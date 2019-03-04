«Дружба – пшиязнь». Польша, которую мы потеряли

«Дружба – пшиязнь». В 70-80-х годах этот лозунг в Калининграде встречался едва ли не чаще, чем «Слава КПСС!». А когда же началась у нас советско-польская дружба?

Ведущий вечера в областной научной библиотеке Юрий Рожков-Юрьевский изучил этот вопрос. По его словам, «дружба – пшиязнь» по-калининградски началась после того, как 30 июня 1956-го СССР и Польская Народная Республика подписали соглашение «О культурном сотрудничестве». Нет, ранее дружеские встречи на границе тоже бывали. Однако от случая к случаю, редко, и их особо не афишировали. В то время как с 1956 года процесс пошел на совершенно ином уровне. Кстати, дружить нашей области тогда указали не со всей ПНР, а с конкретным регионом – Ольштынским воеводством. Гданьск, например, был «закреплен» за Ленинградом.

Одна из первых делегаций польских харцеров в Калининградской области. 1957 год.Фото: Архив автора

Пас на доверие

Важную роль в налаживании отношений сразу же стал выполнять футбол. Уже в сентябре 1956-го команда «Пищевик» (ныне – «Балтика») провела первый матч с поляками. Матч, конечно, был товарищеским. Пресс-секретарь «Балтики» Сергей Кандалов уточнил, что наша команда тогда выиграла 3:2.

В футболе, несмотря на нынешнее разобщение в политике, у нас и сейчас все нормально работает. Так, на днях Калининград посетила команда девушек-футболисток из Польши. А калининградские юноши сыграли в Эльблонге.

Говоря о «дружбе – пшиязни», нельзя не упомянуть и наш драмтеатр. Он также стоял у истоков. И на этом направлении тоже, к счастью, все не так, как с пресловутым МПП. Их режиссеры ставят у нас, соседи смотрят у себя наши постановки. А еще был такой детский спектакль «Черепашонок Алешонок». Совместная работа, в которой играли юные поляки и калининградцы.

– С той поры прошло уже 15 лет, – сказал заслуженный артист России Анатолий Лукин. – Ребята давно выросли, но они по-прежнему дружат, переписываются. Вот результат, и он, по-моему, дорогого стоит.

Трудно переоценить и вклад областной научной библиотеки. Ведь когда все начиналось, польскому языку у нас нигде не учили. И в книжных магазинах тогда не было учебников «ензыка польского». В нашей главной библиотеке и открылись первые курсы польского, здесь многие и узнавали, что по-польски дружба – это пшиязнь.

Борщ преткновения

С ностальгией говорили о «дружбе – пшиязни» и те, кто участвовал в этом, будучи юным ленинцем. Одним из первых пионеров, побывавших в ПНР, стал Сергей Иванов.

– Та поездка в летний лагерь в Польшу на месяц – теплое воспоминание на всю жизнь, – признался он. – Сколько городов мы тогда объехали, сколько нового узнали. В частности, побывали на месте Грюнвальдской биты. И там подчеркивалось, что битву мы выиграли вместе – русские и поляки.

Особо впечатлял внешний вид харцеров. У пионеров из личных атрибутов были красный галстук да «фирменный» значок. А харцеры ходили в военизированной форме, да к тому же с финкой! Кое-кто из наших ребят вернулся тогда домой с таким ножом – выменял у польских ровесников на разные мальчишеские сокровища.

К слову, в рамках контактов между пионерами и харцерами возникали порой забавные недоразумения. Скажем, харцеры не ели борщ и удивлялись, почему на столах лишь ложки и вилки. Борщ они в итоге распробовали, обеспечили их и столовыми ножами. А многим пионерам, отправляющимся в ПНР, приходилось учиться пользоваться за столом ножом.

Монумент, открытый в Калининграде 30 апреля 1977-го, сегодня выглядит уже несколько иначе. Но называется все так же – «Памятный знак советско-польской дружбы».Фото: Архив автора

Твист про неземную мисс

Отдельная страница истории «дружбы – пшиязни» – студенческие стройотряды. С начала 70-х молодые поляки приезжали что-нибудь строить у нас, а наши студенты помогали возводить различные объекты в братской Польше. Кстати, участники первого стройотряда из Польши сделали своей эмблемой калину.

– Ну, Калининград же назван в честь этой ягоды, – объяснили они такой выбор.

А наш студент с юрфака Владислав Леонтьев тогда даже стройотрядовский гимн сочинил. На вечере в библиотеке трое бывших стройотрядовцев исполнили эту песню – под гитару, разумеется. И многие в переполненном зале (кое-кому даже пришлось стоять) подпевали: «Но если не в шутку, а серьезно, стать строителем за лето все же можно!».

Музыкальную часть неожиданно продолжил ведущий. Под аккомпанемент баяна солидный кандидат географических наук выдал «Валентину-твист». Когда Терешкова полетела в космос, в Польше возник прямо-таки ее культ. Тогда-то и родилась забавная песенка про «неземную мисс», которую на двух языках исполнил Юрий Рожков-Юрьевский.

А еще на вечере в научной библиотеке вспоминали, как в ПНР отмечали дату освобождения страны от немецких захватчиков. Рассказывали о том, как поляки были рады видеть в этот день у себя русских, какой заботой их окружали, какие слова благодарности говорили.

– Да, а сегодня сносят памятники нашим солдатам, – переговаривались в зале. – Как же до этого все-таки могло дойти?

Встреча в областной научной библиотеке.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Справедливости ради надо сказать, что досталось и памятному знаку в честь «нерушимой советско-польской дружбы» в Калининграде. В 90-х «металлисты» украли с него польский герб, советские серп, молот и звезду, а также доску с пояснительной надписью. Звучали и предложения о сносе «утратившего актуальность» монумента.

До этого все же не дошло. Более того, знак привели в порядок, а сквер вокруг него – реконструировали. Правда, новые государственные символы и доску с текстом, объясняющим смысл памятника, делать не стали. Так что непосвященные, увидев его, гадают: что же символизируют собой эти два бетонных флага?

Впрочем, многие выражали уверенность в том, что разногласия между нашими странами – дело временное. И, несмотря ни на что, «дружба – пшиязнь» еще вернется.