Как подготовить автомобиль к весне и сколько это стоит в Калининграде

Первое марта - хороший повод достать из шкафов демисезонные вещи и спрятать зимние сапоги. А как подготовить свою машину к новому сезону? В программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» опросили специалистов и подготовили пять шагов подготовки (с комментариями и ценами).

Во-первых, машину надо тщательно вымыть

- Машину помыть после зимы не так просто, - говорит управляющий калининградской автомойки Максим Лузин. - Надо использовать хорошую, профессиональную химию и хорошее оборудование с высоким давлением. Дороги у нас убираются плохо, грязь налипает на крылья. Соль и реагенты забиваются в труднодоступные места, на днище, на трубки, под крыльями. Алюминиевые детали и резиновые трубки страдают.

По словам специалиста, мыть необходимо не только крылья, но и дно (используя отдельное оборудование), и под капотом — хотя бы раз в год. На двигателе, где много алюминиевых деталей, оседает пыль. Однако под капотом ни в коем случае нельзя мыть самостоятельно!

Сколько денег готовить:

Стоимость профессиональной мойки — 500 — 1000 рублей, вне зависимости от размера машины. От 2,5 тысяч и выше стоит химчистка салона, в который тоже попадает грязь и реагенты с улицы.

Во-вторых, нужно проверить аккумулятор

По словам руководителя техцентра Владимира Скрябина, этот прибор зимой подвергается усиленным нагрузкам, поскольку запуск двигателя затруднен. Надо проверить заряд, дополнительно посмотреть на клейма, на которых могут быть окисления.

В-третьих, оценить состояние двигателя

- Зимой большой перепад температур, это влияет на резину и возможен выход из строя сальников, прокладок, что влечет утечку масла или антифриза. Кстати, машина, которая простояла всю зиму, тоже нуждается в осмотре, так как быстрее выходит из строя — те же перепады температур, а еще коррозия, - говорит руководитель техцентра.

В-четвертых: руль и тормоз

Особое внимание при смене сезона нужно уделить рулевому управлению и тормозной системе, ведь там тоже есть резино-технические изделия, страдающие от перепадов температуре.

Сколько денег готовить:

Диагностика подвески — 300-500 рублей, двигателя — 400-600 рублей. А устранение найденных неисправностей в среднем обходится в 3-7 тысяч рублей.

И в-пятых, заменить фильтр воздуха салона

Зимой фильтр больше засоряется, а ведь именно через него поступает воздух, которым мы дышим в салоне. Фильтр советуют менять дважды в год — весной и осенью. В среднем это стоит от 200-400 рублей и выше.

И хорошая новость: на зимней «омывайке» можно продолжать ездить. В Калининграде нередки перепады температур, потому эту жидкость можно продолжать использовать до покупки новой. Так же и с зимней резиной - пока погода окончательно не устаканится, с заменой лучше не спешить.