Актер Алексей Агранович: В России цензура есть, но я на себе ее не испытываю

1 марта в широкий прокат вышел фильм Михаила Идова «Юморист». В воскресенье, 3 марта, премьера состоялась и в калининградском кинотеатре «Заря», где картину зрителям представил Алексей Агранович, сыгравший в ней главную роль. Так как центральный персонаж, известный советский юморист Борис Аркадьев (собирательный образ, одним из прообразов которого, по признанию режиссера, был Михаил Жванецкий), весь фильм мучается вопросом нехватки творческой свободы, то Аграновича, конечно, спросили, чувствует ли он на себе ярмо цензуры сегодня.

- Вы сейчас посмотрели фильм, большая часть бюджета которого выделена министерством культуры Российской Федерации, - начал отвечать Агранович. - Безвозвратно. Есть программа поддержки дебютантов. Вы можете забить в Ютубе фамилию «Поперечный», например. И посмотрите, что, как и про кого он говорит. Он пока, так сказать, продолжает свою деятельность. Конечно, ни в коем случае нельзя сравнивать сегодняшнее время с тем временем (серединой 1980-х годов - Ред.). Сегодня вообще другой мир. Цензура существует двух видов: первый – касается цензурирования центральных телевизионных каналов. Есть какие-то табуированные темы. Хотя, если вы посмотрите сериал «Домашний арест», например… Ну, а что там? Он вполне себе смелый, откровенный и честный. Да, нельзя напрямую жестко шутить в адрес одного человека и одной институции. Ну, хорошо.

Далее Агранович перешел к тому, что цензура есть не только в России, но и на Западе.

- Я вам скажу, что в Америке цензура существует тоже, но она там другая, - продолжил актер. - Она у нас тоже появляется. Это цензура рыночная. Скажем, то, что называется политкорректностью и толерантностью, - это не меньшая цензура, а, может, даже большая, чем то, что мы имеем сегодня в России. Россия достаточно в этом смысле свободная страна, с моей точки зрения.

После премьеры Алексей Агранович ответил на вопросы зрителей.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Один из вопросов зрителей касался шуток российских комиков, вызывающих негодование в обществе. В частности, калининградцы вспомнили скандальный случай с выпуском Comedy Woman, где актрисы изображали эскортниц (возмутились по поводу номера в Ингушетии, так как по сценарию одной из эскортниц была девушка-ингушка).

- По поводу извинения перед ингушами: это такая тонкая и сложная вещь, национальное самоощущение, поэтому то, что нам с вами кажется совершенно безобидным, кого-то может серьезно задевать, - ответил Агранович. - Тут нужно быть очень внимательным и тактичным и ставить себя на место людей, в адрес которых ты шутишь. По-моему, это вполне естественная вещь. В общем, нужно быть человеком в первую очередь, а не юмористом.

Что касается цензуры в сегодняшних театре и кино, то тут Агранович вспомнил историю с Кириллом Серебренниковым (режиссер был помещен под домашний арест 23 августа 2017 года – Ред.).

- Нет, я не испытываю какого-то серьезного давления, - заявил актер. - С другой стороны, Кирилл Семенович Серебренников сидит под домашним арестом. Но театр работает. Он даже умудряется, сидя под домашним арестом, ставить спектакли и оперы в Европе и выпускать спектакли в театре по запискам либретто и так далее. Поэтому, нет-нет, нельзя сравнивать те и эти времена ни в коем случае.

Далее Агранович заявил, что сам себя время от времени цензурирует.

- Мне никто и никогда в жизни не говорил: «Вот этого нельзя», - добавил он. - Я могу сам себя иногда цензурировать. Я понимаю, что я могу где-то что-то сказать, и поставить в неловкое положение людей, которые мне предоставили сцену. Если в этом нет жесткой необходимости, то я этого, наверное, не буду делать. Вы все, так или иначе, понимаете, о чем я говорю.