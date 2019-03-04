2019-03-04T19:12:53+03:00
Дом. Семья

На Литовском валу в Калининграде поселились совы

Если вы встретили совенка, то, по словам орнитологов, главное – не мешать и просто уйти
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Вот такие милахи теперь живут в центре города.Вот такие милахи теперь живут в центре города.Фото: Юлия ГРИШАНОВА
Изменить размер текста:

В воскресенье калининградский орнитолог Юлия Гришанова получила сообщение от своей знакомой: на Литовском валу в Калининграде обнаружены совы. Через некоторое время она получила фотографии птенцов, по которым биолог тут же определила, что это птенцы серой неясыти.

Прибыв на место, Гришанова успела увидеть двоих птенцов, сидящих на ветке, и дупло, в котором они, вероятно, появились на свет.

- Вот такие чудные птицы стоят того, чтобы в городе остались зеленые зоны со старыми дуплистыми деревьями! – написала орнитолог на своей персональной странице в Фейсбуке.

Юлия Гришанова тут же отметила, что птенцам совят, живущим в районе Литовского вала, сейчас многое угрожает. В частности, тут довольно много собаководов, гуляют родителями с детьми. Орнитолог сообщила, что буквально на днях одного из совят забрали из естественной среды обитания и отправили в приют-передержку «Клюквенное». По словам Гришановой, лучший совет для людей, увидевших совенка, которому не угрожает прямая опасность, - не навреди и оставь птицу в покое.

В конце февраля на эту тему высказалась и московский ветврач-орнитолог Мария Маркина, чья публикация о совятах в соцсетях разошлась тысячей репостов.

- Увидел в парке, лесопарке, пригороде милого совенка в пуху, пусть даже на дворе зима? Не забирай его из природы! Это не птенец, это слеток. За счет мягких зим с кратковременными морозами в последние годы в средней полосе России некоторые виды сов (серые неясыти, ушастые совы) еще по снегу приступают к гнездованию, - пишет Маркина.

По словам специалиста, совята покидают гнездо до того, как начнут полноценно летать. В таком возрасте они «лишь перепархивают и учатся управлять своим телом, часто оказываются на земле и на нижних ветках - это норма». Орнитолог подчеркивает, что совята далеко не беспомощны, и после ухода человека они спокойно вскарабкаются, куда им нужно.

- Если совенок внешне «целый», крылья держит симметрично, на теле нет крови, не видно явных травм - оставьте его в покое! – продолжает Маркина. - Если сильно душа болит на тему «о, боже, тут дети, кошки, собаки!», можете перенести его с тропинки и посадить на ближайшие ветки деревьев в радиусе 50-100 метров от местонахождения - родители его без проблем найдут и будут опекать.

Орнитолог также говорит, что родительская пара обычно людям на глаза не попадается, так что отсутствие взрослых сов рядом со слетком вовсе не значит, что его бросили. А если вы уже приступили к псевдоспасению совенка и принесли его домой, то вам нужно в течение суток вернуть его обратно. К слову, изъятие из природы и содержание в неволе здоровой редкой птицы является еще и нарушением закона и попадает под статью о браконьерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Не дом, а целый мир — взгляните на квартиру глазами вашей кошки
Можно очень долго наблюдать за тем, как неспешно коты обходят свои владения, уверенно запрыгивают на шкаф и с озадаченным видом обнюхивают чужое пальто в коридоре. Как кошка представляет себе мир обычной городской квартиры?
Новости 24
Калининградцев приглашают на встречу с режиссером Алексеем Германом-младшим в режиме онлайн
В Янтарном восстанавливают склады довоенной постройки, сгоревшие в 2017 году
Калининграду из регионального бюджета выделят 100 млн рублей на ремонт тротуаров
Калининградец обманул компанию по вывозу мусора
С начала года в Калининградской области сгорело больше 110 га травы в полях
Директор Центрального рынка – об охраннике, изготовившем муляж бомбы: Он был ответственным и активным парнем
В Калининград привезли больше 520 тонн цветов к 8 марта
Калининградка убила гражданского мужа сковородкой
В Калининградской области заступит на боевое дежурство полк ракетных комплексов С-400
Для борьбы с палами травы в Калининграде запустили агитационную машину
Полиция нашла калининградца, забравшего чужие деньги из банкомата
В Калининграде уже больше 4 тысяч детей зачислены в первые классы
Более 1200 жительниц региона стали участницами Дня женского здоровья
В Калининградской области нашли 53-летнего мужчину, который пропал 27 февраля
Еще один калининградец попал в список финалистов конкурса «Лидеры России»
В Янтарном сгорела кирпичная баня
Сложился в гармошку: на улице Чекистов в Калининграде "Мерседес" врезался в рейсовый автобус
Калининградские бойцы карате-киокушинкай выиграли 28 наград международных турниров
На Олега Газманова в Индийском океане напала здоровенная рыбина