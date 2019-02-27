2019-02-28T13:02:22+03:00
Общество

Чемпион Европы по игре «Что? Где? Когда?»: Не верю, что магистр Друзь пытался кого-то подкупить!

Шестеро калининградских школьников победили на первенстве континента по игре «Что? Где? Когда?». Мы пообщались с чемпионами в студии радио "КП"
Светлана БАРОН
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Владимир Крючков-Курносенко и тренер школьников Руфат Иманов.Владимир Крючков-Курносенко и тренер школьников Руфат Иманов.Фото: Иван МАРКОВ
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Чемпионат Европы по игре «Что? Где? Когда?», прошедший в Подмосковье, собрал 44 команды из шести государств. Между собой соревновались знатоки, представлявшие Россию, Армению, Латвию, Белоруссию, Литву и Эстонию. В младшей возрастной категории победу одержала сборная Калининграда. Новоиспеченный европейский чемпион, семиклассник Владимир Крючков-Курносенко и тренер школьников Руфат Иманов поделились секретом успеха в программе «Только у нас» на радио «Комсомольская правда».

Владимир учится в седьмом классе лицея №49, профиль - физмат. В сборную, которая сейчас состоит из четверых мальчиков и двух девочек, попал еще в четвертом классе.

- Однажды мне сказали: «Вова, ответишь на один-два вопроса из пяти, и мы тебя берем в команду». Так и стал заниматься. У нас каждый отвечает за свою задачу: один записывает вопрос, чтобы ответить корректно, второй страхует, двое рассуждают на тему заданного вопроса и еще один анализирует, - рассказывает лицеист. – Ссоры между собой? Ну, что ж, бывают. Хотя последний раз мы ссорились в шестом классе, когда один раздражал другого своими глупыми шутками. А в целом мы дружим!

- «Что? Где? Когда?» - коллективный род деятельности, - отмечает тренер школьников. - Шесть интеллектов, соединяясь в единое целое, создают командный разум, который существует только за столом и только в том случае, если игроки способны слушать коллег, анализировать и выдавать результат.

Тренируются ребята еженедельно. В прошлом году выиграли открытый чемпионат Латвии, а теперь, после успеха в Подмосковье, поставили новую цель - попасть в главный клуб знатоков, в игры «Дети XXI века». Кстати, Владимир упорно не хочет верить, что магистр клуба Александр Друзь пытался подкупить кого-то в игре «Кто хочет стать миллионером».

- Ведь он обладает таким высоким званием! Если бы и раньше занимался подкупом, ему бы не дали такую награду, - считает школьник.

Тренер ребят в этом вопросе более прагматичен:

- Я давно разделил «ЧГК» на два мира - элитарный и спортивный. Мы играем по разным правилам. Но эта ситуация вынудила людей снова обратить внимание на игру, значит - это реклама, - уверен Руфат Иманов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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