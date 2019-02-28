Дом, где всё по уму

Театр начинается с вешалки. Умный дом – с домофона. Точнее, с умного домофона.

Подходим к калитке в заборе, который огораживает придомовую территорию. И наш гид, директор департамента планирования технической инфраструктуры макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Константин Маевский, прикладывает палец к сканеру на домофоне. Из динамика звучит: «Дверь открыта!»

Второй домофон, способный в том числе распознавать по отпечаткам пальцев, установлен уже у входа в здание.

– Безопасности уделено особое внимание, – комментирует наш гид. - Старое правило «Мой дом – моя крепость» действует и в умном доме. Несмотря на всю его устремленность в будущее, от традиционных ценностей здесь отнюдь не отказываются.

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Прежде всего на безопасность работает и услуга «Видеокомфорт». По периметру жилого комплекса установлены 11 камер видеонаблюдения. Они прекрасно снимают и ночью. А еще в них возможно индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут реагировать на определенные действия, например на движение или крик. Управление видеосистемой – как через компьютер, так и через мобильное приложение. Записи с камер хранятся в «облаке» месяц.

Но вообще умный дом стоит на двух китах – безопасность и комфорт.

Так, умный домофон тоже оснащен видеокамерой: хозяин получит изображение гостя на смартфон или квартирную видеопанель, открывая дверь прямо со своего гаджета. Причем для этого не обязательно находиться дома. А в личном кабинете есть функция «Журнал событий» для хранения истории звонков в домофон: при необходимости можно смотреть, кто и когда приходил. Для пользования домофоном не нужна трубка в квартире – вы сами выберете, чем ее заменить: домашним, мобильным или рабочим номером телефона.

В каждой квартире есть функция онлайн-сбора данных с приборов учета коммунальных услуг. Жильцы и управляющая компания будут иметь доступ к этой информации через личный кабинет в мобильном приложении или на сайте myhome.rt.ru. Общедомовые и поквартирные счетчики тепло-, водо- и энергоснабжения подключены к проводным каналам передачи данных. Заметим, система позволяет вести точный учет ресурсов.

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А в самой квартире можно установить самые разные датчики – движения, дыма, протечек. Умная лампочка будет отвечать за освещение, умная розетка – за бытовые приборы. По дороге домой, к примеру, прямо из машины включаешь чайник, приехал – и можно сразу выпить горячего чаю. Всего же предлагается подключить до 270 датчиков – на все случаи жизни.

В умном доме и управляющая компания получает множество функций для более удобной работы. Скажем, проще контролировать своевременность уборки. Дворник отмечается на домофонной панели – и в журнале событий записывается, во сколько он пришел.

Адрес умного дома в Светлогорске: улица Горького, 11, жилой комплекс «Резиденция Максим». Директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Семенов подчеркивает:

– Этот проект стал пилотным для нашей компании не только в Калининградской области, но и в целом по стране.

Между тем скоро появятся новые умные дома. У «Ростелекома» уже есть заявки от других крупных застройщиков.