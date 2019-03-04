Охранник «заминировал» торговый центр в Калининграде, чтобы получить премию за бдительность

Сообщение о бомбе в здании Дома быта у Центрального рынка поступило 22 февраля. Там действительно обнаружили мобильный телефон с проводами. Находился он в межпотолочном пространстве на первом этаже, где расположена мастерская «Каблучок». На место были стянуты спецслужбы и специалисты по разминированию. Территорию оцепили, сотрудников Дома быта и прилегающих к нему помещений эвакуировали.

И вот выяснилось, что за историей с заминированием стоит 21-летний охранник, который таким способом решил заработать себе премию. Молодой человек сделал макет бомбы, использовав для этого старый телефон и пачку сигарет, и спрятал в укромном месте. Затем «нашел» ее и вызвал полицию. «Бомба» была быстро обезврежена, а парню вместо прибавки к зарплате придется, видимо, отправиться за решетку.

Частное охранное предприятие сейчас проводит свое внутреннее расследование. Организация-работодатель разбирается с сотрудником, который изготовил макет бомбы, и заложил его в здании обувной мастерской у Центрального рынка в Калининграде. Об этом «Комсомолке» сообщил директор Центрального рынка Сергей Званок.

- Служба внутренней безопасности ЧОПа проводит расследование, разбираются с этим сотрудником, - сказал Званок. – Он был ответственный парень, очень активный. Сейчас отстранен от работы. Я его видел ни раз раньше, видел его и в день инцидента. Периодически он бывал здесь, он объект знает.

Сергей Званок отметил, что сотрудники ЧОПа следят не только за Домом быта, в котором расположена обувная мастерская «Каблучок», но и за территорией Центрального рынка.

Отметим, что телефонных террористов в Калининграде ловят регулярно. Так, в августе 2017 года калининградская полиция задержала подозреваемого в сообщении о заложенном взрывном устройстве в аэропорту Храброво. Им оказался 42-летний местный житель. В момент звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения. В октябре 2016 года полиция задержала телефонного террориста, "заминировавшего" "Мега-Центр".

ЧТО ГОВОРЯТ В ПОЛИЦИЮ

Охранник дал признательные показания

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по Калининградской области расследование продолжается:

- Сотрудники уголовного розыска совместно с ФСБ установили, что 22 февраля 2019 года работник частного охранного предприятия из хулиганских побуждений подбросил в помещение магазина на Центральном продовольственном рынке Калининграда предмет, внешне схожий с взрывным устройством, и сообщил о своей находке в экстренные службы. Незамедлительно были проведены все необходимые мероприятия, в результате которых установлено, что предмет не представляет угрозы. Следственным отделом ОМВД России по Ленинградскому району областного центра в отношении 21-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Задержанный дал признательные показания, расследование продолжается.