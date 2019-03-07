Премия «Медиагерой-2019»: как вручали калининградский «Оскар»

В Калининграде впервые в истории вручили премию "Медиагерой года". Такая премия давно должна была появиться, но возникла только сейчас - она объединила и журналистов, и их героев. Инициативу, запущенную медиагруппой "Западная пресса", поддержали другие СМИ, и в результате получился очень достойный конкурс, который, мы искренне надеемся, станет ежегодным.

Один из организаторов премии Елена Волова вручает награду народному герою - полицейскому из Пионерского Эдуарду Калтырину, который 3 сентября прошлого года спас человека из тонущего автомобиля.Фото: Александр Подгорчук

В конце февраля в уютном зале ресторанного комплекса "Резиденция королей" собрались герои журналистских публикаций, люди, которые отметились каким-то важным поступком. Не обязательно совершили подвиг - многие из них просто меняют нашу жизнь к лучшему своей ежедневной работой.

Соучредитель медиагруппы "Западная пресса" Александр Власов награждает бизнесмена Рустама Алиева - создателя выставки «Золотой век искусства России» и проекта музея русской живописи и прикладного искусства в Калининграде. Выдвинут журналом "Королевские воФото: Александр Подгорчук

Каждое СМИ выдвигало своего лауреата, затем на сайте mediapremia.ru проходило голосование, которое выявило народного героя. Большинство голосов набрал полицейский из Пионерского Эдуард Калтырин, который минувшей осенью спас человека из тонущего автомобиля. Однако и другие герои заслуживают не меньшего почета. К сожалению, не все лауреаты премии смогли приехать на торжественную церемонию. Так, не было лауреата "Комсомолки" Василия Перебейноса - военного пенсионера, собственноручно построившего дорогу в родном Светлогорске. Но мы его, конечно, от всей души поздравляем и непременно вручим ему награду.

Генеральным партнером премии стал Калининградский морской торговый порт. Партнер премии - комплекс "Резиденция королей".

Медиагерой "Комсомолки" - Василий Перебейнос, построивший дорогу в Светлогорске. К сожалению, Василий Моисеевич не смог приехать на тордественную церемонию.Фото: Иван МАРКОВ

КОНКРЕТНО

Кто стал "Медиагероем года"

Военный пенсионер Василий Перебейнос (номинирован "Комсомольской правдой - Калининград")

Капитан российской сборной по средневековому бою Светлана Федорова (радио "Комсомольская правда - Калининград")

Монументальный граффити-художник Андрей Adno Дробитько (журнал "Балтийский Бродвей")

Кардиохирург Виктор Цой (ГТРК "Калининград")

Капитан-наставник барка "Крузенштерн" Михаил Новиков (радио ГТРК "Калининград")

Полицейский из Пионерского Эдуард Калтырин (пресс-служба УМВД по Калининградской области)

Предприниматель Рустам Алиев (журнал "Королевские ворота")

Многодетная мать Наталья Тодосенко (газета "Страна Калининград")

Настоятель храма Сергия Радонежского Сергей Василевский (портал "Клопс.Ru")

Координатор волонтерской программы помощи больничным детям-сиротам Евгения Коржова (портал "Калининград.Ru)

Руководитель проекта «Лучшие годы» Денис Бельский (радио "Балтик Плюс")

Главный тренер детской футбольной команды Роман Тарасов (радио "Спорт ФМ Калининград")

Единственный волонтер-колясочник ЧМ-2018 по футболу в Калининграде Марина Куликова (газета "Вечерний трамвай")

Предприниматель из Немана Иван Артюх (администрации Неманского городского округа)

Главный тренер футбольного клуба «Олимпия» Виктор Карман (газета «Наша жизнь», Гвардейск)

Чемпионка Европы по академической гребле Вероника Войно (газета «Светловские вести»)

Директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова (администрация Калининграда)

Стрит-арт художник Глеб Михайлов (правительство Калининградской области)

Денис Бельский, председатель правления «Центра общественных инициатив «Диалог», руководитель проекта «Лучшие годы». Отмечен радиостанцией "Балтик Плюс".Фото: Александр Подгорчук

СКАЗАНО!

"Эта премия должна быть ежегодной"

Андрей КОЛЕСНИК, депутат Госдумы шестого созыва, председатель совета директоров Калининградского морского торгового порта:

- Премия "Медиагерой" - это великолепная идея! Организаторы показали, что герои бывают не только в фильмах, что они вот здесь, живут рядом с нами. Обычные люди, никакие не богатыри, но при этом совершают настоящие подвиги. Например, офицер полиции Эдуард Калтырин просто гулял по набережной, увидел, что тонет человек - тут же, не раздумывая ни секунды, бросился на помощь. Я очень за него болел в народном голосовании, рад, что он победил, и хочу подчеркнуть, что майор Калтырин сделал для имиджа нашей полиции столько, сколько и десять художественных фильмов не сделают! И другие герои достойные. Например, девушка-волонтер Марина Куликова, у которой такая активная жизненная позиция, что многие позавидуют. Или наши врачи, ведь вся их работа - подвиг. На таких людях Россия держится. И я считаю, что, безусловно, эта премия должна стать ежегодной. Каждый год люди совершают подвиги, рискуют собой, однако хотелось бы, чтобы поменьше случалось каких-то чрезвычайных происшествий.

Марина Куликова получает награду от руководства газеты "Вечерний трамвай". Марина - единственный волонтер-колясочник ЧМ-2018 по футболу в Калининграде.Фото: Александр Подгорчук

Портал "Калининград.Ru" выдвинул в качестве лауреата Евгению Коржову - координатор волонтерской программы помощи больничным детям-сиротам.Фото: Александр Подгорчук

Капитан-наставник барка "Крузенштерн" Михаил Новиков выдвинут лауреатом от радио ГТРК "Калининград".Фото: Александр Подгорчук

Настоятель храма Сергия Радонежского Сергей Василевский создал приют для женщин, страдающих алкоголизмом. Номинант от портала "Клопс.Ru".Фото: Александр Подгорчук

28-летняя Наталья Тодосенко воспитывает пятерых детей, двое из них приёмные. Выдвинута на премию газетой "Страна Калининград".Фото: Александр Подгорчук

Генеральный партнер премии - Калининградский морской торговый порт. Партнер премии - ресторанный комплекс "Резиденция королей".Фото: Сергей Богров

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