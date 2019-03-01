В Калининграде архитекторы предложили построить скейт-парк на площади Василевского

В Калининграде начинается обсуждение очередного проекта благоустройства общественного пространства. На этот раз разработчики взялись за преобразование площади маршала Василевского. Проектом занималась архитектурная мастерская «Аппарат» по заказу КБ «Стрелка». «Комсомолка» узнала у авторов, что, по их мнению, на площади должно измениться.

Архитектор Виктория Тренина, представляющая «Аппарат», сообщила, что площадь Василевского, благодаря близости Музея янтаря, Литовского вала и так называемого «Зеленого пояса Шнайдера» находится на пересечении множества туристических маршрутов, из-за чего на ней происходит большая активность. При этом площадь не является популярным общественным пространством города, а «работает, скорее, как мемориальное место и используется по назначению всего несколько раз в год».

- Тем не менее, в последнее время на площади стала появляться молодежь, осваивая пространство для катания на скейтах непосредственно по пьедесталу памятника, - говорит Тренина. - Мы поговорили с этой молодежью и сообществом скейтеров, и они подтвердили, что есть запрос на освоение пространства площади.

Будущий скейт-парк на площади Василевского. Предоставлено мастерской "Аппарат".

Архитекторы поставили перед собой задачу добавить площади новую функцию, не нарушая ее мемориальной ценности. Благодаря этой новой функции (имеется ввиду скейт-парк) пространство бы оживилось и превратилось не только в место памяти, но и в локальный сквер для жителей и туристов, а также в место досуга молодежи.

- Одновременно с решением размещения скейт-площадки, - продолжает Виктория Тренина, - важной задачей в проекте было не принижать главный смысл площади как мемориального места, а, наоборот, разграничить функции: скейт-активность, которая уже сложилась немного хаотично и касалась непосредственно памятника, нужно было отделить от площади и вынести на периметр территории. Это сделано с помощью материалов. Возле памятника и гранитных стендов с именами мы используем колотую, неровную брусчатку, которая не дает возможность кататься по ней на скейтах. Таким образом, функциональное зонирование приобретет четкие границы, и не должно оскорблять чувства тех, кто приходит на площадь как на территорию памяти.

Будущий скейт-парк на площади Василевского. Предоставлено мастерской "Аппарат".

В правительстве Калининградской области «Комсомолке» сообщили, что пока разработанный «Аппаратом» проект – всего лишь концепция.

- Между правительством области, «Стрелкой» и АИЖК был заключен трехсторонний договор о сотрудничестве, - прокомментировал историю с реконструкцией площади Василевского главный архитектор области Евгений Костромин. - На основании этого договора «Стрелка» самостоятельно выбрала городские общественные пространства в центре города и разработала за свой счет совместно с проектировщиками концепцию развития этих территорий. Что касается пространства по благоустройству всей улицы Черняховского, включая площадь Василевского, – это был отдельный блок проектов. Этот проект является концепцией, которую обсуждали и показывали общественности. Были организованы на эту тему неоднократные обсуждения, воркшопы, по итогам которых принимались рекомендации, пожелания и замечания. Итоговый проект был предоставлен нам для информации, он хранится у нас для возможной его реализации в будущем.

Что же касается реализации проекта, то об этом, по словам Костромина, говорить пока преждевременно:

- Это не входит в число первоочередных приоритетов по благоустройству, и мы займемся этой территорией, когда определится срок реализации проекта.