«Балтика» снова в игре: уволила тренера, заменила полсостава и... осталась в долгах

В воскресенье, 3 марта, калининградская «Балтика» проводит свой первый официальный матч 2019 года. В этот раз традиционный зимний перерыв в ФНЛ наш клуб использовал по максимуму. У «балтийцев» полностью сменилось руководство и тренерский штаб, а из прошлого состава осталась примерно половина игроков. Мы собрали всю информацию и попытались оценить, в каком состоянии команда начинает решающую часть сезона.

Тренер

Расставание с предыдущим наставником «Балтики» Игорем Ледяховым получилось тяжелым. Контракт был расторгнут в одностороннем порядке, то есть фактически «Балтика» уволила Ледяхова и его помощника Олега Василенко. Обоих специалистов такой поворот категорически не устроил. Ледяхов и Василенко потребовали выплаты неустойки и подали иск в Палату по разрешению споров РФС, которая приняла решение удовлетворить требования.

В поисках нового наставника «Балтика» рассматривала вариант в том числе с приглашением бывшего защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича. Были и другие кандидатуры, а в итоге 11 января главным тренером команды стал Евгений Калешин. Раньше он входил в штаб ФК «Краснодар», работал главным тренером в краснодарских командах «Краснодар-2» и ФК «Кубань» («Урожай»).

Вратари

Из прежнего состава «Балтика» сохранила сразу троих - Евгения Помазана, Станислава Черчесова-младшего и 16-летнего местного воспитанника Николая Присяжненко. Наибольшие шансы занять место в воротах имеет, разумеется, Помазан, который в первой части сезона делил статус основного голкипера с Ильей Лантратовым (зимой тот покинул команду). Ни юного Присяжненко, ни сына тренера сборной России мы в официальных матчах ФНЛ пока не видели. Увидим ли в ближайшее время? Не факт. Конкуренция среди вратарей меньше не стала – из молодежного состава «Анжи» к нам перешел 22-летний Владимир Сугробов.

Защита

Линия обороны обновилась ровно на 50 процентов. Увы, покинул команду Андрей Буйволов, который благодаря своей пышной шевелюре издали напоминал знаменитого Карлеса Пуйоля, да еще и отметился забитым мячом.

В строю остались, Максим Тишкин, Руслан Магаль, Даниил Шабалин и настоящие старожилы - Владислав Крючков, Максим Плопа и Виталий Каленкович (выступают за «Балтику» с 2011 года).

Пополнение на бумаге выглядит вполне приличным. Так, на правах аренды у нас теперь играет 21-летний воспитанник ЦСКА Мута Алибеков. Он был капитаном дублирующего состава армейцев, принимал участие в играх юношеской Лиги чемпионов УЕФА и матчах юношеских сборных России.

Еще один заметный новобранец - центральный защитник Шамиль Гасанов, который перешел из Российской премьер-лиги, где выступал за «Енисей».

Полузащита

Главная потеря зимы – конечно же, Алан Касаев, который был явным лидером «Балтики» с начала этого сезона. Увы, высокая зарплата полузащитника оказалась нашему клубу не по карману. В итоге с Касаевым удалось мирно урегулировать все вопросы, и он покинул команду, отказавшись даже от премиальных.

Среди новых имен отметим 22-летнего атакующего полузащитника Владислава Дрогунова. В 2015 году он перешел в клуб премьер-лиги Португалии «Авеш», который стал обладателем Кубка страны-2018. В общей сложности в португальском первенстве Владислав провел 72 игры и забил 8 мячей, так что может считаться почти что легионером.

После перерыва вернулся в Калининград Станислав Причиненко. В весенней части сезона-2016/2017 он был одним из лучших игроков нашей команды, а в последнее время играл в Грузии.

Должен усилить полузащиту еще один бывший армеец Батраз Хадарцев. За молодежный ЦСКА Батраз играл в 2011-2012 годах и вызывался в молодежную сборную России. Затем были выступления за «Аланию», «Спартак» (Владикавказ), «Тосно», «Анжи» (Махачкала) и грузинский «Рустави».

Новобранец Никита Глушков попал в «Балтику» из «Урала» и может похвастать тем, что провел 10 матчей в премьер-лиге, а также дошел с командой до финала Кубка России.

Нападение

Именно здесь сейчас собраны главные звезды команды, хотя из прежнего состава нападающих остался всего один. Зато это ни кто иной, как Владимир Дядюн! На его счету в этом сезоне 4 забитых мяча – лучший показатель среди действующих футболистов «Балтики» (Еще 4 забил Максим Григорьев, но он уже покинул клуб).

Как ожидается, одним из лидеров должен стать и перешедший из «Локомотива» Игорь Портнягин. В Российской премьер-лиге он провел 134 игры, в которых забил 22 мяча. В составе «Рубина» Портнягин становился чемпионом России–2009 и обладателем Суперкубка России–2010, а как игрок «Локомотива» - обладателем Кубка России–2016/2017. Вызывался в национальную сборную, сыграв в товарищеском матче против «Казахстана».

Помогать именитым коллегам будет 20-летний воспитанник подмосковных «Химок» Максим Пичугин и переехавший к нам из «Томи» Илья Кузьмичев. Кстати, Кузьмичев, которому в январе исполнился 31 год, - самый старший игрок «Балтики» этой весной.

Финансы

Заканчивать сезон 2018/2019 «Балтике» предстоит с грузом прежних долгов. По оценкам руководителей клуба, понадобится еще полтора-два года, чтобы полностью рассчитаться с футболистами, контрагентами и различными структурами. Проблема возникла в том числе из-за того, что у многих футболистов «Балтики», которые начинали нынешний чемпионат, были одни из самых дорогих контрактов в ФНЛ. Сейчас, очевидно, ситуация должна измениться.

Ощутимым источником доходов для «Балтики» остаются продажи билетов. По сборам наша команда считается одной из самых успешных в лиге. Новое руководство клуба собиралось пересмотреть ценовую политику и, возможно, даже пойти на некоторое снижение, но пока подешевели только скайбоксы.

КСТАТИ

За что будем биться?

Провальная первая половина чемпионата привела к тому, что «Балтика» возобновляет первенство ФНЛ, находясь лишь на 16-й строчке турнирной таблицы. Если до конца сезона наша команда не поднимется хотя бы на одно место выше, то может вылететь в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Так что задача минимум – сохранить прописку в ФНЛ. Впрочем, от топ-10 балтийцев отделяют всего 10 очков, так что при удачном выступлении есть шанс забраться даже в первую десятку.