Бесплатные фильмы и творческие лаборатории: как пройдет фестиваль «Край света. Запад»

Международный кинофестиваль «Край света. Запад» пройдет в Калининграде впервые. Зрителей ждут в драмтеатре с 26 апреля по 3 мая. Обещают по 5-6 сеансов ежедневно, вход на которые будет совершенно бесплатным.

У фестиваля две конкурсных программы, которые еще формируются. Первая – детская, в нее войдут 7 фильмов разных жанров о жизни ребенка и его проблемах в современном мире.

Оценивать фильмы будет два жюри: взрослое и детское. Взрослое состоит из 10 школьных учителей во главе с основателем детского творческого лагеря «Камчатка» Филиппом Бахтиным. Набор во взрослое жюри будет открытым, его условия скоро появятся на сайте фестиваля.

А вот набор в детское жюри уже открыт. Организаторы ищут 10 человек от 12 до 17 лет из Калининграда или области. Школьников даже обещают отпустить с уроков ради судейской работы. Желающим попасть в кресла жюри нужно в свободной форме до 5 апреля рассказать о поразившем его фильме (написать сочинение, записать аудио- или видеоролик). Куратором детского жюри выступит лидер музыкальной группы «Самое большое простое число» Кирилл Иванов.

- Наш фестиваль ориентирован на детей и подростков и аналогов ему в России нет. В течение фестивальной недели мы попытаемся вместе с нашими зрителями и участниками - а часто это одни и те же люди - сформулировать новые вопросы, которые помогут нам сориентироваться в сегодняшнем дне, - говорит генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович.

Вторая программа – экспериментальная под названием «Игродок». В этот конкурс войдут 10 фильмов о сегодняшнем дне – 5 документальных и 5 игровых. Его будет судить международное профессиональное жюри, состоящее из трех кинематографистов. Известно уже, что в жюри войдет актриса Виктория Толстоганова.

- Граница между документальным и игровым кино исчезает и об этом очень много говорят в кинокритической литературе. Документальное кино все активнее вводит в ткань вымысел, реконструкции и иногда мультипликацию. Игровое кино все больше обращается к документальной фактуре и вводит реальных персонажей, чтобы добиться наибольшей достоверности. Но мы идем не по пути формы, а по пути прагматики. Критерий нашего конкурса один – насколько фильм отражает реальность сегодняшнего дня. А наша реальность уже не делится на документальную и игровую, - говорит программный директор фестиваля «Край света. Запад» Алексей Медведев.

Программный директор фестиваля «Край света. Запад» Алексей Медведев.Фото: Александр КАТЕРУША

География этого документально-игрового конкурса разнообразная: от России, Украины и Грузии до США, Франции, даже Колумбии и стран Африки. Зрителей ждут, в том числе, фильмы-номинанты на «Оскар», лента о жизни повзрослевший скейтбордистов, французская картина о молодых студентах киношколы, российские премьеры и новинки мирового кино.

Помимо всего этого на фестивале вне конкурса будут показаны анимационные полнометражные и короткометражные фильмы.

Но и это еще не все. Новый фестиваль, как говорят организаторы, – это не просто смотр новых фильмов.

- Фестиваль может стать и масштабным социальным проектом, центром притяжения для творческих и активных сил в регионе, точкой сборки самых различных инициатив. Кино - это своеобразная приманка, оно и дает вдохновение, и открывает новые возможности для самореализации, - говорит Алексей Агранович.

Поэтому в рамках фестиваля в Калининграде открывается сразу шесть творческих лабораторий: три для детей и подростков, три - для взрослых. Итог их работы которых представят на закрытии фестиваля.

Что же это за лаборатории?

«Кинолаборатория для подростков» - ребята в течение недели будут смотреть кино и говорить о нем, попробуют научиться снимать фильмы сами.

«Мастерская анимации» рассчитана на самых маленьких жителей Калининградской области - от 7 до 11 лет. За 5 дней ее участники смогут узнать обо всех стадиях создания мультфильма - от идеи и раскадровки до съемки и записи звука. Кураторы: студия анимации «ДА!»

«Мастерская градоустройства» - это занятия для школьников 8-11-х классов, которые живут в Калининграде, любят свой город и готовы узнать про него что-то новое.

«Мастерская доккино» посвящена не столько искусству документального кино, сколько разрушению стереотипов о том, что же такое документальное кино.

«Лаборатория документального театра «Улица Левитана». Исследование о жителях Калининграда, которое выльется в документальную пьесу. К участию приглашаются жители города и области после 18 лет, располагающие достаточным временем с 23 апреля до 3 мая.

«Мастерская «Музей частной памяти». Работа посвящена созданию локального Музея частной памяти в калининградском Доме ветеранов. В основе экспозиции – истории ветеранов.

Набор во все мастерские открыт и продлится до 5 апреля. Вся информация для потенциальных участников на сайте фестиваля kaliningradfilmfestival.ru

КСТАТИ

Билеты на бесплатные показы фильмов можно будет получить в информационном центре фестиваля на 2-м этаже драмтеатра. Там же можно будет пообщаться с создателями кинолент.

СПРАВКА «КП»

Фестивальный проект «Край света» родился 8 лет назад на Сахалине. Из рядового смотра отечественного кино он превратился в крупный международный форум с мощной программой. Сегодня «Край света» - это не только кинофестиваль, но и социальный драйвер развития региона.

Само сочетание слов «Край света» означает не только и не столько географическую удаленность, сколько невидимую грань между лучом киноизображения и темнотой кинозала. На краю света встречается зритель и автор.