Почему школьница из Гусева умерла в приемном покое психбольницы: 5 наивных вопросов

1. Возбуждено уголовное дело. Что известно следствию?

Следственным управлением СК России по Калининградской области по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть несовершеннолетней, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Сообщение о смерти 15-летней девочки в приемном отделении ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской области № 2» поступило в правоохранительные органы 21 февраля 2019 года. По этому факту в региональном управлении СКР было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, полученным в ходе проверки, в начале февраля девочка была госпитализирована в детскую областную больницу Калининградской области, где ей был поставлен диагноз, связанный с психическим расстройством. 21 февраля 2019 года ребенок был направлен на госпитализацию изначально в психиатрическую больницу №1 Калининградской области, откуда после обследования несовершеннолетнюю перенаправили в лечебное заведение в поселке Прибрежном, где она скончалась.

Согласно данным, полученным в ходе производства судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате сердечной недостаточности.

В ходе расследования уголовного дела следствие намерено самым тщательным образом проверить своевременно ли и в должном ли объеме была оказана медицинская помощь и проведено лечение ребенку в указанных лечебных учреждениях на всех этапах.

2. Какая-то еще реакция есть на эту трагедию?

В настоящее время прокуратура Калининградской области проводит проверку исполнения законодательства об охране здоровья детей по факту смерти несовершеннолетней в приемном покое психбольницы № 2. Региональный минздрав публично принес свои соболезнования семье погибшей и заявил, что по факту смерти девочки проводится внутриведомственная проверка. Губернатор Антон Алиханов пообещал, что виновных накажут.

3. В заключении о смерти сказано, что у девочки сердечная недостаточность. Раньше сердце у девочки проверяли?

Мама девочки Оксана Мартиновская говорит, что проблем с сердцем у дочери не было.

- В 10 лет ей делали эхокардиограмму в кардиологическом центре в Калининграде. Все было в порядке, - сказала Оксана.

4. Почему за несколько дней девочку дважды направляли в психиатрические больницы. Она состояла на учете у психиатра?

По словам мамы Ангелины Разиньковой, на учете у психиатра ее дочь не состояла.

- Никогда не было проблем, - сказала «Комсомолке» Оксана. – Первая встреча с психиатром была в Калининградской детской областной больнице 20 февраля.

5. Почему молчат врачи детской областной больницы, ведь это они отправили в психиатрическую больницу девочку, когда ей было совсем-совсем плохо? Почему они не объясняют свои действия?

Пока идет внутриведомственная проверка, и пока следователи разбираются в причинах гибели Ангелины, вряд ли кто-то из чиновников или врачей будет комментировать случившееся. По крайней мере, все последние громкие дела («дело врача Белой», например) – доказывают именно такой стиль поведения медиков.

Кстати, во врачебной палате Калининградской области предостерегли общество от поспешных выводов и огульном обвинении врачей.

ЧТО ПИШУТ ЧИТАТЕЛИ

«Проверить сердце никому в голову не пришло?»

Мы почитали комментарии пользователей калининградских сайтов и социальных сетей.

Энн:

- Сам факт, что ребенка в ужасном состоянии футболили - это ужас. Где ЭКГ, где анализ крови на вирусы? В любой больнице есть реанимация. Почему ребенок не под капельницей хотя бы? Почему он в полумертвом состоянии ездит на такси по больницам? Почему? Значит сверху спускаются финансовые требования такие, что от врачей требуется черствость. План по умершим, план по больным, отсутствие элементарных лекарств, сокращение врачей и ставок, экономия на анализах и оборудовании. В больницах не остается профи, зато берут аферистов с купленными дипломами… Доэкономились. Люди гибнут.

Без имени:

- Мы живем в России! Нам, в России, нужно чтобы наши дети получали качественную и своевременную медицинскую помощь. У нас в области есть кардиоцентр, а ребенок погибает от сердечного заболевания. Проверить сердце никому в голову не пришло? Или всем пофиг? А отношение к умирающему ребенку? Жесть. Почему такое возможно? По-че-му?

Дмитрий:

- Печально то, что ребенка уже не вернуть, пусть земля ей будет пухом... Почему не действовать на опережение - почему не бороться за жизнь человека, которому плохо... Ну, обратились люди в больницу - ребенку очень плохо - займитесь человеком, а не документами. Благодаря отношению к человеку, как к данным на бумажке, теперь сколько жизней сломано. Одной жизни нет, жизнь матери сломана и жизни всех, кто виновен, так же сломаны заочно. И теперь вопрос ко всем врачам, которые столкнулись с этой ситуацией: ваше отношение этого стоило?

Без имени:

- Это горькая правда В Калининградской области медицины совсем нет для простых смертных. Рулетка. Может, кому и везет... Это не единичный случай такого лечения в области. Это уже система. Вот в чем ужас!

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