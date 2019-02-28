"Медиагерой-2019": Победитель народного голосования приехал на вручение премии капитаном, уехал майором

Вчера в Калининграде вручили премию "Медиагерой". Впервые в истории. Были конкурсы для журналистов, хорошо помню, например, вручение золотых, серебряных и бронзовых башмаков лучшим журналистам года, но вот так, чтобы поощряли героев публикаций - это, по-моему, в Калининграде впервые. И, сразу скажу, что мероприятие получилось.

Каждое СМИ представляло своего героя - человека, который в прошлом году совершил какой-то значимый, важный поступок. Либо - того, кто своей работой, каждодневным трудом заслуживает звание медиагероя. Коллеги из ГТРК "Калининград", например, представляли кардиохирурга Виктора Цоя, вытаскивающего калининградцев буквально с того света. Или капитана-наставника легендарного "Крузенштерна" Михаила Новикова. Самый крупный интернет-портал региона "Клопс.Ru" отметил священника, настоятеля храма Сергия Радонежского Сергея Василевского, организовавшего специальные курсы для женщин, страдающих алкоголизмом. Газета "Вечерний трамвай" номинировала единственного волонтера-колясочника на чемпионате мира по футболу Марину Куликову. Активная жизненная позиция этой женщины восхищает!

Свой герой, конечно, и у "Комсомолки" - военный пенсионер из Светлогорска Василий Перебейнос. Устав просить помощи чиновников, он собственноручно построил дорогу в родном городе, чем заслужил благодарность как от земляков, так и от тех же чиновников, которые не постеснялись отрапортовать: в курортном городе отремонтирована очередная дорога. Героев представили и другие СМИ региона, в том числе районные издания, а так же пресс-службы. Кстати, номинант от пресс-службы - УМВД по Калининградской области - офицер полиции Эдуард Калтырин победил в самой главной номинации - "Народный герой". Летом прошлого года в Светлогорске Эдуард спас человека из тонущего автомобиля. В открытом голосовании, организованном на сайте премии "Медиагерой", Калтырин набрал большинство голосов. И вместе с наградой за победу в конкурсе прямо на сцене получил подарок от начальства - очередное звание: приехал на награждение капитаном, уехал майором.

Полицейский из Пионерского Эдуард Калтырин победил в народном голосовании.Фото: Александр Подгорчук

Еще одна важна позитивная деталь прошедшего конкурса касается непосредственно к журналистов и их изданий. Так уж сложилось (весьма печально), что журналисты в Калининградской области разобщены, СМИ если не воюют, то во всяком случае смотрят друг на друга с подозрением. Холдингу "Западная пресса" удалось собрать под одной крышей - комплекса "Резиденция королей" (спонсора мероприятия) - представителей совершенно разных медиа. И зале царила дружелюбие и открытость. Можно сказать, журналистов объединили их герои.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

"На таких людях Россия держится"

Андрей КОЛЕСНИК, депутат Госдумы шестого созыва, председатель совета директоров Калининградского морского торгового порта - генерального спонсора премии:

- Премия "Медиагерой" - это великолепная идея! Организаторы показали, что герои бывают не только в фильмах, что он вот здесь, живут рядом с нами. Обычные люди, никакие не богатыри, но при этом совершают настоящие подвиги. Например, офицер полиции Эдуард Калтырин просто гулял по набережной, увидел, что тонет человек - тут же, не раздумывая ни секунды, бросился на помощь. Я очень за него болел в народном голосовании, рад, что он победил, и хочу подчеркнуть, что майор Калтырин сделал для имиджа нашей полиции столько, сколько и десять художественных фильмов не сделают! И другие герои достойные. Например, девушка-волонтер Марина Куликова, у которой такая активная жизненная позиция, что многие позавидуют. Или наши врачи, ведь вся их работа - подвиг. На таких людях Россия держится. И я считаю, что, безусловно, эта премия должна стать ежегодной. Каждый год люди совершают подвиги, рискуют собой, однако хотелось бы, чтобы поменьше случалось каких-то чрезвычайных происшествий.