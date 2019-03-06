Каким будет культурно-образовательный кластер на Октябрьском острове в Калининграде: в правительстве одобрили концепцию

В Калининграде одобрили концепцию культурно-образовательного кластера, который появится на Октябрьском острове. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, концепцию обсудили на заседании архитектурно-градостроительного совета.

- На заседании речь шла о развитии двух территорий острова, - сообщил главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин. - На западе от стадиона планируется реализация культурного кластера, в который войдет музей и театр с высшей школой театрального и музыкального искусства. На данном совете была представлена концепция музея и одобрена к дальнейшей доработке с детальной проработкой в части генплана, с учетом развития пешеходных и транспортных связей. Уже на рабочих встречах мы будем рассматривать детальную проработку решений.

Карта перспективной застройки Октябрьского острова.Фото: Правительство Калининградской области

Концепцию музейного комплекса представил главный архитектор Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» Ильдар Ибрагимов. По его словам, для разработки архитектурного решения были привлечены как российские, так и западные архитекторы.

- Территория рассматривается как единое парковое пространство, объединяющее культурные объекты, - сказал Ибрагимов. - В ландшафтном парке будут созданы различные активные пространства. Это место для отдыха горожан, с возможностью проведения открытых выставок, культурных мероприятий связанных с искусством, театром и другими общественными событиями. Элементы, связанные со спортом, также появятся в этом парке. В планах – реализация интересных, современных архитектурных решений.

Культурный комплекс расположится к запад от стадиона "Калининград".Фото: Правительство Калининградской области

Кроме того, Ильдар Ибрагимов рассказал, что будет находиться в здании музея, в котором планируется разместить филиалы Третьяковской галереи и Эрмитажа.

- Основной объем здания – это входная группа и атриум, где планируется создать большое лестничное пространство, которое будет вести на второй этаж, - отметил архитектор. - В атриуме-амфитеатре можно проводить показы и представления. Это будет универсальное пространство. Если же смотреть по функциональному насыщению, то здесь есть большой блок, который может работать не только на сам музей, но и на город. Это кафе, магазины, аудитории, медиацентр. Аудитория рассчитана на 300 мест, где можно проводить различные культурные мероприятия. Еще один большой блок – технологический, где будет происходить загрузка и хранение экспонатов музея. Предусмотрен отдельный блок экспозиций для тематических выставок. Пространство можно трансформировать в зависимости от специфики выставки. Это направление работы курирует Третьяковская галерея и Эрмитаж.

Здание образовательного комплекса в восточной части острова.Фото: Правительство Калининградской области

Архитектурную концепцию образовательного комплекса представила архитектор Лидия Пчелина. По ее словам, учебные корпуса, общеобразовательная школа и общежития расположатся к востоку от стадиона. Как пояснила Пчелина, на территории будет пять зданий:

- В центре – школа на 550 мест, соединенная теплыми переходами с корпусами специалитетов, академии хореографии и музыкальной школы. Все они связаны с учебными общежитиями: это двухэтажный интернат на 75 мест для музыкальной школы и интернат хореографической академии на 150 мест. Хореографический и музыкальный учебные корпуса будут выполнены в одном ключе. В каждом есть свой зрительный зал вместимостью 286 мест.

Такой, вероятно, будет застройка Октябрьского острова.Фото: Правительство Калининградской области

По словам Евгения Костромина, на территории комплекса будет реализована общая концепция организации комфортной городской среды. Предполагается в жилом квартале создать комфортное пространство «двор без машин», оставив только пешеходные маршруты с возможностью обслуживания спецтранспортом. Проезды и стоянки автомобилей вынесены за периметр жилого блока, внутри двора разместятся детские и спортивные площадки.

В правительстве отметили, что строительство учебных и жилых корпусов планируется завершить в 2020 году, а полностью реализовать проект музейного и театрально-образовательного комплекса к 2023 году.