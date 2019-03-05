Мэрия Калининграда: Графики вывоза мусора как не исполнялись, так и не исполняются

Во вторник 5 марта на оперативном совещании в мэрии Калининграда вновь обсуждались темы мусорных площадок и нестационарных торговых объектов. По признанию руководителя комитета муниципального контроля Евгения Чернышева, ситуация с вывозом отходов в городе остается «нестабильной и напряженной», поэтому в адрес нарушителей администрация продолжает высылать предостережения. В частности, в адрес управляющих компаний направлено 41 предупреждение, перевозчиков – 9, МУП «Чистота» - 16, а в адрес ООО «Экологическая безопасность» - всего одно. Также за февраль было составлено 10 административных протоколов за ненадлежащее состояние контейнерных площадок, муниципальной и придомовой территории вокруг них.

По мнению Чернышева, графики вывоза мусора как не исполнялись, так и не исполняются. Особенно это касается Ленинградского района, за которым закреплен перевозчик ООО «Кристалл». По требованию мэра города, к делу уже подключена природоохранная прокуратура и управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Власти надеются, что этот метод воздействия поможет дисциплинировать перевозчиков.

Далее Чернышев сообщил, что специалисты его комитета провели 30 опросов в шиномонтажах на тему утилизации старых покрышек. В результате выяснилось, что договора на утилизацию есть только у 13 предпринимателей.

Тему с покрышками уже после оперативки развил мэр города Алексей Силанов, который заявил, что сам лично наблюдал, как калининградцы выбрасывают старые покрышки на контейнерные площадки.

- Я, к сожалению, несколько дней назад не успел, был на достаточно далеком расстоянии и видел, как молодой человек подъехал и выбросил возле «кесок» 4 шины, которые, в принципе, перевозчики не обязаны увозить на утилизацию, - рассказал мэр. - Опять мы вынуждены ездить по городу и это собирать, чтобы Калининград не превратился в заваленный шинами муниципалитет.

Также снова поднимался вопрос о нестационарных торговых объектах. По словам Чернышева, его специалисты провели рейд, в ходе которого было осмотрено 47 торговых точек. В результате выяснилось, что четыре точки были размещены без разрешительных документов, и не были включены в схему размещения. На этот раз в мэрии не стали ограничиваться рассылкой предупреждений и заявлений в различные инстанции, а обратились в ОАО «Янтарьэнергосбыт» с требованием отключить киоски от сетей электроснабжения.

Кроме того, комитетом была проведена работа в отношении 32 незаконно размещенных НТО, обнаруженных еще в 2017–2019 годах. Семь объектов предупрежденные о санкциях предприниматели уже демонтировали самостоятельно, а в отношении 25 работа все еще проводится. В частности, подготовлены распоряжения о сносе 5 киосков.

- Практически на каждом оперативном совещании рассматривается вопрос о мерах, предпринимаемых комитетом муниципального контроля в отношении НТО, - подвел итоги в разговоре с журналистами Алексей Силанов. - Сегодня я встречаюсь с представителями малого и среднего бизнеса, чтобы обсудить существующие проблемы. Все должно быть в соответствии с действующим законодательством, с генеральной схемой размещения, с дизайн-кодом и с содержанием этих объектов. Мы готовы поддерживать развитие предпринимательства, но при выполнении всех законов и требований. Есть те, кто не выполняет и решает идти другим путем. Поэтому немало объектов на снос.