.

А младшая сестренка Кристина ждет старшую. Мама сказала, что Геля уехала:

- Вчера она плакала. В комнате у фотографии нашей Гелечки горит лампадка, я постоянно на нее смотрю. Кристина подошла, обняла: «Мама, я очень скучаю. Когда она вернется?»

В Калининградской области по результатам доследственной проверки по факту смерти в психиатрической больнице 15-летней девочки возбуждено уголовное дело. Так прокомментировали ситуацию в СК СУ региона.

ЧТО ГОВОРЯТ В МИНЗДРАВЕ

«Будет дана оценка действиям врачей на каждом этапе оказания помощи пациенту»

И.о. министра здравоохранения Калининградской области Елена Семенова:

- От министерства выражаем глубокие соболезнования родителям девочки, безусловно, это большая трагедия. В настоящее время по данному факту проводится разбирательство

правоохранительными органами. Помимо этого, инициировано проведение проверки в рамках ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи, в ходе которой будет также дана объективная оценка действиям врачей подведомственных организаций на каждом этапе оказания медицинской помощи пациенту.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Наказание последует»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал ситуацию с гибелью 15-летней школьницы в психиатрической больнице №2 в Калининграде. Отвечая на вопрос одного из пользователей в Instagram, глава региона написал: «Ситуацию уже разбирают, наказание последует».