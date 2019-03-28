2019-02-28T21:19:35+03:00
Происшествия

Коррупционный скандал в Черняховске: замглавы администрации подозревают в получение взятки в 1,8 млн рублей

Александр Казимирский уже задержан полицией [видео]
Виктор Сергеев
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Чтобы разложить всю сумму, пятитысячные купюры пришлось разместить даже на полу.Чтобы разложить всю сумму, пятитысячные купюры пришлось разместить даже на полу.Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
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В отношении первого заместителя главы администрации Черняховска возбудили уголовное дело. Александр Казимирский подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, чиновник получил от директора строительной компании взятку в размере 1,8 миллиона рублей. За эти деньги Казимирский обещал предпринимателю «способствовать беспрепятственному подписанию оставшихся актов выполненных работ по муниципальному контракту».

После получения денег его задержали сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области. Сообщается, что Казимирский уже дал признательные показания, следствием рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Полиция опубликовала видео задержания Казимирского.

Вчера же стало известно о продолжении еще одного громкого коррупционного дела Следственный комитет завершил расследование в отношении бывшего начальника УФМС по Калининградской области. Сергея Савина обвиняют в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба СК. По версии следствия, с августа 2010 по декабрь 2013 года директор одного из кафе бесплатно кормил Савина. За это время начальник УФМС «наел» на 721 тысяч рублей.

- Незаконное вознаграждение предусматривалось за общее покровительство и попустительство по службе в виде непроведения органами УФМС проверок этого предприятия на предмет соблюдения миграционного законодательства, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Также Савин, по версии следствия, оказывал работникам кафе содействие в оформлении разрешений на работу и другие услуги при получении миграционных документов.

- В ходе расследования уголовного дела для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа на денежные средства и земельный участок обвиняемого стоимостью более полумиллиона рублей наложен арест, - добавили в пресс-службе ведомства.

Против замглавы Черняховска возбуждено уголовное дело из-за взятки в 1,8 млн рублей.Оперативное видео

ИСТОЧНИК KP.RU

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