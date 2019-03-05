2019-03-05T12:09:08+03:00
Дом. Семья

В зоопарке Калининграда поженили муравьеда и заказали трубкозуба

Директор зоопарка Светлана Соколова также рассказала, почему пришлось стерилизовать енотов и что ждет новорожденных тюленей
Светлана БАРОН
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Самец по кличке Лектор прибыл из Праги в декабре 2017 года, а его подружка Кайя (на фото) приехала из Дании прошлой весной. И только теперь они наконец смогли познакомиться.Самец по кличке Лектор прибыл из Праги в декабре 2017 года, а его подружка Кайя (на фото) приехала из Дании прошлой весной. И только теперь они наконец смогли познакомиться.Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
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Весна - особая пора, когда и люди, и животные начинают проявлять друг к другу повышенный интерес. Как рассказала в эфире программы «Говорит Калининград» директор зоопарка Светлана Соколова, если несколько десятилетий назад главным достижением зоопарка было размножить питомцев, то сейчас умения настолько продвинулись вперед, что главная проблема теперь - регулировать численность.

- Если мы знаем, что на потомство будет спрос в других зоопарках - координатор дает разрешение на размножение. Если нет - то нет. Не случайно у нас сейчас тюлень Боксик плавает в одиночестве. Планируем вшить ему соответствующий имплант. Самке бегемота колем гормоны потому, что у нас живут единокровные брат и сестра. А самку гиббона пришлось стерилизовать по требованию координатора - гиббоны занимают низкий генетический рейтинг, не могут быть рекомендованы к воспроизводству. Кстати, общие любимцы еноты тоже стерилизованы, - рассказала Светлана Соколова.

«Это была буря эмоций!»

По словам директора зоосада, самое потрясающее свидание произошло буквально на днях: наконец-то соединили пару муравьедов. Они почти год сидели в шаговой доступности — могли друг друга видеть, обнюхивать, но не соприкасаться.

- Когда мы их в первый раз соединили — это была невероятная буря эмоций. В ближайшее время выложим видео в соцсетях, а в августе надеемся на маленьких муравьедиков, - говорит Соколова.

Тем, кто хочет понаблюдать за ухаживаниями в зоопарке, советуют приходить рано утром и обращать внимание на птиц (особенно страусов и журавлей), а также на уже сложившиеся пары — рысей, волков.

Что касается другого весеннего состояния — авитаминоза — то он калининградским обитателям зоопарка не грозит.

- У животных такое разнообразие, которое у людей зачастую только на праздничных столах бывает! Когда подписываешь счета, в которых авокадо, креветки, кальмары, цветочная пыльца, мед… Радует, что мы себе сейчас это можем позволить, в том числе и благодаря посетителям — ведь наш бюджет складывается на 50% из муниципальных субсидий и на 50% - наш заработок, - рассказывает директор зоопарка.

Светлана Соколова. Фото: Александр КАТЕРУША

Светлана Соколова.Фото: Александр КАТЕРУША

О новичках

Когда в зоопарке кто-то рождается, оставить его нельзя из-за родителей и малой территории. Потому уже в этом году из Калининграда в Гродно уедут юные колобусы и новорожденный кенгуру. Планируется отправка подростка-орангутана в зоопарк Ростова-на-Дону.

- Под вопросом тюлени, которые родились буквально на днях. Но мы будем просить Росприроднадзор разрешить выпустить их в Балтику, как мы делали в прошлом году. Это краснокнижный вид, они хорошо адаптируются, их не надо ничему учить, - рассказывает директор зоопарка.

Что касается приобретений, то ко Дню города откроется перестроенный Дом тропической птицы, куда переедут все крупные попугаи. Там же, помимо птиц, планируют поселить новичков - броненосцев, ленивцев, трубкозуба из Екатеринбурга (уже заключен контракт на перевоз) и капибару из зоопарка польского Ополе.

На склонах появятся турникеты

На этот год у руководства и сотрудников зоопарка грандиозные планы. Во-первых, по одному из выигранных грантов запланирована ревитализация территории в районе улицы Брамса.

- Из-за специфического контингента будем закрывать периметр. Однако доступ оставим свободным — утром будем открывать, вечером закрывать, для заблудившихся поставим турникеты, которые выпустят, но не впустят обратно. Хотим проложить там дорожки, провести свет, вычистить самосевы, - рассказывает Светлана Соколова.

Кроме того, в зоопарке уделят больше внимания парковому хозяйству. Новые посадки будут распределятся по зоо-ботанико-географическим зонам, чтобы в зоне Сибири и Дальнего Востока мы увидели не только определенных животных, но и соответствующие растения.

ВАЖНО!

Билеты подорожают

В этом году в зоопарке собираются поднять стоимость входного билета — для взрослых незначительно (рублей на 10), для детей — возможно, до 100 рублей (сейчас 70). В прошлом году зоопарк посетили 457 тысяч человек, при том, что в Калининграде официально живет порядка 480 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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