Как не утратить влечение к партнеру после долгих лет брака - советы сексологов

С легкой руки французского писателя Фредерика Бегбедера мы знаем, что любовь (и страсть) живут три года. Как быть, когда отношения в паре переходят в более спокойную стадию, и зачем женщине регулярная половая жизнь, выясняли в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Секс необходим для здоровья

- Первые три года - это время, когда образовавшаяся пара переживает гормональный всплеск, - говорит калининградский сексолог, ведущая тренингов и обучающих семинаров Светлана Ефимцева. - Мы стараемся для партнера, в это время происходит максимальное количество близости. А потом уходим на условно физиологический ритм, и тут обнаруживается, что для одного партнера оптимальный - это один-два раза в месяц, а у другого - несколько раз в неделю.

Казалось бы, чем это плохо? Мы уже выясняли, зачем мужчине регулярный секс. Оказывается, женщине он тоже просто необходим для здоровья.

- Регулярная половая жизнь улучшает здоровье и продлевает женский век. Снижается вес, улучшается самочувствие. В процессе сжигается 200-400 ккал! - рассказывает гинеколог-эндокринолог Марина Черепанова. - Это и профилактика воспалительных заболеваний - нет застоя крови в малом тазу. Если есть доброкачественные образования (миомы) — то с регулярной половой жизнью они не растут. Кроме того, во время полового акта выделяется целый коктейль гормонов: окситоцин, эндорфины, адреналин, норадреналин. Они положительно влияют на все органы тела, а половой акт должен заканчиваться оргазмом.

Женская виагра существует!

К сожалению, у женщин после 40-45 лет происходит снижение уровня женских гормонов, сокращается либидо. По словам эндокринолога, врач может все это восстановить. Собственно, идеальный гормональный фон - это и есть «женская виагра», которую продолжают изобретать ученые и маркетологи по всему миру. А главный совет гинеколога — половой партнер должен быть постоянный и один.

Но если партнер постоянный и один - то наступает то самое привыкание, которое убивает отношения? У экспертов есть несколько советов.

- Конечно, бывают сложные периоды - стрессы, проблемы на работе, - говорит Светлана Ефимцева. - Главное, чтобы женщина не брала вину на себя. Что проблема в ней - это стереотип. Еще один стереотип - что женщина должна быть скромницей. Иногда мужчина пугается активности своей партнерши, может даже стыдить ее. Ведь часто бывает, что после 30-35 женщины только начинают понимать свое тело, узнавать, как получать удовольствие, а у мужчин — наоборот, угасает активность тестостерона. Ну и игра в молчанку, «партизанский секс» (когда не будем говорить друг другу о своих желаниях, фантазиях)... Это привносит скуку и снижение либидо.

После какого перерыва нужно насторожиться? По биологическим показателям — после трех месяцев воздержания в паре. Даже когда на первый план выходят роли мамы и папы, работа, ипотека - надо все равно искать пространство и время для себя. Предоставьте себе день-два, езжайте отдыхать, отдайте детей бабушкам, устройте себе «медовый месяц».

Кстати, важно знать, что мужские и женские биоритмы, как правило, не совпадают. Мужчине половая жизнь рекомендована в первой половине дня — утром или в обеденное время. А у женщин пик приходится на вечер, когда мужчине надо спать. Потому врачи советуют договариваться.

Как правильно поговорить о сексе, читайте здесь. А полный выпуск программы «Говорит Калининград» слушайте по этой ссылке.