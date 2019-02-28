В мэрии Калининграда обсудили убежища для укрытия в случае бомбежки

В администрации Калининграда в четверг прошло заседание комиссии по местному самоуправлению и соцполитике. Заслушали, помимо прочих, доклад о программе по гражданской обороне и защите населения и территории нашего города от всяческих чрезвычайных ситуаций. После выступления директора Управления по делам ГО и ЧС Калининграда Якова Филатова, речь зашла об укрытиях.

- Если начнется бомбежка, куда идти? – вдруг спросил заместитель председателя городского Совета депутатов Калининграда Андрей Шумилин.

- У нас на территории города порядка 80 зарегистрированных убежищ, которые числятся в реестре главного управления МЧС России. Большинство из них – в федеральной собственности, - ответил Яков Филатов. - Муниципальные убежища находятся на территории предприятий, это в основном «Водоканал», «Теплосеть» и «Калининградгортранс».

При этом Филатов отметил, что «в убежищах укрываются не все люди, не все подряд».

- В убежищах укрываются только сотрудники учреждений, которые являются категорированными по гражданской обороне и которые являются критическими для жизнеобеспечения города, - говорит директор управления. – Остальное население будет прятаться в укрытиях, которые будут оборудоваться в подземных пространствах. Это подземные переходы, подземные стоянки и подвалы жилых домов.

Газоубежище возле Южного вокзала.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Председатель горсовета депутатов Андрей Кропоткин тут же поднял тему убежища, которое находится Русско-Белорусского сквера на улице Марины Расковой.

- Там бомбоубежище плитами завалено. Ужас, что творится. Можно как-то привести в порядок, оградить или еще что-то сделать? В центре города закрыли вход плитами, которые уже развалились, - сказал он.

- Это федеральная, не наша собственность. Но мы разберемся. Эта проблема обсуждается. Убежища стоят на учете в Росимущество и уже они заключают договор на передачу в пользование, - сказал Яков Филатов.

Кроме того, Кропоткин попросил разобраться с убежищами в районе улицы Театральной, недалеко от правительства Калининградской области и укрытием в районе лицея №23 на ул. Вагнера.