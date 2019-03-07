Пациент? Терпи до смерти!

Сама по себе гибель 15-летней школьницы, которую возили из больницы в больницу, пока девочка не умерла прямо в приемном покое, случай, конечно, вопиющий. Но, к огромному сожалению, не уникальный. Похожие инциденты уже случались, причем не так уж давно.

Больше того, как ни цинично это прозвучит, широкий общественный резонанс трагедия приобрела во многом благодаря возрасту жертвы, ведь смерть ребенка априори привлекает повышенное внимание. Можно с достаточной долей уверенности предположить: скончайся при подобных обстоятельствах какой-нибудь пенсионер, шумихи в СМИ было бы куда меньше. Кстати, и подобные случаи у нас тоже фиксировались.

Можно напичкать калининградские медучреждения сверхсовременной аппаратурой, но при оставляющей желать много лучшего квалификации работающих с ней врачей даже самый навороченный томограф или аппарат УЗИ останется лишь бесполезной грудой железа. Еще хуже, когда уровень подготовки доктора соответствует всем требованиям, но вот элементарное чувство сострадания (да хотя бы просто интереса!) к больному отсутствует. Увы, сегодня сам термин «пациент», который, как известно, происходит от латинского «patiens» - «терпящий, страдающий», многие медработники понимают слишком уж буквально.

Человек может кричать от боли, а может молча корчиться в муках, пока другой человек, ну, тот, который в белом халате, неторопливо заполняет все необходимые формуляры. Пациент волен даже умереть на пороге больницы. Дело в том, что, как показывает практика, особые последствия для медперсонала это иметь вряд ли будет.

Какие бы грозные молнии ни метали, например, глава минздрава или даже губернатор, любой юрист вам объяснит, как дважды два, насколько трудно по закону доказать даже «простую» врачебную ошибку, не говоря уже о вине конкретного врача. Но даже если это каким-то чудом удастся сделать, виновный, скорее всего, отделается увольнением, штрафом или условным сроком. А если срок окажется реальным, то осужденный медик почти наверняка вскоре будет амнистирован. Таковы уж особенности действующего законодательства.

Поэтому если вы ждете рекомендаций, как изменить положение дел в нашей медицине, то напрасно. Никак! Поскольку сложилась система, в которой пациенты – это некий биологический материал, поступающий на больничный конвейер. Ну а отношение к материалу при поточном методе производства работ в лучшем случае равнодушное. Что и было наглядно продемонстрировано в случае с несчастной школьницей.

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