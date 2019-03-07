Зенитка не оставила шансов: как под Кёнигсбергом погиб экипаж «летающего танка»

Мы продолжаем рассказ о солдатах и офицерах, прошедших с боями Восточную Пруссию и штурмовавших Кёнигсберг. О них не писали в газетах, о многих из них не знают даже их потомки. Вместе с поисковиками и людьми, увлеченными историей Великой Отечественной войны, «Комсомолка» открывает новые имена фронтовиков.

«Летающий танк»

Советский штурмовик Ил-2, созданный под руководством конструктора Сергея Ильюшина, как известно, за толщину брони называли «летающим танком» сами разработчики. Летчики люфтваффе прозвали Ил-2 «бетонным самолетом» за то, что его пилоты, защищенные бронекапсулой, могли практически игнорировать пулеметный огонь противника. Правда, сила этого самолета стала его же слабостью. Сами советские летчики писали в своих воспоминаниях, что загруженный бомбами штурмовик, который и без боекомплекта-то имел массу четыре с половиной тонны, набирал высоту очень тяжело. По той же причине он был и не очень маневренным. В частности, Герой Советского Союза Николай Пургин попросту называл Ил-2 «утюгом».

Спроектированный изначально двухместным Ил-2 по требованию военных был переделан конструкторами в одноместный, что в начале войны привело к большим потерям советских пилотов (из-за этого звание Героя Советского Союза присваивалось летчикам уже за 10-30 боевых вылетов). По официальным данным штаба ВВС Красной армии, из полутора тысяч Ил-2, направленных на фронт с начала войны, к 31 декабря 1941 года было потеряно 1100 машин. Только к концу 1942 года этот просчет был ликвидирован, и в самолете вновь появилось место для стрелка-радиста. В итоге, и планка по присвоению высокого звания тоже была повышена – золотую звезду Героя вручали к концу 1943 года уже за 80 боевых вылетов.

Остатки самолета Гальченко и Чубинидзе в болоте Целау.Фото: Иван МАРКОВ

Посадка на болоте

Во время Великой Отечественной войны потери пилотов и воздушных стрелков Ил-2 были страшными: из 27 600 погибших летчиков ВВС Красной Армии потери экипажей штурмовиков составили 7837 человек. Среди них оказались младший лейтенант Николай Сергеевич Гальченко и младший сержант Шота Несторович Чубинидзе из 956-го штурмового авиационного полка 311-й штурмовой авиационной дивизии – их самолет был сбит зенитной артиллерией противника в районе поселка Штутенен в Восточной Пруссии 18 марта 1945 года.

К сожалению, о стрелке Шоте Чубинидзе известно совсем немного: призван в ряды Красной армии он был в 1942 году Ткибульским райвоенкоматом Грузинской ССР, вторым номером он летал с Гальченко как минимум несколько месяцев, что доказывает один боевой эпизод, закончившийся аварийной посадкой. 5 февраля 1945 года экипаж Гальченко-Чубинидзе постигла неудача: в районе Фридланда (сегодня город Правдинск) самолет был подбит зенитной артиллерией противника. Однако зимы тогда были куда суровее, чем сейчас, поэтому пилоту удалось совершить аварийную посадку на замерзшем болоте Целау. Из-за умелой посадки летчики травм не получили. Поврежденный самолет они бросили и вскоре своим ходом добрались до Гердауэна (сегодня поселок Железнодорожный), в место расположения части. Между прочим, самолет, оставленный на болоте, долгие годы стоял там нетронутым. Сегодня же от него осталась лишь бронекапсула, так как охотники за металлом и артефактами успели растащить двигатель и алюминиевую обшивку штурмовика.

Младший сержант Шота Чубинидзе.Фото: Личный архив

Медаль за Халкин-Гол и орден за бой в Восточной Пруссии

Теперь несколько о пилоте Николае Гальченко - информации о нем куда больше. Во-первых, известно, что у него было две боевые награды. Причем, первую, медаль «За боевые заслуги», он получил еще в феврале 1940 года «за участие в боевых действиях против японских захватчиков» весной-осенью 1939 года.

Вторую, орден Отечественной Войны II степени, младший лейтенант заслужил уже в боях на территории Восточной Пруссии, где он начал воевать с декабря 1944 года. Отличился Николай Сергеевич в середине января 1945 года в районе Гумбиннена (сегодня город Гусев). За 16 января Гальченко в составе шестерки Илов уничтожил две машины с военным грузом, десяток солдат противника и поджег цистерну с горючим, умело уходя от огня зениток и подавляя вражеские огневые точки. 18 января Гальченко уже штурмовал подтянувшиеся немецкие резервы. Он снова поджег цистерну с горючим, уничтожил склад боеприпасов, а также рассеял, частично уничтожив, роту гитлеровцев. 19 января экипаж Гальченко атаковал скопление войск недалеко от поселка Штаннайчен (сегодня поселок Фурманово Гусевского района, в наградных документах поселок ошибочно указан как Штайндшен). За шесть заходов штурмовик Гальченко уничтожил две машины с военным грузом, 15 солдат и офицеров, а также подавил огонь батареи зениток. К 19 января младший лейтенант произвел уже 15 успешных боевых вылетов.

Описание последнего боевого вылета Гальченко и Чубинидзе можно найти в журнале боевых действий полка. Документ сухо перечисляет результаты бомбометания:

"Полк имел задачу: бомбардировочно-штурмовыми действиями, действуя в интересах продвижения войск 28 армии, последовательными вылетами групп по 6 Ил-2 уничтожать артиллерийско-минометные батареи, живую силу и технику противника с рубежа: Больвиттен (Больбиттен – Ред.), Раушник в направлении на северо-запад (оба населенных пункта сегодня не существуют, ближайший к ним населенный пункт – бывший поселок Бладиау, сегодня Пятидорожное – Ред.)".

В тот день штурмовики под прикрытием истребителей 161-го истребительного авиаполка совершили 36 боевых вылетов с половины десятого утра до 17:05. За это время они уничтожили 20 автомашин, 14 вагонов, 6 повозок, 6 самоходных орудий, до 80 солдат и офицеров противника, а также подавили две батареи зенитной артиллерии, взорвали склад с боеприпасами и создали несколько очагов пожаров.

Младший лейтенант Николай Гальченко.Фото: Личный архив

«Сбиты прямым попаданием снаряда крупного калибра»

Заканчивается описание боя тремя скупыми строчками: «Не вернулся с боевого задания один экипаж: летчик младший лейтенант Гальченко, воздушный стрелок Чубинидзе, сбитые прямым попаданием снаряда крупного калибра».

Поисковики отряда «Совесть», обнаружившие самолет в сентябре прошлого года недалеко от поселка Пятидорожное Багратионовского района, по выбитому на лючке номеру (5807) смогли опознать экипаж. Изучив различные источники, они также смогли восстановить примерную картину боя. По мнению поисковика Александра Зайцева, на этом участке предположительно действовали 88-миллиметровые зенитки парашютно-танковой дивизии «Герман Геринг», одного из наиболее опытных и боеспособных формирований нацистов. Руководитель отряда Руслан Хисамов добавляет, что штурмовик «скорее всего, летел на низкой высоте, примерно 200-300 метров», поэтому попадание зенитчиков не оставило летчикам шансов.

- На этом участке была огромная концентрация войск, - добавляет Хисамов. - Если посмотреть архивные фотографии, то можно увидеть, что тут буквально все было в военной технике, все поля, леса, дороги и овраги. Это были не просто машины, здесь находились и танки, и орудия, и зенитки, и все они вели очень плотный огонь по нашим самолетам, помогавшим пехоте прорывать оборону противника. Потери наших самолетов здесь были значительными именно из-за плотности огня.

Поисковики добавили, что на этом небольшом пятачке в районе Бладиау советские штурмовики неоднократно попадали под перекрестный огонь. Результатом этих обстрелов стало 7 сбитых самолетов за два дня.

Как искали родственников героев

После того, как фамилии погибших летчиков были установлены, за поиски их родственников взялся еще один представитель отряда «Совесть» - Геннадий Полубедов.

Родственников Шоты Чубинидзе ему удалось найти довольно оперативно. Полубедову стало известно, что сестры воздушного стрелка, Нази и Мери, живут сегодня с детьми и внуками в Зестафонском районе Грузии. Внучка Нази по имени Тамуна знает, что ее двоюродный дедушка был летчиком, и она прислала Геннадию его фронтовую фотографию.

А вот к розыску родни Николая Гальченко поисковику пришлось привлекать журналистов. Откликнулась редакция газеты «Вести-Борисполь». Причем, корреспондент украинской газеты Наталия Чайковская взялась за дело с большим рвением.

Довольно сложное расследование сначала было неудачным – Чайковской удалось выяснить, что родной брат Николая, Михаил, на след которого удалось выйти в Киеве, в 1943 году, после освобождения Борисполя от немецкой оккупации, присоединился к действующей армии. Далее он был участником советско-японской войны. В мирное время Михаил женился, переехал в Киев, где возглавил Метеорологический центр, в составе которого находилась Бориспольская геофизическая обсерватория. Правда, как выяснилось, сегодня его уже нет в живых.

Тем не менее, отчаиваться журналист не стала и опубликовала в своей газете объявление. Через некоторое время начались звонки. На третий день после публикации появился и первый настоящий родственник - внучатый племянник Николая и Михаила Гальченко и внук их родной сестры Любы, Игорь Чередниченко.

Чередниченко, как оказалось, тоже летчик. Он окончил Киевский институт гражданской авиации, работал в аэропорту в Минводах, а потом перевелся в Борисполь. Сейчас он на пенсии, имеет двоих детей, и они работают диспетчерами аэропорта «Борисполь».

- Я с детства знал о Николае Гальченко, родном брате бабушки, который был летчиком и не вернулся с войны, – рассказал Игорь журналистам «Вести-Борисполь». – Его большой портрет до самой смерти бабушки висел над кроватью в ее спальне. Часто вспоминал его и дед Михаил, брат бабушки и Николая. Мы жили в одном доме – наша семья, бабушка, Михаил (он с семьей проживал в Киеве, но все выходные, праздники, отпуска проводил в материнском доме).

Игорь Чередниченко также рассказал, что его прадед, отец героически погибшего Николая Гальченко, умер еще молодым, поэтому матери, Анастасии Кирилловне Гальченко, пришлось воспитывать и поднимать четверых детей в одиночку.

Украинские журналисты выяснили, что до сих пор живы и другие близкие родственники летчика. Они рассказали, что Николай Гальченко был общительным, открытым парнем, после окончания школы получил образование геолога, в 1938 году его призвали в армию. Службу проходил в Сталинграде, откуда писал матери, что у него появилась невеста Валентина. Пожениться они так и не успели – началась война.

Родственники летчика долгие годы берегли его фотографию и последнее письмо, написанное за неделю до смерти на бланке немецкой пивоварни «Киндерхоф». В нем Николай Гальченко пишет брату Мише, что осталось воевать совсем недолго.

"Немца скоро добьем, тогда заживем мирно наверняка", - заканчивает он свое письмо.

Сегодня история со сбитым 18 марта 1945 года штурмовиком еще не закончена. Поисковики и редакция «Комсомолки» надеются, что найдется еще один родственник Николая Гальченко – его гражданская жена Валентина. Родственникам из писем летчика стало известно, что у нее от Николая успел родиться ребенок. Она по-прежнему может проживать в Волгограде.

Добавим, что в мае этого года в поселке Пятидорожное пройдут похороны останков летчиков Гальченко и Чубинидзе. Будем надеяться, что кто-то из родственников сможет приехать на эту церемонию.