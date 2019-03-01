Почему в Калининградской области весной жгут траву, а в Литве нет?

Весенний пал травы в Литве – исчезающее явление. И резко сокращаться оно начало еще с 2004 года, когда Литва вошла в состав Европейского союза.

- От сжигания прошлогодней травы люди воздерживаются из-за растущего чувства ответственности и понимания, что это не выход, - гордо объясняют в министерстве сельского хозяйства Литвы, но сразу, правда, скромно добавляют: все дело в штрафах, штрафах и еще раз штрафах.

Литовские земледельцы получают весомые дотации от Евросоюза. Деньги вливают бешенные. Например, сельское хозяйство Литвы, согласно принятым программам, с 2021 по 2027 год получит 4,6 млрд евро. Это примерно 341 млрд 850 млн рублей. На территорию, которая в четыре раза больше Калининградской области. И все дотации без суда и следствия нещадно отбирают, если вдруг на территории хозяйства начался весенний пал травы.

Впрочем, в литовском минсельхозе утверждают, что хотя случаев пала травы стало гораздо меньше, ежегодные убытки все еще выше 150-200 млн рублей в пересчете на наши деньги. - На пожары отряды выезжают 4-5 тысяч раз в год. Каждый выезд в среднем налогоплательщикам обходится в 70 евро. Итого – в дым уходит примерно один миллион евро. За год сгорает примерно 10 тысяч гектаров полей. А, значит, собственники теряют еще 1,7 млн евро недополученных дотаций, - объясняют математику литовские чиновники.