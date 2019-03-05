«Балтика» выиграла первый матч весны: как это было

3 марта в Калининград вернулся большой футбол. После трехмесячного зимнего перерыва возобновилось первенство ФНЛ, и первый матч этой весны «Балтике» выпало сыграть на своем поле.

Цены на билеты за время паузы не подешевели, зато клуб запустил бесплатные автобусы на стадион и вообще постарался устроить из рестарта сезона городской праздник. Итог - 6720 зрителей на трибунах. Это, конечно, не рекорд, но в целом результат неплохой - по посещаемости матч «Балтика» - «Авангард» стал 4-м для стадиона «Калининград» в чемпионате 2018/2019. А в этом первом весеннем туре мы и вовсе уступили только игре в Волгограде (там собрались 8976 зрителей).

Балтийцы болельщиков не разочаровали. Уже на 7-й минуте счет открыл новичок, полузащитник Александр Саплинов - мяч попал в ворота соперников после его дальнего удара со штрафного. Гости из Курска, правда, унывали недолго, и на 24-й минуте полузащитник «Авангарда» Вадим Стеклов огорчил нашего Евгения Помазана. Развязка матча наступила на 62-й минуте. Никита Глушков прорвался по левому флангу и выложил мяч под удар Руслану Магалю, который «расстрелял» вратаря курян. Итоговый счет - 2-1 в пользу «Балтики».

- На мой взгляд, сегодня мы заслужили победу, потому что на протяжении большей части матча владели инициативой, - отметил на пресс-конференции главный тренер «Балтики» Евгений Калешин. - Отрадно, что мы не только добились положительного результата, но и показали хороший футбол. На длинной дистанции качество игры является первостепенной задачей, потому что оно позволяет брать очки стабильно. Надеемся, что эта победа станет толчком для команды и придаст уверенности, чтобы продолжать побеждать. Отмечу потрясающую атмосферу на стадионе и поддержку болельщиков.

- Достаточно сложный матч, - признал главный тренер «Авангарда» Игорь Беляев. - Пропустив быстрый гол, потеряли уверенность. Было много брака. По ходу игры сумели выровнять положение, сравняли счет. Однако некоторая скованность все-таки помешала реализовать задуманное. Еще раз повторюсь: было много ошибок при выходе из обороны в атаку. Как под давлением соперника, так и невынужденных.

Три очка, заработанные в воскресном матче, пока не позволили «Балтике» покинуть зону вылета, но теперь для этого осталось совсем чуть-чуть. Следующую игру наши парни проведут на выезде 10 марта - в Ярославле встретятся с местным «Шинником». А 16 марта команда снова приедет на стадион «Калининград», чтобы побороться со «Спартаком-2». Всего, включая матч с москвичами, балтийцам предстоит в этом сезоне провести дома 7 игр.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Волейбольный «Локомотив» одержал очередную победу

В очередном туре калининградские волейболистки встречались в Челябинске с местной командой «Динамо-Метар». Челябинский клуб не имеет в своем составе звезд отечественного волейбола, но молодая команда всегда опасна тем, что определенное отрезки игры способна проводить на самом высоком уровне.

Первая партия прошла за явным преимуществом гостей. Юлия Подскальная, Ана Клегер и Ирина Воронкова вколачивали мячи в площадку соперниц, не давая поднять головы. Но вскоре мандраж соперниц перешел в уверенную агрессию в атаке, и уже к середине партии счет был 10:8. Эффективно работали в нападении Надежда Мишина, Светлана Суховеркова и Алеся Пирогова. Тренерский штаб калининградской команда заменил Екатерину Орлову на Юлию Бровкину. Нестабильность, свойственная молодым игрокам, не позволила дальше навязать борьбу. Ошибки в атаке и на приеме не дела шансов на интригу в концовке партии 25:15.

Во втором сете картина изменилась. Допускать ошибки начали девушки из «Локомотива». Отличились в минус во всех элементах: на подаче, в приеме и атаке. За счет этого «Динамо-Метар» получило преимущество в начале партии 2:5. Исправить ситуацию взялись Бровкина и Кутюкова, успешными атакующими действиями изменили счет на табло уже в пользу нашей команды 9:8. Но и дальше не обошлось без ошибок и у Челябинска, и у Калининграда. Концовка партии выдалась нервной - преимущество переходило от одно к другой команде практически каждый розыгрыш. При счете 21:21 опытные игроки «Локо» смогли наладить игру без ошибок, в то время как соперницы ясно чувствовали себя не уверенно в атаке. В итоге и вторая партия осталась за «Локомотивом», 25:22.

Третья прошла по такому же сценарию. Ошибки сменялись успешными действиями. Только уверенная подача Ирины Воронковой помогла нашим девушкам оторваться к середине партии - 16:13. Но челябинские волейболистки сумели сравнять счет, и судьба партии снова решалась в концовке. Выиграть удалось за счет хорошего блока и опять же ошибок соперниц в атаке – 25:22. Точку в матче поставила Бояна Живкович, элегантно и неожиданно скинув мяч на площадку соперниц.

До начала матчей плей-офф у нашей команды осталось три игры. Две из них пройдут дома против краснодарского «Динамо» и «Минчанки». И если в этих матчах все пройдет гладко, то апофеозом регулярной части чемпионата станет выездная игра против московского «Динамо», которая с большой долей вероятности решит, кто уйдет в плей-офф с первого места в турнирной таблице.