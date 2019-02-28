2019-02-28T19:14:57+03:00
Общество

Новшества в школе: как в Калининграде девятиклассники впервые сдавали экзамен по устной речи

«Комсомолка» побывала в 31-й школе Калининграда и узнала впечатления самих учеников, их родителей и учителей
Надежда РЖЕВСКАЯ
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По словам директора школы №31 Калининграда Елены Ивановой, все 95 девятиклассников получили «зачет».По словам директора школы №31 Калининграда Елены Ивановой, все 95 девятиклассников получили «зачет».
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Итоговое собеседование по русскому языку введено в качестве допуска к сдаче итоговых аттестационных экзаменов для девятиклассников по всей России. 13 февраля 2019 года все девятиклассники впервые сдавали этот экзамен. «Комсомолка» побывала в 31-й школе Калининграда и узнала впечатления самих учеников, их родителей и учителей.

Заинтересовали взрослых

По словам директора школы №31 Калининграда Елены Ивановой, все 95 девятиклассников получили «зачет».

- Только один ученик не сдавал экзамен из-за болезни, - отметила директор.

По признанию руководителя школы, больше всего она волновалась за детей с ограниченными возможностями здоровья (таких здесь четверо), а также за детей, для которых родной язык – азербайджанский, узбекский.

- Все наши ученики справились с новым экзаменом, - не без гордости говорит Елена Васильевна. – И в основе этого результата – наша общая заслуга. Постарались и дети, осознав важность этого экзамена, и родители, кто активно включился в процесс подготовки детей, и, конечно, наши опытные учителя.

Директор школы поделилась, что в начале учебного года в школе прошло родительское собрание, где родителям не просто рассказали о сути нового экзамена, но и дали возможность самим попробовать его сдать.

- После этого папам и мамам самим стало интересно помогать детям готовиться к испытанию, - говорит Елена Иванова.

Новый экзамен состоит из четырех заданий. Первое - чтение текста (200 слов), второе - пересказ текста, третье - монологическое высказывание по одной из выбранных тем, четвертое - диалог с экзаменатором-собеседником. Максимальное количество баллов – 19, минимальное - 10 баллов. Справился? Получай «зачет» и допуск к другим обязательным экзаменам за 9-й класс.

Два текста на выбор

Секреты «кухни» нового экзамена нам рассказала Елена Виноградова. Она завуч по учебно-воспитательной работе в школе № 31, занималась организацией экзамена, выступала еще и экспертом.

Драматургия экзамена устроена так. Аудитория в той же школе, где учится ребенок. В этой аудитории находятся трое. Ученик. Перед ним – собеседник (любой учитель с высшим образованием из этой же школы). За спиной ученика – эксперт (любой учитель из этой же школы, который прошел специальную подготовку).

- Мы организовали пять аудиторий, в которых работали пять собеседников и пять экспертов, - рассказывает Елена Виноградова. – Задача собеседника – разговорить ученика, расположить к диалогу, но не оценивать. Оценивает ребенка эксперт, который не имеет права во время экзамена разговаривать. Его задача – на слух воспринимать ответы ученика, вносить результаты в протокол. Важно еще, чтобы дети, которые заходят в аудиторию, не пересекались с теми, кто уже сдал экзамен.

- С двумя текстами работали девятиклассники, - продолжает Елена Виноградова. – Кому-то достался текст о конструкторе Королеве. Другой - о кинопродюсере Ханжонкове. На мой взгляд, текст о Ханжонкове был по содержанию проще. В отрывке о Королеве было много совершенно неизвестной информации, с датами, изобретениями, терминами. Но дети отреагировали больше на неизвестность личности Ханжонкова.

Чтобы выступать в роли эксперта, Елена Виноградова проходила обучение на курсах, организованных Калининградским областным институтом развития образования. Затем уже в стенах школах именно она готовила других экспертов, а также – выбирала собеседников.

- Считаю, что это экзамен и кругозора ребенка! – уверена педагог. - Умение работать с любым текстом, с любой информацией – вот что важно. Сегодня детям легче написать сообщение в мессенджере, чем разговаривать. И на уроках мы мало уделяем внимание речи. Новый формат экзамена будет подталкивать детей больше говорить, чаще анализировать тексты.

ЧТО ГОВОРЯТ ДЕВЯТИКЛАССНИКИ ШКОЛЫ № 31

«Я ничего не знал о Ханжонкове. Теперь знаю!»

Анна Мальцева:

- Для меня устный экзамен прошел успешно. Из 19 баллов я набрала 18. Мне достался текст о кинопродюсере Ханжонкове. Во время пересказа я волновалась сильно, забывала некоторые ключевые слова. Моим собеседником во время экзамена был учитель из другого класса. Но мне было довольно комфортно вести диалог с ним. Думаю, если бы в роли собеседника выступила учительница по русском языку и литературе, я бы переживала еще больше, потому что боялась бы не только за себя, но и за педагога, не хочу ее подводить.

Елена Киселева:

- Было страшно. И во время «пробника», и перед экзаменом. Для меня самым сложным было задание, когда читаешь незакомый текст за две минуты и потом необходимо пересказать его. Остальное не вызвало затруднений. Считаю, что мы оказались хорошо подготовлены к новому экзамену.

Арсентий Кудрявцев:

- На мой взгляд, усе участника экзамены отнеслись к нему серьезно. Текст был не очень сложным. Мешало на самом деле волнение. Помогло то, что я мог выписывать для себя какие-то слова. Набрал 18 баллов.

Владислав Абросимов:

- Перед экзаменом все волновались. Это понятно. Но мы старались перед тем, как войти в аудитории, говорит на отвлеченные темы. Лично мне это помогло. Когда я получил задание, был совершенно спокоен. Пересказ текста – это самое сложное. Я ничего не знал о Ханжонокве. Теперь знаю…

ЧТО ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ?

«Во взрослой жизни порой так трудно найти нужное слово»

Виктория Железнякова:

- У дочери волнение было большое. Пересказ - основное затруднение. Мне было очень интересно, я вникала в процесс экзамена. Мне кажется, что две минуты для прочтения текста с последующим пересказом - этого времени не для всех детей достаточно. Сейчас каждого из нас окружает такое количество информации, что обязательно нужно уметь с ней работать, уметь вычленять главную мысль, быстро улавливать смысл.

Наталья Площанская:

- Сын волновался перед экзаменом. Такой юный возраст, еще нежная психика, а какая ответственность, нагрузка ложится на детей. Мне прямо вот их жаль. Но посмотрите, как они справляются! Молодцы! Ценность этого экзамена заключается в том, что дети учатся выражать свою мысль, знания. Это умение так важно!

Ольга Ксендзова:

- Мой сын дома волнение не показывал, хотя напряжение чувствовалось. Считаю, что нужно отдать должное той базе, которую дали в начальной школе. Сын сказал, что экзамен был хорошо организован, что было очень комфортно и спокойно.

СОВЕТ ОТ УЧИТЕЛЯ

Прочитал? Перескажи!

Светлана КУЗАНОВА, учитель русского языка и литературы школы № 31, работала на экзамене как эксперт:

- Желаете успешной сдачи экзамена ребенку? Требуется системная работа с того самого момента, как ваш ребенок начал говорить. Когда ребенок учиться в школе, на самом деле, совсем не трудно выполнять следующее: прочитал ребенок текст – попросите его пересказать. Этот навык очень пригодится. И не только во время сдачи этого экзамена.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- В обязательном экзамене по устной речи в Калининградской области приняли участие 7 921 девятиклассник.

- Не участвовало - 1 899 человек (в связи с превышением эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом учащимися школ, были приостановлены учебные занятия в 20–ти школах области и Калининграда).

- Из 7921 чел. получили «зачет» - 7864 (99, 3%), «незачет» - 55 чел.(0,7%).

Те, кто не сдавал 13 февраля, пройдут испытание или 13 марта или 6 мая – это даты дополнительных сроков сдачи экзамена.

В Калининградской области дети работали с двумя текстами о конструкторе Сергее Королеве, второй текст – об одном из пионеров русского кинематографа Александре Ханжонкове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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