2019-02-28T18:29:49+03:00
Общество

"Медиагерой-2019": Победитель народного голосования приехал на вручение премии капитаном, уехал майором

В Калининграде вручили первую премию героям журналистских публикаций
Алексей ДЕНИСЕНКОВ
Поделиться:
Торжественная минута - лауреаты премии на сцене.Торжественная минута - лауреаты премии на сцене.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Вчера в Калининграде вручили премию "Медиагерой". Впервые в истории. Были конкурсы для журналистов, хорошо помню, например, вручение золотых, серебряных и бронзовых башмаков лучшим журналистам года, но вот так, чтобы поощряли героев публикаций - это, по-моему, в Калининграде впервые. И, сразу скажу, что мероприятие получилось.

Каждое СМИ представляло своего героя - человека, который в прошлом году совершил какой-то значимый, важный поступок. Либо - того, кто своей работой, каждодневным трудом заслуживает звание медиагероя. Коллеги из ГТРК "Калининград", например, представляли кардиохирурга Виктора Цоя, вытаскивающего калининградцев буквально с того света. Или капитана-наставника легендарного "Крузенштерна" Михаила Новикова. Самый крупный интернет-портал региона "Клопс.Ru" отметил священника, настоятеля храма Сергия Радонежского Сергея Василевского, организовавшего специальные курсы для женщин, страдающих алкоголизмом. Газета "Вечерний трамвай" номинировала единственного волонтера-колясочника на чемпионате мира по футболу Марину Куликову. Активная жизненная позиция этой женщины восхищает!

Свой герой, конечно, и у "Комсомолки" - военный пенсионер из Светлогорска Василий Перебейнос. Устав просить помощи чиновников, он собственноручно построил дорогу в родном городе, чем заслужил благодарность как от земляков, так и от тех же чиновников, которые не постеснялись отрапортовать: в курортном городе отремонтирована очередная дорога. Героев представили и другие СМИ региона, в том числе районные издания, а так же пресс-службы. Кстати, номинант от пресс-службы - УМВД по Калининградской области - офицер полиции Эдуард Калтырин победил в самой главной номинации - "Народный герой". Летом прошлого года в Светлогорске Эдуард спас человека из тонущего автомобиля. В открытом голосовании, организованном на сайте премии "Медиагерой", Калтырин набрал большинство голосов. И вместе с наградой за победу в конкурсе прямо на сцене получил подарок от начальства - очередное звание: приехал на награждение капитаном, уехал майором.

Полицейский из Пионерского Эдуард Калтырин победил в народном голосовании. Фото: Александр Подгорчук

Полицейский из Пионерского Эдуард Калтырин победил в народном голосовании.Фото: Александр Подгорчук

Еще одна важна позитивная деталь прошедшего конкурса касается непосредственно к журналистов и их изданий. Так уж сложилось (весьма печально), что журналисты в Калининградской области разобщены, СМИ если не воюют, то во всяком случае смотрят друг на друга с подозрением. Холдингу "Западная пресса" удалось собрать под одной крышей - комплекса "Резиденция королей" (спонсора мероприятия) - представителей совершенно разных медиа. И зале царила дружелюбие и открытость. Можно сказать, журналистов объединили их герои.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

"На таких людях Россия держится"

Андрей КОЛЕСНИК, депутат Госдумы шестого созыва, председатель совета директоров Калининградского морского торгового порта - генерального спонсора премии:

- Премия "Медиагерой" - это великолепная идея! Организаторы показали, что герои бывают не только в фильмах, что он вот здесь, живут рядом с нами. Обычные люди, никакие не богатыри, но при этом совершают настоящие подвиги. Например, офицер полиции Эдуард Калтырин просто гулял по набережной, увидел, что тонет человек - тут же, не раздумывая ни секунды, бросился на помощь. Я очень за него болел в народном голосовании, рад, что он победил, и хочу подчеркнуть, что майор Калтырин сделал для имиджа нашей полиции столько, сколько и десять художественных фильмов не сделают! И другие герои достойные. Например, девушка-волонтер Марина Куликова, у которой такая активная жизненная позиция, что многие позавидуют. Или наши врачи, ведь вся их работа - подвиг. На таких людях Россия держится. И я считаю, что, безусловно, эта премия должна стать ежегодной. Каждый год люди совершают подвиги, рискуют собой, однако хотелось бы, чтобы поменьше случалось каких-то чрезвычайных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Проверять будут и роль правоохранителей в ритуальном бизнесе»: Александр Хинштейн – о гробе у правительства Самарской области
В эфире радио «КП»-Самара» депутат Госдумы рассказал, как на самом деле развивались события, когда к зданию белого дома привезли гроб с покойником.
Новости 24
По делу Рудникова в суде Петербурга допрашивают пострадавшего - главу калининградского управления СК Леденева
В школе-интернате Багратионовска провели пожарные учения
Калининградца задержали за перевозку трех кубов древесины без документов
Андрей Кропоткин: У нас люди «догоняются» после 10 вечера и совершают преступления
Молодая калининградка набросилась на сожителя с ножом
В 2018 году калининградская прокуратура вернула в УМВД 224 уголовных дел
В Калининграде в этом году 1 мая хотят устроить большой праздник на площади Победы
В Калининграде бухгалтер присвоила 1,7 млн рублей
Власти Калининграда предложили концерт на День города проводить у стадиона на острове
Андрей Кропоткин: Бывший Балтрайон Калининграда уже не в лидерах по преступности
Проект реконструкции здания ОВД на ул. Клинической отправлен на доработку
К празднованию 8 Марта в Калининградскую области ввезли 7,5 млн цветов
В Калининграде выбрали курсанта года
Калининградские полицейские раскрыли кражу в ночлежке для бездомных
В Калининграде гинекологи приглашают женщин на бесплатный осмотр
Полиция опубликовала видео задержания замглавы администрации Черняховска
На четверых калининградцев завели дела за пал травы
На замглавы администрации Черняховска завели дело за получение особо крупной взятки