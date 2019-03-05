Калининградцы пройдут обучение в Высшей партийной школе «Единой России»

В феврале в Москве начала работу Высшая партийная школа «Единой России» - постоянно действующая система обучения для членов и сторонников партии, призванная дать навыки для участия в выборах всех уровней.

Методологию и программу обучения, а также концепцию отбора участников, учебные программы были разработаны экспертами Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Задача школы: выявлять и обучать тех, кто могли бы создать костяк кадрового партийного резерва, давать им новые знания и практики, повышать квалификации и уровень компетенции.

Для участия в первом этапе проекта было подано более 8,5 тысячи заявок, из них 329 заявок – из Калининградской области. Экспертная группа ФоРГО отобрала 150 человек, в том числе, нескольких калининградцев.

Первые 50 участников прошли обучение с 25 февраля по 2 марта по модулю «Политический лидер». Также обучение пройдет по модулям «Партийный организатор», «Политический менеджер» и «Повышение квалификации для работников партийного аппарата».

Среди преподавателей модуля «Политический лидер» были такие известные политические эксперты и политики как президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, ген директор ВЦИОМ Валерий Федоров, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов, глава коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгений Минченко и другие.

- Выборы в Госдуму в 2021 году открывают сезон большого политического транзита и поэтому результат партии будет иметь критически важное значение, - отметил председатель правления ФоРГО Константин Костин. - Основные качества успешного политика 20-х годов нашего века - быстрая реакция и высокая личная включенность в повседневную проблематику своих избирателей, понимание реальных запросов общества, умение выстроить эффективную коммуникационную модель и привлекательно формулировать свою программу и идеологию, а не жаловаться на засилье популистов. Только так в сегодняшних условиях можно находить и создавать дополнительные основания для повышения уровня поддержки.