На Литовском валу в Калининграде поселились совы

В воскресенье калининградский орнитолог Юлия Гришанова получила сообщение от своей знакомой: на Литовском валу в Калининграде обнаружены совы. Через некоторое время она получила фотографии птенцов, по которым биолог тут же определила, что это птенцы серой неясыти.

Прибыв на место, Гришанова успела увидеть двоих птенцов, сидящих на ветке, и дупло, в котором они, вероятно, появились на свет.

- Вот такие чудные птицы стоят того, чтобы в городе остались зеленые зоны со старыми дуплистыми деревьями! – написала орнитолог на своей персональной странице в Фейсбуке.

Юлия Гришанова тут же отметила, что птенцам совят, живущим в районе Литовского вала, сейчас многое угрожает. В частности, тут довольно много собаководов, гуляют родителями с детьми. Орнитолог сообщила, что буквально на днях одного из совят забрали из естественной среды обитания и отправили в приют-передержку «Клюквенное». По словам Гришановой, лучший совет для людей, увидевших совенка, которому не угрожает прямая опасность, - не навреди и оставь птицу в покое.

В конце февраля на эту тему высказалась и московский ветврач-орнитолог Мария Маркина, чья публикация о совятах в соцсетях разошлась тысячей репостов.

- Увидел в парке, лесопарке, пригороде милого совенка в пуху, пусть даже на дворе зима? Не забирай его из природы! Это не птенец, это слеток. За счет мягких зим с кратковременными морозами в последние годы в средней полосе России некоторые виды сов (серые неясыти, ушастые совы) еще по снегу приступают к гнездованию, - пишет Маркина.

По словам специалиста, совята покидают гнездо до того, как начнут полноценно летать. В таком возрасте они «лишь перепархивают и учатся управлять своим телом, часто оказываются на земле и на нижних ветках - это норма». Орнитолог подчеркивает, что совята далеко не беспомощны, и после ухода человека они спокойно вскарабкаются, куда им нужно.

- Если совенок внешне «целый», крылья держит симметрично, на теле нет крови, не видно явных травм - оставьте его в покое! – продолжает Маркина. - Если сильно душа болит на тему «о, боже, тут дети, кошки, собаки!», можете перенести его с тропинки и посадить на ближайшие ветки деревьев в радиусе 50-100 метров от местонахождения - родители его без проблем найдут и будут опекать.

Орнитолог также говорит, что родительская пара обычно людям на глаза не попадается, так что отсутствие взрослых сов рядом со слетком вовсе не значит, что его бросили. А если вы уже приступили к псевдоспасению совенка и принесли его домой, то вам нужно в течение суток вернуть его обратно. К слову, изъятие из природы и содержание в неволе здоровой редкой птицы является еще и нарушением закона и попадает под статью о браконьерстве.