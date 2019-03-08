Историк моды Александр Васильев – женщинам в Калининграде: Летом по городу будете ходить в купальнике

Известный ведущий «Модного приговора», коллекционер и историк Александр Васильев приезжал в Калининградскую область на пару дней. Он, конечно, остановился в Зеленоградске, где у него квартиры в старом доме. Занимался, как всегда, домашними делами и контролировал ремонт. В бывшем Кранце Васильев восстанавливает довоенный особняк.

Ну а в Калининграде маэстро прочел лекцию о тенденциях моды на весну-лето. Встреча была приурочена к 8 Марта. Столько красивых женщин зал в «Резиденции королей» еще не видел!

УНИСЕКС И ВЕЛОСИПЕДКИ

Историк моды Александр Васильев приехал на площадку за час до начала мероприятия. Скинул красное пальто и меховую шапку-пирожок – и на сцену, чтобы проверить исправность подготовленной презентации, ведь вся лекция сопровождалась фотографиями с подиумов.

К назначенному времени зал был полон. Маэстро встретили аплодисментами. Не хлопали только те девушки, которые держали в руках блокнотики – многие тщательно конспектировали лекцию.

А записать было что. Например, вы знали, что в моде унисекс?

- Женщины взяли у мужчин все. Начался обратный процесс. Почему можно женщинам, а мужчинам нельзя? – сказал Александр Васильев и привел в пример недавний случай на церемонии вручения премии «Оскар». Для тех, кто не в курсе - американский актер и певец Билли Портер на красной дорожке появился в пышном черном платье вместе со своим супругом Адамом Портером-Смитом.

Вообще на лекции Васильева было интересно: никаких банальных заявлений и скучных терминов. Только по делу.

- Одним из самых успешных трендов сезона является нарочитая асимметрия. Мы привыкли к тому, что пряжка посредине, слева и справа пуговица, по бокам карманы. Сейчас модно, чтобы бант был сбоку, карман один, асимметричные рукава, пуговица на стороне, и чтобы сочетания были максимально контрастны, - говорит историк. - Сегодня нет моды симметрично аккуратно скроенных платьев. В них должна быть драматическая линия наполнения, диагональ и, возможно, движение.

Женщины в зале вздохнули.

- Да, вам это априори не нравится, - отреагировал маэстро. - Потому что в гардеробе все другое висит. Этим мода и пользуется. Главное в моде сегодняшнего и вчерашнего дня лишь одно – заставить вас всех почувствовать себя старомодными, бежать в магазин и покупать новое. Вы пойдете тратиться! Кому-то будет хорошо. Вашему мужу – плохо.

Поклонницы завалили Васильева цветами.Фото: Александр КАТЕРУША

Следом выяснилось, что без шортиков-велосипедок нет ни одной модной женщины весны и лета. Их носят под юбкой и вместо нее, под платьем и вместо него. Иногда они выглядят как корректирующее белье, иногда – как часть спортивной одежды.

Вообще, про спортивный шик говорили много. Оно и понятно. Синтетическую одежду изготовить дешево, легко стирать и не надо гладить. Зато продают такие спортвещи дорого – потому что известный бренд, потому что все равно народ раскупит.

С ПРОМЕНАДА – НА ПЛОЩАДЬ

Трендом этой весны и лета, по словам Александра Васильева, являются... купальники в городе.

- Вы будете ходить по улице в резиновых шапочках, в халатах, - сказал Васильев и показал на экране манекенщиц в купальных костюмах, приспособленных для городской среды.

Тут даже самые серьезные дамы в зале не выдержали и захихикали.

- Смешно, но правда. Как вы живо реагируете, смеетесь над этими картинками, так авторы этих моделей смеются над вами: «Пусть похохочут, пока у них этого нет. Все равно побегут и купят», - заметил Александр Васильев. – Это тенденция спортивная, очень летняя. Купальник, как будто вы в Светлогорске на пляже или в Зеленоградске на променаде, будете носить и в Калининграде. Придется!

Непосредственно о пляжных нарядах тоже говорили. В чем лежать на песке и прыгать в волны Балтийского моря? Готовьтесь покупать купальники, закрывающие пупок. То есть большие трусы, а не маленькие и изящные.

- Ничего тут особенно не загорит – загорай как хочешь. Но зато вы прикрыты окончательно. Сейчас очень трендовые коралловые и нежно розовые цвета, - говорит Васильев.

ВОЕННЫЕ ШТАНЫ И БАБУШКИНЫ КРУЖЕВА

Калининградским модницам стоит обратить внимание этой весной и летом на стиль милитари. Это защитные и камуфляжные ткани, цвет хаки и все элементы военного одеяния: комбинезон, широкие брюки и накладные карманы. Говорят, так мы будем ходить до 2030 года.

- Как вы знаете из СМИ, нас всех усиленно готовят к идее Третьей мировой войны. Каждый день нам говорят, у кого лучше оружие, кто куда что подтянул и какой снаряд придумал и как мы сейчас дружно друг друга перебьем, - сказал Васильев и признался, что в душе он пацифист и приверженец идеи: «Худой мир лучше доброй войны». – На войне погибают мужчины. В России в наличии 55 процентов женщин на 45 процентов мужчин. Мужчин не хватает до 10 миллионов. После войны вам будет грустно, кто бы ни победил! В количестве мужчин мы очень обеднеем, – обратился к женщинам историк.

А вот следующее обрадует любителей сэкономить и не отдавать последнее за юбку или модный сарафан. В моде ни капли роскоши. Игривость – да, дороговизна – нет.

Александр Васильев сказал, что сейчас отличный повод вспомнить про кружева.

- Звоните бабушке и скажите: «Ты вязала мне салфетку, теперь свяжи пожалуйста блузочку». Ажурные вставки из светлого кружева – очень трендовы. Белый цвет освежает любой возраст, - отмечает историк моды.

Если у вас есть украшения из колец и цепей или любая одежда вроде кольчуги, то вы в этом сезоне не пропадете. Нету – ищите бахрому. Это тоже в тренде.

Историк моды долго раздавал автографы и любезно фотографировался со всеми желающими.Фото: Александр КАТЕРУША

Шла речь и о типажах женской красоты. В моде бритоголовые женщины и атипичные, индивидуальные лица.

Александр Васильев продемонстрировал фотографии манекенщиц высоких подиумов. Все они лопоухие, веснушчатые. У них немножко измененная симметрия лица: широкий лоб и широко расставленные глаза.

- Классическая красота с симметричным лицом вышла из моды. В моде, когда глаза не на одном уровне, перекошенный рот. Ваш пластический хирург делал из вас идеальную красавицу? А в моде неидеальные красавицы! Вам придется вернуться к этому мастеру и сказать: «Милый, ты мне сейчас должен сделать перекос. Я слишком правильная», - пошутил лектор.

В зале захлопали. А одна гостья вечера встала и попросила микрофон.

- Вы привезли какую-то странную моду, - сказала она.

- Я ее не привез, я ее не создал и не выбирал, - заулыбался маэстро. – Я вам не предлагаю ничего из этого носить. Это то, что предлагает подиум ведущих домов моды на западе. Зачем и почему все такое страшное? А это ваш другой вопрос. Это разные эстетические представления о красоте. Сейчас, и связано это с наплывам мигрантов в Европу, в моде уродство, разрушение и антиженственность.

Внимание! Интервью с Александром Васильевым читайте в ближайшее время!

Предыдущее эксклюзивное интервью с историком моды для вас ЗДЕСЬ.

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ МАЭСТРО

- Нужно купить хлорки и вылить на джинсы. Все, что окрашено мраморными пятнами – писк сезоны. Вы же помните 90-е годы и варенки? Опять вернулась эта мода.

- Я считаю, что солярий опасен для кожи. Это мое мнение, кто-то думает по-другому. Но лишние морщины вам не нужны. Лучше поехать на Куршскую косу и загореть под натуральным солнцем. Солярий – это когда вы будете постарше и до косы уже сможете доехать только в инвалидном кресле.

- Главное направление это густые и широкие брови. Тип – молодость Леонида Брежнева. Сейчас есть новая специальность бровист. Они подсаживают волосики в брови. Я не решаюсь подумать, где они берут эту рассаду. Я просто не знаю! Но где-то берут.

- Через 15 лет Россия будет в хиджабах. 15 лет еще повеселимся в мини и с открытыми волосами. А дальше – как пойдет. В гареме, говорят, тоже неплохо, там кормят хорошо.

- Этой весной очень популярен ярко-желтый цвет. Идет блондинкам и жгучим брюнеткам, в зависимости от интенсивности желтого. Желтые вещи предлагаются с платочками. Это и есть начало хиджаба.